Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Зюлте-Варегем – 1:2. Ян Юрчец забил пенальти. Видео голов, обзор
Товарищеские матчи
Кривбасс
11.07.2026 13:00 – FT 1 : 2
Зюлте-Варегем
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 18:57 | Обновлено 12 июля 2026, 19:13
66
0

Кривбасс – Зюлте-Варегем – 1:2. Ян Юрчец забил пенальти. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Нидерландах

12 июля 2026, 18:57 | Обновлено 12 июля 2026, 19:13
66
0
Кривбасс – Зюлте-Варегем – 1:2. Ян Юрчец забил пенальти. Видео голов, обзор
ФК Кривбасс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Криворожский Кривбасс провел второй контрольный матч на летних сборах в Нидерландах.

Клуб УПЛ уступил бельгийской команде Зюлте-Варегем со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена провела боевой спарринг, а тренерский штаб снова просмотрел в деле большую группу футболистов.

На 31-й минуте Лоран Лемуан после подачи со штрафного открыл счет для бельгийской команды (1:0).

Сразу после перерыва криворожане отыгрались. На 47-й минуте Ян Юрчец реализовал пенальти, назначенный за фол на Ярославе Шевченко (1:1).

На 89-й минуте Тристан Пандуро забил решающий мяч и принес победу бельгийской команде (2:1).

Товарищеский матч. 11 июля 2026

Бург-Хаамстеде, Нидерланды. Стадион Sportpark van Zuijen

13:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Зюлте-Варегем (Бельгия) – 1:2 (0:1)

Голы: Ян Юрчец, 47 (пен) – Лоран Лемуан, 31, Тристан Пандуро, 89

Кривбасс (старт): Александр Кемкин, Ян Юрчец, Владимир Виливальд (кап.), игрок на просмотре, Тьяго Боржес, Ярослав Шевченко, Рой Нави, Александр Каменский, Джовани Герберт, Ассан Сек, игрок на просмотре.

Запас: Богдан Хома, Данило Сычов, игрок на просмотре, Джозеф Джонс, Александр Чернушкин, игрок на просмотре, Анте Бекавац, Евгений Маяков, Иван Кононихин, Жуан Машаду, Олег Миронюк, Тимур Бутенко, Матвей Боднар, Владимир Мулик.

Главный тренер: Патрик ван Леувен

Зюлте-Варегем (старт): Арно Доббельс, Лоран Лемуан, Якоб Кирлих, Энрике Лофоломо, Никола Митуличич, Томас Клас, Вильгенс Поген, Аносике Эмента, Джозеф Опоку, Марли Аке, Кеван Вемба.

Запас: Кадир Севен, Антон Танге, Тюр Дириккс, Тобиас Гедль, Тристан Пандуро, Франц Тангала, Матисс Тален, Суфьян Геффа, Гемсли Акпа-Чукву, Флориан Ван Бевер.

Главный тренер: Майкл Бил

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
ЛНЗ Черкассы – МТК Будапешт – 4:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор
Швеция с камбеком завоевала второе в истории золото Евролиги
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Зюлте-Варегем контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен видео голов и обзор Ян Юрчец пенальти Ярослав Шевченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 июля 2026, 03:31 0
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Бокс | 11 июля 2026, 23:22 9
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик

Мурат стал чемпионом мира, не проведя ни одного боя с топовым соперником...

«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Футбол | 12.07.2026, 19:35
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 07:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Футбол | 12.07.2026, 13:16
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 84
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 12
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем