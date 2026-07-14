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Украинский клуб Кривбасс Кривой Рог проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 13:00 встречаются Кривбасс и бельгийский клуб Гент.

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Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра пройдет в Scharendijke на стадионе Voetbalvereniging.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Бельгийский Гент сыграет против черкасского ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций (23 и 30 июля).

Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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