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Товарищеские матчи
Кривбасс
14.07.2026 13:00 – 10 1 : 1
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 13:00 |
232
0

Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

14 июля 2026, 13:00 |
232
0
Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс
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Украинский клуб Кривбасс Кривой Рог проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 13:00 встречаются Кривбасс и бельгийский клуб Гент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра пройдет в Scharendijke на стадионе Voetbalvereniging.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Бельгийский Гент сыграет против черкасского ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций (23 и 30 июля).

Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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