Франция
4:2
Хорватия
08.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ДЕШАМ: «Я поменял 7 игроков по сравнению с первым матчем»

Наставник сборной Франции прокомментировал победу над Хорватией

  • 09.09.2020 05:32
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ДЕШАМ: «Я поменял 7 игроков по сравнению с первым матчем»
© УЕФА. Дидье Дешам

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над Хорватией в матче Лиги наций со счетом 4:2, что соответствует исходу финала ЧМ-2018.

«Мы затраиили больше усилий. Но в первых 30 минут матча, когда мы доминировали физически, недостаточно хорошо действовали в техническом отношении.

По сравнению с первым матчем я поменял 7 игроков, чтобы проверить всех. Мы готовимся к июню 2021 года. Мы должны отработать систему взаимодействиями между игроками до автоматизма».

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Источник — L'Equipe

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