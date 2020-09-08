Франция
4:2
Хорватия
08.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шесть голов на двоих. Франция переиграла Хорватию как в финале ЧМ-2018

Очень интересный матч состоялся в Париже на «Стад де Франс»

  • 08.09.2020 23:39
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Шесть голов на двоих. Франция переиграла Хорватию как в финале ЧМ-2018
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Сегодня, 8 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций

Очень интересный поединок состоялся в Париже на «Стад де Франс».

Франция переиграла Хорватию в результативном матче (4:2).

Матч оказался полным реймейком финала ЧМ-2018, когда был зафиксирован тот же счет.

Лига наций. 2-й тур

Франция  Хорватия  4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (автогол), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55.

Франция: Льорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н'Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар, 34. Лангле, 38. Канте, 59. Н'Зонзи, 68. Ловрен, 76. Брозович, 76.

Судья: Хацеган (Румыния).

Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Турнирная таблица Лиги наций

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 08.09.2020 23:46
    0
    Повторили результат финала ЧМ 2018
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 08.09.2020 23:46
    0
    Повторили результат финала ЧМ 2018
    Ссылка
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