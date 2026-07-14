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14.07.2026 13:00 – FT 2 : 1
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Чемпионат Украины
14 июля 2026, 15:55 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
571
0

Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником

Удалось обыграть бельгийский Гент

14 июля 2026, 15:55 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
571
0
Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником
ФК Кривбасс
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Последний контрольный матч на сборе в Нидерландах Кривбасс провел против известного соперника – бельгийского Гента, который удалось обыграть со счетом 2:1.

Дубль оформил Джовани. Сообщается, что соперник играл частично молодежным составом.

Кривбасс возвращается в Кривой Рог, где продолжит подготовку к сезону УПЛ.

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Гент (Гент, Бельгия) 2:1
Голы: Моктар Диоп, 9 (0:1). Джовани Герберт (игрок на просмотре), 13 (1:1). Джованни Герберт (Ярослав Шевченко), 44 (2:1)

Кривбасс (Кривой Рог): Александр Кемкин, Ян Юрчец (Жуан Машаду, 46), Владимир Виливальд (к) (Евгений Маяков,, 74), игрок на просмотре (Джозеф Джонс, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46) Ассан Сек (Матфей Боднар, 46), Ярослав Шевченко (игрок на просмотре, 65), Владимир Мулик (игрок на просмотре, 74), Джовани Герберт (Тимур Бутенко, 65), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 59).

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Кривбасс Кривой Рог Гент контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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