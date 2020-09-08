Лига наций. Португалия победила Швецию, Роналду установил рекорд

Сегодня сборная Португалии во втором туре Лиги наций в Группе А3 на выезде обыграла Швецию 2:0.

Дубль оформил Криштиану Роналду, для которого эти голы стали 100-м и 101-м за национальную команду. Роналду стал первым европейским игроком, который достиг отметки в 100 голов за сборную.

Швеция – Португалия – 0:2

Голы: 0:1 – 45 Роналду, 0:2 – 72 Роналду.

Швеция – Ольсен, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Крафт, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Ольссон, Кулусевски (Экдаль, 90), Исак (Квайсон, 71), Берг.

Португалия – Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Геррейру, Бруну Фернандеш, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Гедеш, 22), Данилу Перейра, Жоау Феликс, Роналду (Диогу Жота, 81).

Предупреждения: Свенссон (14), Геррейру (56), Жоау Феликс (86).

Удаление: Свенссон (44).

В другом матче Группы А3 Франция обыграла Хорватию 4:2.

Турнирная таблица Лиги наций.