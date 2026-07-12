Кривбасс – Зюлте-Варегем – 1:2. Ян Юрчец забил пенальти. Видео голов, обзор

Криворожский Кривбасс провел второй контрольный матч на летних сборах в Нидерландах.

Клуб УПЛ уступил бельгийской команде Зюлте-Варегем со счетом 1:2.

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Команда Патрика ван Леувена провела боевой спарринг, а тренерский штаб снова просмотрел в деле большую группу футболистов.

На 31-й минуте Лоран Лемуан после подачи со штрафного открыл счет для бельгийской команды (1:0).

Сразу после перерыва криворожане отыгрались. На 47-й минуте Ян Юрчец реализовал пенальти, назначенный за фол на Ярославе Шевченко (1:1).

На 89-й минуте Тристан Пандуро забил решающий мяч и принес победу бельгийской команде (2:1).

Товарищеский матч. 11 июля 2026

Бург-Хаамстеде, Нидерланды. Стадион Sportpark van Zuijen

13:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Зюлте-Варегем (Бельгия) – 1:2 (0:1)

Голы: Ян Юрчец, 47 (пен) – Лоран Лемуан, 31, Тристан Пандуро, 89

Кривбасс (старт): Александр Кемкин, Ян Юрчец, Владимир Виливальд (кап.), игрок на просмотре, Тьяго Боржес, Ярослав Шевченко, Рой Нави, Александр Каменский, Джовани Герберт, Ассан Сек, игрок на просмотре.

Запас: Богдан Хома, Данило Сычов, игрок на просмотре, Джозеф Джонс, Александр Чернушкин, игрок на просмотре, Анте Бекавац, Евгений Маяков, Иван Кононихин, Жуан Машаду, Олег Миронюк, Тимур Бутенко, Матвей Боднар, Владимир Мулик.

Главный тренер: Патрик ван Леувен

Зюлте-Варегем (старт): Арно Доббельс, Лоран Лемуан, Якоб Кирлих, Энрике Лофоломо, Никола Митуличич, Томас Клас, Вильгенс Поген, Аносике Эмента, Джозеф Опоку, Марли Аке, Кеван Вемба.

Запас: Кадир Севен, Антон Танге, Тюр Дириккс, Тобиас Гедль, Тристан Пандуро, Франц Тангала, Матисс Тален, Суфьян Геффа, Гемсли Акпа-Чукву, Флориан Ван Бевер.

Главный тренер: Майкл Бил

Видео голов и обзор матча