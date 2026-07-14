ВИДЕО. Дубль Джовани Эрберта принес Кривбассу победу над Гентом

Криворожский Кривбасс завершил летние учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Команда УПЛ одержала волевую победу над бельгийским Гентом со счетом 2:1.

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Команда Патрика ван Леувена пропустила на 9-й минуте, когда Моктар Диоп открыл счет.

Вскоре криворожане отыгрались. На 13-й минуте Джовани Эрберт после передачи игрока, находящегося на просмотре, ворвался в штрафную и мощным ударом сравнял счет. Перед перерывом панамец оформил дубль, эффектно поразив ближний угол ворот дальним ударом (2:1).

Во втором тайме Кривбасс контролировал ход игры и создал еще несколько опасных моментов, однако счет больше не изменился. Кривбасс одержал победу над Гентом (2:1) и завершил второй летний сбор на победной ноте.

Товарищеский матч. 14 июля 2026.

Схарендейке (Нидерланды). Стадион Sportpark ZSC'62

13:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Гент (Бельгия) – 2:1 (2:1)

Голы: Джовани Эрберт (игрок на просмотре), 13, Джовани Эрберт (Ярослав Шевченко), 44 – Моктар Диоп, 9.

Кривбасс: Александр Кемкин, Ян Юрчец (Жуан Машаду, 46), Владимир Виливальд (к) (Евгений Маяков, 74), игрок на просмотре (Джозеф Джонс, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46), Рой Нави (Александр Каменский, 65), Ассан Сек (Матвей Боднар, 46), Ярослав Шевченко (игрок на просмотре, 65), Владимир Мулик (игрок на просмотре, 74), Джовани Эрберт (Тимур Бутенко, 65), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 59).

Запас: Богдан Хома, Артем Дударенко, Олег Миронюк, Иван Кононихин, Александр Чернушкин.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Гент (старт): Лиам Ваутерс, Моктар Диоп, Эрик Сампоре, Ноа Лагмих, Артур де Кимпе, Александр Сорока, Микелис Кришьянис Менникс, Александр Шедрон, Руслан Видиш, Михил Каувел, Саиду Нуру Туре.

Запас: Мохамед Кандусси, Андрес ван Ваймерш, Али Донни Силла, Трей Конголо, Виктор Ванденбрук, Джано Вандердонк, Азиз Уэдраого, Раян Белькасем Гарсия, Рамзи Бенали, Ноа Ванденабееле, Лорис Гари Пиротт.

Главный тренер: Томас Маттон.

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