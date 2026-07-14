Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинский клуб Кривбасс Кривой Рог проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 13:00 встречаются Кривбасс и бельгийский клуб Гент.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.
Товарищеская игра пройдет в Scharendijke на стадионе Voetbalvereniging.
Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Бельгийский Гент сыграет против черкасского ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций (23 и 30 июля).
Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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