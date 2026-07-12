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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:59 | Обновлено 12 июля 2026, 22:06
237
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Спарринг с сильным соперником. Посмотрели на уровень новичков»

Главный тренер Кривбасса прокомментировал матч против клуба Зюлте-Варегем

12 июля 2026, 21:59 | Обновлено 12 июля 2026, 22:06
237
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Спарринг с сильным соперником. Посмотрели на уровень новичков»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен
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Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал контрольный матч против бельгийского Зюлте-Варегем (1:2) на сборах в Нидерландах.

– Насколько вы довольны качеством игры по сравнению с первым спаррингом?

– Перед игрой мы понимали, что на этот раз нас ждет более сильный соперник, чем в предыдущем матче. Команда была готова к такому вызову. Кроме того, в последние дни к нам присоединились несколько новых футболистов, и этот матч стал хорошей возможностью увидеть их уровень в игре.

– Что сегодня понравилось больше всего, а над чем еще нужно работать?

– Начало встречи получилось несколько нервозным. В первые 15 минут нам было непросто справиться с движением соперника, но после этого команда хорошо отреагировала на подсказки тренерского штаба. Игроки действовали увереннее, начали лучше контролировать ход поединка и создали несколько хороших моментов для взятия ворот. Мы забили свой мяч, но в конце матча, уже после большого количества замен, пропустили еще раз. В целом я доволен и результатом, и игрой команды. Конечно, у нас еще есть моменты, над которыми нужно работать перед следующим спаррингом, но мы движемся в правильном направлении.

– Как оцените действия новых футболистов?

– Считаю, новички проявили себя хорошо. Некоторые работают с нами уже немного дольше, поэтому имели больше времени, чтобы адаптироваться к требованиям и стилю игры команды. Другие присоединились всего несколько дней назад. Но все они продемонстрировали желание работать, быстро влиться в коллектив и показать свои лучшие качества.

– Сегодня вы снова активно ротировали состав. Уже вырисовывается костяк команды?

– Мы целенаправленно формируем состав таким образом, чтобы иметь качественную конкуренцию на каждой позиции. Наша цель – создать команду, в которой каждый футболист будет готов заменить партнера без потери качества. Мы доверяем нашим игрокам и верим, что они способны успешно выступать в чемпионате Украины. Думаю, мы находимся на правильном пути в формировании команды, которая будет иметь здоровую конкуренцию внутри коллектива и будет готова к серьезным вызовам в новом сезоне.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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