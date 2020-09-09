ВИДЕО. 101 гол в сборной. Но этого мало! Роналду выложил трогательный ролик

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео в соцсети Instagram.

Видеоролик содержит нарезку голов CR7 и посвящен его юбилейному голу за национальную команду.

Напомним, в матче Лиги наций против Швеции нападающий «Ювентуса» сделал дубль, забив 100-й и 101-й гол за сборную Португалии.

Роналду написал в Instagram: «101 гол за Португалию! У меня огромная гордость за это историческое достижение! Когда мне говорили, что я могу достичь 100, я отвечал, что этого мало!».