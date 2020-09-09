ДЕШАМ: «Я поменял 7 игроков по сравнению с первым матчем»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над Хорватией в матче Лиги наций со счетом 4:2, что соответствует исходу финала ЧМ-2018.

«Мы затраиили больше усилий. Но в первых 30 минут матча, когда мы доминировали физически, недостаточно хорошо действовали в техническом отношении.

По сравнению с первым матчем я поменял 7 игроков, чтобы проверить всех. Мы готовимся к июню 2021 года. Мы должны отработать систему взаимодействиями между игроками до автоматизма».