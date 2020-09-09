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08.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. 101 гол в сборной. Но этого мало! Роналду выложил трогательный ролик

В матче Лиги наций против Швеции нападающий сделал дубль

  • 09.09.2020 03:37
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ВИДЕО. 101 гол в сборной. Но этого мало! Роналду выложил трогательный ролик
© Instagram

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео в соцсети Instagram.

Видеоролик содержит нарезку голов CR7 и посвящен его юбилейному голу за национальную команду.

Напомним, в матче Лиги наций против Швеции нападающий «Ювентуса» сделал дубль, забив 100-й и 101-й гол за сборную Португалии.

Роналду написал в Instagram: «101 гол за Португалию! У меня огромная гордость за это историческое достижение! Когда мне говорили, что я могу достичь 100, я отвечал, что этого мало!».

Лучшие моменты матча Швеция - Португалия
72' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник — Instagram

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