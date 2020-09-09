Франция
4:2
Хорватия
08.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Хорватия – 4:2. Ремейк финала ЧМ-2018. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

  • 09.09.2020 00:23
  • 2144 просмотра
  • 3 комментария
Франция – Хорватия – 4:2. Ремейк финала ЧМ-2018. Видео голов и обзор матча
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Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Франция принимает Хорватию.

Поединок начался в 21:45 в Париже на «Стад де Франс».

Команды играют ремейк финала ЧМ-2018, когда победили французы (4:2).

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча. 

ГОЛ! 0:1. Деян Ловрен, 16 мин.

Удар Гризманна, 33 мин.

Удар Гризманна, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Гризманн, 43 мин.

ГОЛ! 2:1. Ливакович, 45+1 мин (автогол)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:2. Брекало, 55 мин.

ГОЛ! 3:2. Упамекано, 65 мин.

Удар Марсьяля, 74 мин.

ГОЛ! 4:2. Жиру, 77 мин. (пенальти)

Удар Влашича, 89 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Франция - Хорватия
77' ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Франция).
65' ГОЛ ! Мяч забил Деотшанкюль Юпамекано (Франция).
55' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Хорватия).
45' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Доминик Ливакович (Хорватия).
43' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
16' ГОЛ ! Мяч забил Деян Ловрен (Хорватия).
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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 22:39
    -1
    Виктор Иванов, 08.09.2020 22:36
    Во! Другое дело....
    Первый гол - балет!
    Второй - карамболь!
    2:1 это уже дело
    Два гола за пару минут это тебе не хухры-мухры.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 22:36
    -1
    Во! Другое дело....
    Первый гол - балет!
    Второй - карамболь!
    2:1 это уже дело
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 22:07
    -1
    Жабы позорные! Хробакам летят дома
    Ссылка
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