Шесть голов на двоих. Франция переиграла Хорватию как в финале ЧМ-2018

Сегодня, 8 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций.
Очень интересный поединок состоялся в Париже на «Стад де Франс».
Франция переиграла Хорватию в результативном матче (4:2).
Матч оказался полным реймейком финала ЧМ-2018, когда был зафиксирован тот же счет.
Лига наций. 2-й тур
Франция – Хорватия – 4:2
Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (автогол), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55.
Франция: Льорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н'Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).
Предупреждения: Чалета-Цар, 34. Лангле, 38. Канте, 59. Н'Зонзи, 68. Ловрен, 76. Брозович, 76.
Судья: Хацеган (Румыния).
Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».
Турнирная таблица Лиги наций
Источник — Sport.ua
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