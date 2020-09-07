Швеция
:
Португалия
08.09.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Швеция – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Криштиану Роналду и компания едут в гости к шведам

  • 07.09.2020 17:26
  • 293 просмотра
  • 0 комментариев
Швеция – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
© twitter.com/selecaoportugal

Сентябрьская часть Лиги наций будет завершаться во вторник, 8 сентября. В элитной Лиге А состоятся четыре поединка, одним из самых интересных из которых будет противостояние Швеции и Португалии в Стокгольме.

В первом туре Португалия дома даже в отсутствие Криштиану Роналду разгромила Хорватию 4:1. В ворота хорватов забивали Жоау Канселу, Диого Жота, Жоау Фелиш и Андре Силва.

И теперь подопечных Фернанду Сантуша ждет выездной поединок против номинального аутсайдера группы, сборной Швеции. Однако он будет не таким простым, как может показаться.

Подопечные Янне Андерссона в первом туре дома проиграли чемпионам мира, сборной Франции, однако при этом приятно поразили своей игрой, практически ни в чем не уступая подопечным Дидье Дешама. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за весь матч французы нанесли всего один удар в створ ворот Робина Ольсена. К сожалению для шведов, этот единственный удар оказался результативным.

Выступление Швеции в матче против французов говорит о том, что заранее хоронить крепкую и неуступчивую команду Янне Андерссона перед матчем против Португалии явно не стоит, даже несмотря на то, как уверенно подопечные Фернанду Сантуша разобрались с Португалией в отсутствие Роналду.

Хотя, конечно, тот факт, что форвард «Ювентуса» уже начал тренироваться и может принять участие в матче со Швецией, явно не повышает шансы скандинавов на успех в матче с действующими чемпионами Европы и победителями первой в истории Лиги наций.

Букмекеры фаворитом матча также считают сборной Португалии. Коэффициент на победу гостей – 1,89, на Швецию – 4,68. Вероятность ничьи – 3,30.

8 сентября, вторник

Швеция — Португалия
Стогкольм. Стадион «Френдс Арена». Начало - в 21:45
Прямая трансляция на Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 0:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности