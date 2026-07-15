Испания одолела Францию на ЧМ, спарринги клубов УПЛ, взята высота 2 метра

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 июля.

1. Бастилия упала во второй раз. Испания в полуфинале не оставила шансов Франции

Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026

2. Лига чемпионов. Завершен игровой день: кто прошел из Q1, пары 2-го раунда

В 10 парах из 14 состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЧ

3. Черкасский ЛНЗ разошелся миром в игре с одним из сильнейших клубов Хорватии

В товарищеской игре против Динамо Загреб зафиксирована нулевая ничья

3A. Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень

Команда УПЛ проиграла товарищеский матч со счетом 0:2

3B. Дубль Джовани Эрберта принес Кривбассу победу над Гентом

Товарищеский матч состоялся в Нидерландах

4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 млн евро

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс перешел из Астон Виллы

5. Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27

В Второй лиге сыграют 18 команд, базовая дата первого тура – 1 августа

6. Молодежная сборная Украины одолела Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф

Украинцы на Евробаскете U-20 упустили преимущество, но затем вырвали победу

7A. Калинина проиграла Бадосе на старте турнира WTA 250 в Яссах

Ангелина не сумела справиться с Паулой в первом раунде на грунте

7B, Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах

Александра на двух тай-брейках переиграла Ипек Оз в первом раунде на грунте

8A. Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште

Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс устроили австралийскую дуэль

8B. Метание молота. Лишь 17 см до бронзы: Кохан занял 4-е место в Будапеште

На этапе Континентального тура украинец показал результат 81,48 м

8C. Дюплантис выиграл этап в Будапеште и штурмовал мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом победил в Венгрии с результатом 6,07 м

9. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Беринчик определился с будущим соперником

Украинский боксер проведет бой против Сэма Ноукса

10. ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»

Коуч волейбольной сборной дал интервью перед решающими матчами в Лиге наций