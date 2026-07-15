Кривбасс – Гент – 2:1. Дубль Джовани Эрберта. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Нидерландах
Криворожский Кривбасс завершил летние учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.
Команда УПЛ одержала волевую победу над бельгийским Гентом со счетом 2:1.
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Команда Патрика ван Леувена пропустила на 9-й минуте, когда Моктар Диоп открыл счет.
На 13-й минуте Джовани Эрберт после передачи игрока, находящегося на просмотре, сравнял счет.
Перед перерывом панамец оформил дубль, эффектно поразив ближний угол ворот дальним ударом (2:1).
Товарищеский матч. 14 июля 2026.
Схарендейке (Нидерланды). Стадион Sportpark ZSC 62
13:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Гент (Бельгия) – 2:1 (2:1)
Голы: Джовани Эрберт, 13, 44 – Моктар Диоп, 9
Видео голов и обзор матча
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