Одной из самых интересных групп Лиги наций можно назвать квартет с участием Франции, Хорватии, Португалии и Швеции. В первом туре группы A португальцам удалось разгромить Хорватию со счетом 4:1, а французы обыграли Швецию 1:0 благодаря красивому голу Килиана Мбаппе.

Теперь Франция готовится к матчу с Хорватией и рассчитывает показать более убедительный футбол. В первом туре команда Дидье Дешама во многом смогла победить только благодаря Мбаппе, которому действительно в одиночку удалось оформить супергол.

Впрочем, в игре с Хорватией наставнику придется обойтись без своего лидера. В понедельник вечером стало известно, что Мбаппе заразился коронавирусом и покинул состав сборной. Ранее вспышку болезни зафиксировали в ПСЖ, где в том числе заболели Неймар и Анхел Ди Мария.

Отметим, что у французы также не смогут задействовать полузащитника Поля Погба, который заболел коронавирусом и не поехал в сборную.

Что касается хорватов, то они сейчас вынуждены играть без лидеров полузащиты Ивана Ракитича и Луки Модрича.

Франция подходит к повтору финала чемпионата мира-2018 фаворитом, однако и хорваты после поражения от Португалии наверняка попробуют реабилитироваться.

8 сентября, вторник