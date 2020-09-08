Одной из самых интересных групп Лиги наций можно назвать квартет с участием Франции, Хорватии, Португалии и Швеции. В первом туре группы A португальцам удалось разгромить Хорватию со счетом 4:1, а французы обыграли Швецию 1:0 благодаря красивому голу Килиана Мбаппе.
Теперь Франция готовится к матчу с Хорватией и рассчитывает показать более убедительный футбол. В первом туре команда Дидье Дешама во многом смогла победить только благодаря Мбаппе, которому действительно в одиночку удалось оформить супергол.
Впрочем, в игре с Хорватией наставнику придется обойтись без своего лидера. В понедельник вечером стало известно, что Мбаппе заразился коронавирусом и покинул состав сборной. Ранее вспышку болезни зафиксировали в ПСЖ, где в том числе заболели Неймар и Анхел Ди Мария.
Отметим, что у французы также не смогут задействовать полузащитника Поля Погба, который заболел коронавирусом и не поехал в сборную.
Что касается хорватов, то они сейчас вынуждены играть без лидеров полузащиты Ивана Ракитича и Луки Модрича.
Франция подходит к повтору финала чемпионата мира-2018 фаворитом, однако и хорваты после поражения от Португалии наверняка попробуют реабилитироваться.
8 сентября, вторник
|Франция — Хорватия
|Париж. Стад де Франс. 21:45
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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