Франция – Хорватия – 4:2. Ремейк финала ЧМ-2018. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Франция принимает Хорватию.
Поединок начался в 21:45 в Париже на «Стад де Франс».
Команды играют ремейк финала ЧМ-2018, когда победили французы (4:2).
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Деян Ловрен, 16 мин.
Удар Гризманна, 33 мин.
Удар Гризманна, 35 мин.
ГОЛ! 1:1. Гризманн, 43 мин.
ГОЛ! 2:1. Ливакович, 45+1 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:2. Брекало, 55 мин.
ГОЛ! 3:2. Упамекано, 65 мин.
Удар Марсьяля, 74 мин.
ГОЛ! 4:2. Жиру, 77 мин. (пенальти)
Удар Влашича, 89 мин.
Видеообзор второго тайма.
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Франция).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Деотшанкюль Юпамекано (Франция).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Хорватия).
|45'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Доминик Ливакович (Хорватия).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Ловрен (Хорватия).
Источник — УЕФА
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Первый гол - балет!
Второй - карамболь!
2:1 это уже дело
Первый гол - балет!
Второй - карамболь!
2:1 это уже дело
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