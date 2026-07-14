Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником

Последний контрольный матч на сборе в Нидерландах Кривбасс провел против известного соперника – бельгийского Гента, который удалось обыграть со счетом 2:1.

Дубль оформил Джовани. Сообщается, что соперник играл частично молодежным составом.

Кривбасс возвращается в Кривой Рог, где продолжит подготовку к сезону УПЛ.

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Гент (Гент, Бельгия) 2:1

Голы: Моктар Диоп, 9 (0:1). Джовани Герберт (игрок на просмотре), 13 (1:1). Джованни Герберт (Ярослав Шевченко), 44 (2:1)

Кривбасс (Кривой Рог): Александр Кемкин, Ян Юрчец (Жуан Машаду, 46), Владимир Виливальд (к) (Евгений Маяков,, 74), игрок на просмотре (Джозеф Джонс, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46) Ассан Сек (Матфей Боднар, 46), Ярослав Шевченко (игрок на просмотре, 65), Владимир Мулик (игрок на просмотре, 74), Джовани Герберт (Тимур Бутенко, 65), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 59).