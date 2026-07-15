ВАН ЛЕУВЕН: «Кривбасс показал качественный футбол. Реализовали моменты»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен рассказал о заключительном контрольном матче на втором летнем сборе в Нидерландах – против бельгийского Гента (2:1).

– Поздравляем с победой. Насколько вы довольны завершением сборов?

– Я доволен. Сегодня мы задействовали почти всех футболистов, за исключением нескольких молодых исполнителей. Для меня было важно еще раз увидеть каждого в игровых условиях. Команда продемонстрировала качественный футбол, создала немало голевых моментов и реализовала свои возможности. В целом все прошло именно так, как мы планировали, поэтому это хорошее завершение учебно-тренировочного сбора.

– Над чем команда работала больше всего во время подготовки в Нидерландах?

– Во время сборов мы уделили много внимания игре в обороне. Это один из компонентов, который мы определили приоритетным еще после прошлого сезона. Несмотря на изменения в составе, продолжаем работать над тем, чтобы сделать нашу игру в защите еще более организованной и надежной.

– Как оцените адаптацию новичков в команде?

– Очень важно, что новые футболисты быстро стали частью коллектива. Игроки, которые уже были в команде, отлично их приняли, они нашли взаимопонимание как на поле, так и за его пределами. Это свидетельствует о том, что команда растет, а взаимное доверие и уважение помогут нам демонстрировать качественный футбол.

– Каким будет дальнейший план подготовки к старту нового сезона?

– Теперь мы возвращаемся в Кривой Рог, у нас будет один-два дня на восстановление, после чего продолжим подготовку. Впереди еще один контрольный матч в Украине, а уже совсем скоро стартует новый сезон. Мы должны использовать это время максимально эффективно, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме.