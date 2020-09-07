Сентябрьская часть Лиги наций будет завершаться во вторник, 8 сентября. В элитной Лиге А состоятся четыре поединка, одним из самых интересных из которых будет противостояние Швеции и Португалии в Стокгольме.

В первом туре Португалия дома даже в отсутствие Криштиану Роналду разгромила Хорватию 4:1. В ворота хорватов забивали Жоау Канселу, Диого Жота, Жоау Фелиш и Андре Силва.

И теперь подопечных Фернанду Сантуша ждет выездной поединок против номинального аутсайдера группы, сборной Швеции. Однако он будет не таким простым, как может показаться.

Подопечные Янне Андерссона в первом туре дома проиграли чемпионам мира, сборной Франции, однако при этом приятно поразили своей игрой, практически ни в чем не уступая подопечным Дидье Дешама. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за весь матч французы нанесли всего один удар в створ ворот Робина Ольсена. К сожалению для шведов, этот единственный удар оказался результативным.

Выступление Швеции в матче против французов говорит о том, что заранее хоронить крепкую и неуступчивую команду Янне Андерссона перед матчем против Португалии явно не стоит, даже несмотря на то, как уверенно подопечные Фернанду Сантуша разобрались с Португалией в отсутствие Роналду.

Хотя, конечно, тот факт, что форвард «Ювентуса» уже начал тренироваться и может принять участие в матче со Швецией, явно не повышает шансы скандинавов на успех в матче с действующими чемпионами Европы и победителями первой в истории Лиги наций.

Букмекеры фаворитом матча также считают сборной Португалии. Коэффициент на победу гостей – 1,89, на Швецию – 4,68. Вероятность ничьи – 3,30.

8 сентября, вторник