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Товарищеские матчи
Кривбасс
14.07.2026 13:00 – FT 2 : 1
Гент
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 16:39 | Обновлено 15 июля 2026, 17:01
64
0

Кривбасс – Гент – 2:1. Дубль Джовани Эрберта. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Нидерландах

15 июля 2026, 16:39 | Обновлено 15 июля 2026, 17:01
64
0
Кривбасс – Гент – 2:1. Дубль Джовани Эрберта. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс
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Криворожский Кривбасс завершил летние учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Команда УПЛ одержала волевую победу над бельгийским Гентом со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена пропустила на 9-й минуте, когда Моктар Диоп открыл счет.

На 13-й минуте Джовани Эрберт после передачи игрока, находящегося на просмотре, сравнял счет.

Перед перерывом панамец оформил дубль, эффектно поразив ближний угол ворот дальним ударом (2:1).

Товарищеский матч. 14 июля 2026.

Схарендейке (Нидерланды). Стадион Sportpark ZSC 62

13:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Гент (Бельгия) – 2:1 (2:1)

Голы: Джовани Эрберт, 13, 44 – Моктар Диоп, 9

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Гент Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен Джовани Эрберт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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