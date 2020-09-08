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08.09.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Франция - Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Интересный поединок в серьезной группе

  • 08.09.2020 00:05
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Франция - Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
© twitter.com/HNS_CFF

Одной из самых интересных групп Лиги наций можно назвать квартет с участием Франции, Хорватии, Португалии и Швеции. В первом туре группы A португальцам удалось разгромить Хорватию со счетом 4:1, а французы обыграли Швецию 1:0 благодаря красивому голу Килиана Мбаппе.

Теперь Франция готовится к матчу с Хорватией и рассчитывает показать более убедительный футбол. В первом туре команда Дидье Дешама во многом смогла победить только благодаря Мбаппе, которому действительно в одиночку удалось оформить супергол.

Впрочем, в игре с Хорватией наставнику придется обойтись без своего лидера. В понедельник вечером стало известно, что Мбаппе заразился коронавирусом и покинул состав сборной. Ранее вспышку болезни зафиксировали в ПСЖ, где в том числе заболели Неймар и Анхел Ди Мария.

Отметим, что у французы также не смогут задействовать полузащитника Поля Погба, который заболел коронавирусом и не поехал в сборную.

Что касается хорватов, то они сейчас вынуждены играть без лидеров полузащиты Ивана Ракитича и Луки Модрича.

Франция подходит к повтору финала чемпионата мира-2018 фаворитом, однако и хорваты после поражения от Португалии наверняка попробуют реабилитироваться.

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8 сентября, вторник

Франция — Хорватия
Париж. Стад де Франс. 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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