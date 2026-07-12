Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 11 июля. Победы ЛНЗ и Карпат, поражение Кривбасса
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 15:23 | Обновлено 12 июля 2026, 18:36
264
0

Товарищеские матчи, 11 июля. Победы ЛНЗ и Карпат, поражение Кривбасса

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

12 июля 2026, 15:23 | Обновлено 12 июля 2026, 18:36
264
0
Товарищеские матчи, 11 июля. Победы ЛНЗ и Карпат, поражение Кривбасса
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский клуб ЛНЗ провел два контрольных матча за день на сборах в Словении. Утром команда Виталия Пономарева разгромила МТК Будапешт (4:0). Голы забили: Коди Дэвид, 59, игрок на просмотре, 72, Теди Цара, 85, Таллес Бренер, 90. Вечером ЛНЗ переиграл словенскую Олимпию Любляна (1:0), единственный гол на 25-й минуте забил Егор Твердохлеб.

Кривбасс из Кривого Рога проиграл спарринг бельгийскому клубу Зюлте-Варегем (1:2). Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочный сбор в Нидерландах. Товарищеская игра прошла в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen. Голы забили: Ян Юрчец, 47 (пен.) – Лоран Лемуан, 31, Тристан Пандуро, 89.

Левый Берег провел первый спарринг летом, в котором на собственной базе разгромил команду Кудровка (4:0). Голы забили: Дмитрий Шастал, 9 (пен.), Назар Волошин, 18, Венделл, 54, игрок на просмотре, 63.

Черновицкая Буковина провела контрольный матч. В словацком Михаловце соперником команды Сергея Шищенко стал местный клуб Земплин. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл Илья Путря. Хозяева отыгрались на 34-й минуте, когда пенальти реализовал украинец Лука Лемишко.

Львовские Карпаты провели очередной контрольный матч на сборах в Словении. Команда Франа Фернандеса переиграла словенский клуб Браво Любляна (1:0). Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле. Единственный в матче гол забил Ярослав Карабин на 68-й минуте.

Товарищеские матчи. 11 июля 2026

  • 11.07. 02:30. Цинциннати (США) – Бернли (Англия) – 3:1
  • 11.07. 10:00. Арарат Ереван (Армения) – Ван (Армения) – 2:2
  • 11.07. 10:30. Волунтари (Румыния) – Фарул Констанца (Румыния) – 3:0
  • 11.07. 10:30. Униря Слобозия (Румыния) – Металул Бузэу (Румыния) – 0:3
  • 11.07. 11:00. Ависпа Фукуока (Япония) – Гираванц Китакюсю (Япония) – 1:2
  • 11.07. 11:00. Афумац (Румыния) – Стяуа Бухарест (Румыния) – 5:4
  • 11.07. 11:00. Бичке (Венгрия) – Эрд (Венгрия) – 1:3
  • 11.07. 11:00. Висла II (Польша) – Подхале Новы-Тарг (Польша) – 2:0
  • 11.07. 11:00. Вислока Дембица (Польша) – Сярка Тарнобжег (Польша) – 0:0
  • 11.07. 11:00. Конкордия Эльблонг (Польша) – Викелец (Польша) – 5:2
  • 11.07. 11:00. ЛПС ХД Кличень (Румыния) – Конкордия (Румыния) – 0:6
  • 11.07. 11:00. Млава (Польша) – Блонянка Блоне (Польша) – 5:2
  • 11.07. 11:00. Нове-Замки (Словакия) – Злате-Моравце-Врабле (Словакия) – 1:1
  • 11.07. 11:00. Олимпик Зэрнешть (Рум.) – Металоглобус Бухарест (Рум.) – 2:3
  • 11.07. 11:00. Оцелул (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 3:1
  • 11.07. 11:00. Ресовия Жешув (Польша) – Корона Кельце II (Польша) – 5:0
  • 11.07. 11:00. Раднички 1923 (Сербия) – Нови-Београд (Сербия) – 1:0
  • 11.07. 11:00. Свит (Польша) – Гутник Варшава (Польша) – 3:1
  • 11.07. 11:00. Тыхы (Польша) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 2:1
  • 11.07. 11:00. Усти-над-Лабем B (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 1:5
  • 11.07. 11:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Виртон (Бельгия) – 4:0
  • 11.07. 11:30. Аустрия Клагенфурт (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 0:3
  • 11.07. 11:30. Бронь Радом (Польша) – Пилица Бялобжеги (Польша) – 4:0
  • 11.07. 11:30. Влашим (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 4:0
  • 11.07. 11:30. Гуменне (Словакия) – Кошице (Словакия) – 0:1
  • 11.07. 11:30. Дьирмот (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 2:0
  • 11.07. 11:30. Жилина B (Словакия) – Карвина B (Чехия) – 3:0
  • 11.07. 11:30. Интер Братислава (Словакия) – Баник Приевидза (Словакия) – 4:0
  • 11.07. 11:30. Лион (Франция) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 6:3
  • 11.07. 11:30. Пардубице B (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 3:4
  • 11.07. 11:30. Плоцк (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:2
  • 11.07. 11:30. Подбрезова (Словакия) – Петржалка (Словакия) – 0:3
  • 11.07. 11:30. Спишска-Нова-Вес (Словакия) – Бардеёв (Словакия) – 0:2
  • 11.07. 11:30. Тршинец (Чехия) – Глубина (Чехия) – 2:3
  • 11.07. 11:30. Целе (Словения) – Истра 1961 (Хорватия) – 1:1
  • 11.07. 11:30. Ческа-Липа (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:2
  • 11.07. 11:45. Андерлехт (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – 3:2
  • 11.07. 12:00. БВСК-Зугло (Венгрия) – Чаквар (Венгрия) – 0:0
  • 11.07. 12:00. Бюль (Швейцария) – Стад Ньонне (Швейцария) – 4:4
  • 11.07. 12:00. Варта Гожув (Польша) – Царина Губин (Польша) – 1:1
  • 11.07. 12:00. Варта Серадз (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 3:4
  • 11.07. 12:00. Виктория 1918 Явожно (Польша) – Шомбьерки Бытом (Польша) – 1:4
  • 11.07. 12:00. Виллем II (Нидерланды) – Эйндховен (Нидерланды) – 2:2
  • 11.07. 12:00. ГКС Погонь (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 2:2
  • 11.07. 12:00. Хёрсхольм-Уссерёд (Дания) – Исхёй Болдклуб (Дания) – 2:1
  • 11.07. 12:00. Гочалковице-Здруй (Польша) – Уния Турза-Шлёнска (Польша) – 0:1
  • 11.07. 12:00. Градец-Кралове B (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 3:2
  • 11.07. 12:00. Дукла Прага (Чехия) – Спарта Прага B (Чехия) – 4:2
  • 11.07. 12:00. Эксельсиор Масслёйс (Нидерланды) – ТОГБ (Нидерланды) – 3:0
  • 11.07. 12:00. Эльблонг (Польша) – Гедания Гданьск (Польша) – 4:0
  • 11.07. 12:00. Жижков (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 1:0
  • 11.07. 12:00. Заглембе II (Польша) – Еленя-Гура (Польша) – 0:4
  • 11.07. 12:00. Злоторыя (Польша) – Полония Сьрода-Шлёнска (Польша) – 0:6
  • 11.07. 12:00. Йиглава (Чехия) – Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – 8:0
  • 11.07. 12:00. Катвейк (Нидерланды) – Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – 1:1
  • 11.07. 12:00. Кёге (Дания) – Роскилле (Дания) – 1:0
  • 11.07. 12:00. Кишварда (Венгрия) – Казинцбарцика (Венгрия) – 1:0
  • 11.07. 12:00. Козаккен Бойз (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 0:0
  • 11.07. 12:00. Конкарно (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:2
  • 11.07. 12:00. Кринс (Швейцария) – Шёц (Швейцария) – 3:1
  • 11.07. 12:00. Кринс (Швейцария) – ЯФ Ювентус (Швейцария) – 1:1
  • 11.07. 12:00. Ландсберг (Германия) – Иллертиссен (Германия) – 3:2
  • 11.07. 12:00. Легота-под-Втачником (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:3
  • 11.07. 12:00. Ленчна (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 4:1
  • 11.07. 12:00. Лех Познань (Польша) – Богемианс (Чехия) – 4:0
  • 11.07. 12:00. Липно Стешев (Польша) – Котвица Курник (Польша) – 3:0
  • 11.07. 12:00. ЛКС Лодзь (Польша) – Скерневице (Польша) – 2:2
  • 11.07. 12:00. Лозанна (Швейцария) – Брайтенрайн (Швейцария) – 2:1
  • 11.07. 12:00. Локомотив Кошице (Словакия) – Кишварда II (Венгрия) – 0:0
  • 11.07. 12:00. Лузино (Польша) – Ирони Тверия (Израиль) – 1:0
  • 11.07. 12:00. Млада-Болеслав (Чехия) – Таборско (Чехия) – 3:0
  • 11.07. 12:00. Моравия Моравица (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 1:1
  • 11.07. 12:00. МТК Будапешт (Венгрия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:4
  • 11.07. 12:00. Нанси (Франция) – Труа (Франция) – 1:3
  • 11.07. 12:00. Опава (Чехия) – Полония Бытом (Польша) – 3:2
  • 11.07. 12:00. Островец-Свентокшиский (Польша) – Чарни Поланец (Польша) – 1:1
  • 11.07. 12:00. Пакш (Венгрия) – Козармишлень (Венгрия) – 0:3
  • 11.07. 12:00. Пеликан (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 0:1
  • 11.07. 12:00. ПСВ (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 3:2
  • 11.07. 12:00. РОВ Рыбник (Польша) – Декор Белк (Польша) – 3:0
  • 11.07. 12:00. Сандецья Новы-Сонч (Польша) – Термалика (Польша) – 1:2
  • 11.07. 12:00. Свит Щецин (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 3:2
  • 11.07. 12:00. Серветт (Швейцария) – Этуаль Каруж (Швейцария) – 1:2
  • 11.07. 12:00. Словацко (Чехия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 3:3
  • 11.07. 12:00. Сталь Мелец (Польша) – Пуща (Польша) – 1:4
  • 11.07. 12:00. Сталева-Воля (Польша) – Авиа Свидник (Польша) – 2:2
  • 11.07. 12:00. Томашув-Мазовецки (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:3
  • 11.07. 12:00. Ширак Гюмри (Армения) – Андраник (Армения) – 5:0
  • 11.07. 12:00. Ярослав (Польша) – Колбушова-Дольна (Польша) – 1:1
  • 11.07. 12:30. АФС (Португалия) – Шавиш (Португалия) – 0:1
  • 11.07. 12:30. Бенфика B (Португалия) – Синтренсе (Португалия) – 0:0
  • 11.07. 12:30. Бельско-Бяла (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 1:1
  • 11.07. 12:30. Визела (Португалия) – АД Фафе (Португалия) – 0:3
  • 11.07. 12:30. Насьонал (Португалия) – Машику (Португалия) – 1:2
  • 11.07. 12:30. Реал Сосьедад (Испания) – По (Франция) – 0:1
  • 11.07. 13:00. Арка Гдыня (Польша) – Олимпия Грудзёндз (Польша) – 2:4
  • 11.07. 13:00. Бытом-Оджаньски (Польша) – Костшин (Польша) – 7:0
  • 11.07. 13:00. Варегем (Бельгия) – Кривбасс (Украина) – 2:1
  • 11.07. 13:00. Вешло (Польша) – Ягеллония II (Польша) – 2:2
  • 11.07. 13:00. Герта Берлин II (Германия) – Ратенов (Германия) – 3:0
  • 11.07. 13:00. Де Трефферс (Нидерланды) – Венло (Нидерланды) – 2:2
  • 11.07. 13:00. Йонг АЗ Алкмар (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 3:1
  • 11.07. 13:00. Куинз Юниверсити (Сев. Ирландия) – Бангор (Сев. Ирландия) – 5:2
  • 11.07. 13:00. Ключборк (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 5:1
  • 11.07. 13:00. Лехия Дзержонюв (Польша) – Нова-Руда (Польша) – 4:0
  • 11.07. 13:00. Маритиму (Португалия) – Академика (Португалия) – 0:1
  • 11.07. 13:00. Мотор Люблин (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 2:1
  • 11.07. 13:00. Полония Слубице (Польша) – Мешко (Польша) – 3:1
  • 11.07. 13:00. Польковице (Польша) – Нотец Чарнкув (Польша) – 2:0
  • 11.07. 13:00. Силькеборг (Дания) – Тистед (Дания) – 6:0
  • 11.07. 13:00. Ситтард (Нидерланды) – Генк (Бельгия) – 2:1
  • 11.07. 13:00. Сулув (Польша) – Зелёна-Гура (Польша) – 1:2
  • 11.07. 13:00. Уцвиль (Швейцария) – Дитикон (Швейцария) – 3:4
  • 11.07. 13:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Брюгге (Бельгия) – 3:1
  • 11.07. 13:00. Хельсингёр (Дания) – ФА 2000 (Дания) – 3:0
  • 11.07. 13:00. Хробры Глогув (Польша) – Варта Познань (Польша) – 3:1
  • 11.07. 13:00. Шеффилд Уэнсдей (Англия) – Вест Бромвич (Англия) – 0:3
  • 11.07. 13:30. Баден (Швейцария) – Роткройц (Швейцария) – 2:2
  • 11.07. 13:30. Уиком (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 4:0
  • 11.07. 13:30. Медзь Легница (Польша) – Острава (Чехия) – 2:1
  • 11.07. 13:30. Тун (Швейцария) – Эльверсберг (Германия) – 1:1
  • 11.07. 14:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Алмере Сити (Нидерланды) – 2:1
  • 11.07. 14:00. Айнхайт Рудольштадт (Германия) – Коберг (Германия) – 2:2
  • 11.07. 14:00. Алвечерч (Англия) – Солихалл (Англия) – 1:1
  • 11.07. 14:00. Базель (Швейцария) – Винтертур (Швейцария) – 2:2
  • 11.07. 14:00. Баллимакеш (Сев. Ирландия) – Данмарри Рек (Сев. Ирландия) – 0:1
  • 11.07. 14:00. Бамбер Бридж (Англия) – Флитвуд (Англия) – 0:5
  • 11.07. 14:00. Бренсхёй (Дания) – Фремад Амагер (Дания) – 2:2
  • 11.07. 14:00. Вайле (Дания) – Хиллерёд (Дания) – 1:1
  • 11.07. 14:00. Варберг (Швеция) – Норрбю (Швеция) – 4:2
  • 11.07. 14:00. Виборг (Дания) – Ноттс Каунти (Англия) – 2:0
  • 11.07. 14:00. ГКС Белхатув (Польша) – Ныса (Польша) – 1:2
  • 11.07. 14:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Аполлон (Кипр) – 0:3
  • 11.07. 14:00. Грайфсвальд (Германия) – Нойштрелиц (Германия) – 5:3
  • 11.07. 14:00. Гутник Краков (Польша) – Любачув (Польша) – 3:1
  • 11.07. 14:00. Эсбьерг (Дания) – Мафра (Португалия) – 0:2
  • 11.07. 14:00. Завиша (Польша) – ЛКС Лодзь II (Польша) – 2:1
  • 11.07. 14:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Калиш (Польша) – 3:0
  • 11.07. 14:00. Кёльн II (Германия) – Гиссен (Германия) – 6:1
  • 11.07. 14:00. Клостерфельде (Германия) – Луккенвальде (Германия) – 3:2
  • 11.07. 14:00. Ключевия Старгард (Польша) – Медзь Легница II (Польша) – 1:2
  • 11.07. 14:00. Колрейн (Сев. Ирландия) – Портстюарт (Сев. Ирландия) – 3:0
  • 11.07. 14:00. Лестер (Англия) – Нортгемптон (Англия) – 3:0
  • 11.07. 14:00. Лиферинг (Австрия) – Яблонец (Чехия) – 3:1
  • 11.07. 14:00. Магдебург II (Германия) – Ганновер СК (Германия) – 1:1
  • 11.07. 14:00. РСФ Айнтрахт (Германия) – ТБ Берлин (Германия) – 3:1
  • 11.07. 14:00. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ломмел (Бельгия) – 1:1
  • 11.07. 14:00. Твенте (Нидерланды) – Лотте (Германия) – 3:1
  • 11.07. 14:30. Богнор Реджис (Англия) – Хембл (Англия) – 4:1
  • 11.07. 14:30. Бусько-Здруй (Польша) – Глиник/Карпатия Горлице (Польша) – 3:3
  • 11.07. 14:30. Галифакс (Англия) – Брэдфорд (Англия) – 1:6
  • 11.07. 14:30. Кардифф (Уэльс) – Мидтьюлланн (Дания) – 0:6
  • 11.07. 14:30. Олимпиакос (Греция) – Лёвен (Бельгия) – 1:1
  • 11.07. 15:00. Айхеде (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 0:5
  • 11.07. 15:00. Альтглинике (Германия) – Феникс Любек (Германия) – 3:2
  • 11.07. 15:00. Аммерталь (Германия) – Байройт (Германия) – 1:9
  • 11.07. 15:00. Аубштадт (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:0
  • 11.07. 15:00. Аубштадт II (Германия) – Эльтерсдорф (Германия) – 3:0
  • 11.07. 15:00. Аугсбург II (Германия) – Регенсбург II (Германия) – 2:2
  • 11.07. 15:00. Бименхорст (Германия) – Бохольт (Германия) – 0:6
  • 11.07. 15:00. Бохум (Германия) – Антверпен (Бельгия) – 1:0
  • 11.07. 15:00. Бремер (Германия) – Альтона (Германия) – 1:1
  • 11.07. 15:00. Вашаш (Венгрия) – Кечкемет (Венгрия) – 5:1
  • 11.07. 15:00. Витесс (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд II (Германия) – 1:0
  • 11.07. 15:00. Вюрцбургер Киккерс (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 4:1
  • 11.07. 15:00. Ганза Росток (Германия) – Видовре (Дания) – 2:2
  • 11.07. 15:00. Ганновер II (Германия) – Ферль II (Германия) – 8:0
  • 11.07. 15:00. Гент (Бельгия) – СК Беверен (Бельгия) – 4:0
  • 11.07. 15:00. Гимарайнш (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 3:1
  • 11.07. 15:00. Гронинген (Нидерланды) – Эммен (Нидерланды) – 3:2
  • 11.07. 15:00. Гютерсло (Германия) – Шальке (Германия) – 2:1
  • 11.07. 15:00. Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Виктория Гамбург (Германия) – 4:0
  • 11.07. 15:00. Эрфурт (Германия) – Майнц II (Германия) – 0:3
  • 11.07. 15:00. Эшторил (Португалия) – Атлетико (Португалия) – 3:0
  • 11.07. 15:00. Кембридж Сити (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 1:3
  • 11.07. 15:00. Киккерс Оффенбах (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 2:1
  • 11.07. 15:00. Копенгаген (Дания) – Хорсенс (Дания) – 3:2
  • 11.07. 15:00. Лейрия (Португалия) – Алверка (Португалия) – 0:1
  • 11.07. 15:00. Мойзельвиц (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 1:0
  • 11.07. 15:00. Ольденбург (Германия) – Виденбрюк (Германия) – 1:0
  • 11.07. 15:00. Плоцк II (Польша) – Хемик Быдгощ (Польша) – 0:1
  • 11.07. 15:00. Равенсбург (Германия) – Фрайбург II (Германия) – 0:2
  • 11.07. 15:00. Редбридж (Англия) – Хорнчерч (Англия) – 0:3
  • 11.07. 15:00. Риу Аве (Португалия) – Арока (Португалия) – 2:1
  • 11.07. 15:00. Рояль Унион СЖ (Бельгия) – Орхус (Дания) – 2:1
  • 11.07. 15:00. Своге (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 0:2
  • 11.07. 15:00. Славия Прага B (Чехия) – Шлёнск Вроцлав II (Польша) – 2:1
  • 11.07. 15:00. Спарта Роттердам (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 1:0
  • 11.07. 15:00. Сцинава (Польша) – Проховице (Польша) – 1:3
  • 11.07. 15:00. Фамаликан (Португалия) – Фамаликан U23 (Португалия) – 5:0
  • 11.07. 15:00. Фильцинг (Германия) – Гебенбах (Германия) – 1:2
  • 11.07. 15:00. Мамер (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 1:6
  • 11.07. 15:00. Хемницер (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 4:0
  • 11.07. 15:00. Флит Таун (Англия) – Олдершот (Англия) – 0:2
  • 11.07. 15:00. Фрайберг (Германия) – Хоффенхайм II (Германия) – 1:6
  • 11.07. 15:00. Хасселт (Бельгия) – Мехелен (Бельгия) – 1:2
  • 11.07. 15:00. Хитчин (Англия) – Лутон (Англия) – 0:5
  • 11.07. 15:00. Хобро (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 4:0
  • 11.07. 15:00. Цвиккау (Германия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 6:3
  • 11.07. 15:00. Целендорф (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 0:5
  • 11.07. 15:00. Цюрих (Швейцария) – Лозанна Уши (Швейцария) – 1:2
  • 11.07. 15:00. Шарлеруа (Бельгия) – Реймс (Франция) – 2:2
  • 11.07. 15:00. Штайнбах Хайгер (Германия) – Фортуна Кёльн (Германия) – 3:2
  • 11.07. 15:30. Ауе (Германия) – Кладно (Чехия) – 2:0
  • 11.07. 15:30. Балликлэр (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 0:2
  • 11.07. 15:30. Видзев Лодзь II (Польша) – Острава B (Чехия) – 1:4
  • 11.07. 15:30. Ден Босх (Нидерланды) – Квик Бойз (Нидерланды) – 3:1
  • 11.07. 15:30. Дордрехт (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:2
  • 11.07. 15:30. Лангенау (Германия) – Хайденхайм (Германия) – 0:12
  • 11.07. 15:30. Норманния Гмюнд (Германия) – Аален (Германия) – 1:2
  • 11.07. 16:00. Айнтрахт Трир (Германия) – Боннер (Германия) – 0:4
  • 11.07. 16:00. Брагантино (Бразилия) – Атлетико ПР (Бразилия) – 2:1
  • 11.07. 16:00. Брондбю (Дания) – Оденсе (Дания) – 4:0
  • 11.07. 16:00. Ванлёсе (Дания) – Нюкёбинг (Дания) – 1:2
  • 11.07. 16:00. Вердер Бремен II (Германия) – Херенвен U21 (Нидерланды) – 3:5
  • 11.07. 16:00. Висла (Польша) – Рексем (Уэльс) – 0:0
  • 11.07. 16:00. Германия Ратинген (Германия) – Бергиш Гладбах (Германия) – 2:2
  • 11.07. 16:00. Дельменхорст (Германия) – ТСФ Гавельзе (Германия) – 2:3
  • 11.07. 16:00. Эстерсунд (Швеция) – Эребру (Швеция) – 2:4
  • 11.07. 16:00. Зиген (Германия) – Кобленц (Германия) – 0:1
  • 11.07. 16:00. Кардифф U21 (Уэльс) – Пул (Англия) – 1:1
  • 11.07. 16:00. Клиторпс (Англия) – Гримсби (Англия) – 0:0
  • 11.07. 16:00. Коув Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 2:4
  • 11.07. 16:00. Лимевади (Сев. Ирландия) – Баллинамаллард (Сев. Ирландия) – 0:0
  • 11.07. 16:00. Линфилд (Сев. Ирландия) – Абердин (Шотландия) – 0:2
  • 11.07. 16:00. Лозанна (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 1:2
  • 11.07. 16:00. Локомотив Лейпциг (Германия) – Герта Берлин (Германия) – 1:3
  • 11.07. 16:00. Нидеркорн (Люксембург) – Тьонвиль (Франция) – 0:5
  • 11.07. 16:00. Норвич (Англия) – Колчестер (Англия) – 0:0
  • 11.07. 16:00. Оберхаузен (Германия) – Гамбург II (Германия) – 5:2
  • 11.07. 16:00. Олфретон (Англия) – Бертон (Англия) – 0:0
  • 11.07. 16:00. Пулхели (Уэльс) – Лландидно (Уэльс) – 0:2
  • 11.07. 16:00. Солсбери (Англия) – Бристоль Роверс (Англия) – 2:3
  • 11.07. 16:00. Спарта Прага (Чехия) – Гамба Осака (Япония) – 3:0
  • 11.07. 16:00. Спортинг Локерен (Бельгия) – РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – 2:3
  • 11.07. 16:00. Тун (Швейцария) – Мангейм (Германия) – 1:2
  • 11.07. 16:00. Фалькенберг (Швеция) – Ландскруна (Швеция) – 1:2
  • 11.07. 16:00. Ферль (Германия) – Шлосс-Хольте (Германия) – 9:0
  • 11.07. 16:00. Шёнинген (Германия) – Вольфсбург (Германия) – 2:8
  • 11.07. 16:30. Аустрия Зальцбург (Австрия) – Бургхаузен (Германия) – 2:0
  • 11.07. 16:30. Бабельсберг (Германия) – Санкт-Паули (Германия) – 1:4
  • 11.07. 16:30. Грайфсвальд (Германия) – Любек (Германия) – 0:0
  • 11.07. 16:30. Дрезден (Германия) – Кассель (Германия) – 3:0
  • 11.07. 16:30. Сардарапат (Армения) – Сюник (Армения) – 1:1
  • 11.07. 17:00. Айсбахталь (Германия) – Майнц (Германия) – 0:10
  • 11.07. 17:00. Аккрингтон (Англия) – Блэкберн (Англия) – 0:0
  • 11.07. 17:00. АФК Тоттон (Англия) – Саттон (Англия) – 2:2
  • 11.07. 17:00. Баллимакэш (Сев. Ирландия) – Ньюингтон (Сев. Ирландия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Барроу (Англия) – Уоркингтон (Англия) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Бедфорд (Англия) – Беркхамстед (Англия) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Бишопс Стортфорд (Англия) – Челмсфорд (Англия) – 1:3
  • 11.07. 17:00. БКМА (Армения) – Гандзасар (Армения) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Блекитни Старгард (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 4:0
  • 11.07. 17:00. Борем Вуд (Англия) – Уотфорд (Англия) – 2:1
  • 11.07. 17:00. Бостон (Англия) – Линкольн (Англия) – 0:1
  • 11.07. 17:00. Брайтлингси (Англия) – Брейнтри (Англия) – 2:2
  • 11.07. 17:00. Брентвуд (Англия) – Халлбридж (Англия) – 2:3
  • 11.07. 17:00. Броксберн Атлетик (Шотландия) – Клайдбанк (Шотландия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Виттон (Англия) – Кру (Англия) – 2:3
  • 11.07. 17:00. Воксхолл (Англия) – Честер (Англия) – 0:2
  • 11.07. 17:00. Уорксоп (Англия) – Илкстон (Англия) – 3:1
  • 11.07. 17:00. Гагра (Грузия) – Урарту (Армения) – 2:2
  • 11.07. 17:00. Гайзли (Англия) – Харрогейт (Англия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Херефорд Пегасус (Англия) – Херефорд (Англия) – 1:1
  • 11.07. 17:00. ГКС Катовице (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 3:1
  • 11.07. 17:00. Глостер (Англия) – Ньюпорт (Уэльс) – 2:1
  • 11.07. 17:00. Дайзенхофен (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 0:2
  • 11.07. 17:00. Данганнон (Сев. Ирландия) – Институт (Сев. Ирландия) – 3:1
  • 11.07. 17:00. Йейт Таун (Англия) – Берри (Уэльс) – 0:1
  • 11.07. 17:00. Зволле (Нидерланды) – Аль-Джазира (ОАЭ) – 0:1
  • 11.07. 17:00. Ившем (Англия) – Карау Эли (Уэльс) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Инверури Локо Уоркс (Шотландия) – Абердин B (Шотландия) – 3:1
  • 11.07. 17:00. Йорк (Англия) – Барнсли (Англия) – 2:1
  • 11.07. 17:00. Кабаутерс Опглаббек (Бельгия) – Генк U23 (Бельгия) – 0:7
  • 11.07. 17:00. Каршалтон (Англия) – Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – 0:1
  • 11.07. 17:00. Колвин-Бей (Уэльс) – Олтринчем (Англия) – 2:2
  • 11.07. 17:00. Крусейдерс (Сев. Ирландия) – Уорренпойнт (Сев. Ирландия) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Лезерхед (Англия) – Доркинг (Англия) – 3:2
  • 11.07. 17:00. Левый Берег (Украина) – Кудровка (Украина) – 4:0
  • 11.07. 17:00. Лимингтон (Англия) – Уолсолл (Англия) – 0:0
  • 11.07. 17:00. Лонг Итон (Англия) – Реддич (Англия) – 2:2
  • 11.07. 17:00. Лонгбридж Таун (Англия) – Болтон U21 (Англия) – 0:4
  • 11.07. 17:00. Мейдстон (Англия) – Уэллинг (Англия) – 4:1
  • 11.07. 17:00. Мелкшем (Англия) – Йовил (Англия) – 1:4
  • 11.07. 17:00. Мец (Франция) – Версаль (Франция) – 1:1
  • 11.07. 17:00. Моссли (Англия) – Редклифф (Англия) – 1:0
  • 11.07. 17:00. Ньюбилдингс (Сев. Ирландия) – Колрейн (Сев. Ирландия) – 2:5
  • 11.07. 17:00. ПАОК (Греция) – Твенте (Нидерланды) – 2:3
  • 11.07. 17:00. Плимут Парквей (Англия) – Плимут (Англия) – 1:4
  • 11.07. 17:00. Ранкорн Линнетс (Англия) – Юнайтед (Англия) – 0:4
  • 11.07. 17:00. РВ Эссен (Германия) – Шварц-Вайс Эссен (Германия) – 5:1
  • 11.07. 17:00. Реал Бедфорд (Англия) – Харборо (Англия) – 4:4
  • 11.07. 17:00. Редкар Атлетик (Англия) – Дарлингтон (Англия) – 0:4
  • 11.07. 17:00. Стандард (Бельгия) – Франк Борен (Бельгия) – 1:0
  • 11.07. 17:00. Тамворт (Англия) – Уолтон энд Хершем (Англия) – 2:1
  • 11.07. 17:00. Тонбридж (Англия) – Бигглсвейд (Англия) – 1:0
  • 11.07. 17:00. Транент (Шотландия) – Окинлек Толбот (Шотландия) – 0:3
  • 11.07. 17:00. Файлд (Англия) – Блэкпул (Англия) – 2:3
  • 11.07. 17:00. Фарнборо (Англия) – Рединг (Англия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Гала Фейридин (Шотландия) – Поллок (Шотландия) – 3:1
  • 11.07. 17:00. Шеффилд (Англия) – Халлам (Англия) – 2:0
  • 11.07. 17:00. Фолкстон (Англия) – Дартфорд (Англия) – 0:0
  • 11.07. 17:00. Ханворт (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 2:1
  • 11.07. 17:00. Хемел Хемпстед (Англия) – Барнет (Англия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Хитон Стеннингтон (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 1:1
  • 11.07. 17:00. Честерфилд (Англия) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 0:0
  • 11.07. 17:00. Чорли (Англия) – Бери (Англия) – 1:2
  • 11.07. 17:00. Шолинг (Англия) – Уокинг (Англия) – 1:2
  • 11.07. 17:30. Напредак (Сербия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – 0:1
  • 11.07. 17:30. Михаловце (Словакия) – Буковина (Украина) – 1:1
  • 11.07. 17:30. Витковице (Чехия) – Чадца (Словакия) – 1:1
  • 11.07. 18:00. Бавуа (Швейцария) – Портаблан (Швейцария) – 3:2
  • 11.07. 18:00. Бамберг (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 1:3
  • 11.07. 18:00. Банска-Бистрица (Словакия) – Липтовски-Микулаш (Словакия) – 0:4
  • 11.07. 18:00. Биссинген (Германия) – Гроссашпах (Германия) – 0:7
  • 11.07. 18:00. Будерих (Германия) – Хильден (Германия) – 7:2
  • 11.07. 18:00. Вильгельмсхафен (Германия) – Йеддело (Германия) – 1:5
  • 11.07. 18:00. Гочалковице-Здруй (Польша) – Кузня Устронь (Польша) – 0:1
  • 11.07. 18:00. Грацер АК (Австрия) – Капфенберг (Австрия) – 1:0
  • 11.07. 18:00. Гренобль (Франция) – Бурк-ан-Бресс (Франция) – 0:0
  • 11.07. 18:00. Клермон (Франция) – Орлеан (Франция) – 1:0
  • 11.07. 18:00. Коттерн-Санкт-Манг (Германия) – Мемминген (Германия) – 0:1
  • 11.07. 18:00. Ле-Пюи-ан-Веле (Франция) – Дижон (Франция) – 1:1
  • 11.07. 18:00. Локомотив Горна (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:1
  • 11.07. 18:00. Мезекевешд-Жори (Венгрия) – Ньиредьхаза (Венгрия) – 0:2
  • 11.07. 18:00. Монори (Венгрия) – Гонвед (Венгрия) – 0:6
  • 11.07. 18:00. Пушкаш Академия (Венгрия) – БВ Линц (Австрия) – 1:1
  • 11.07. 18:00. Рилски Спортист (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:2
  • 11.07. 18:00. Славия Прага (Чехия) – Слован Братислава (Словакия) – 0:1
  • 11.07. 18:00. Хартберг (Австрия) – Пршибрам (Чехия) – 3:0
  • 11.07. 18:00. Швайг (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 2:0
  • 11.07. 18:00. Шлёнск Вроцлав (Польша) – Одра Ополе (Польша) – 0:0
  • 11.07. 18:00. Штурм Грац (Австрия) – Хиросима (Япония) – 4:1
  • 11.07. 18:30. Лачи (Албания) – Вора (Албания) – 4:1
  • 11.07. 18:30. Локомотив София (Болгария) – Теута (Албания) – 0:0
  • 11.07. 18:30. МТК Будапешт (Венгрия) – Копер (Словения) – 1:3
  • 11.07. 18:30. Нафта (Словения) – Партизан (Сербия) – 1:4
  • 11.07. 18:30. Пирин Благоевград (Болгария) – Марек (Болгария) – 0:2
  • 11.07. 18:30. Славия София (Болгария) – Монтана (Болгария) – 7:2
  • 11.07. 18:30. Черноморец 1919 (Болгария) – Этыр (Болгария) – 1:3
  • 11.07. 19:00. Амьен (Франция) – Пари 13 Атлетико (Франция) – 2:4
  • 11.07. 19:00. Ансбах 09 (Германия) – Нюрнберг (Германия) – 1:5
  • 11.07. 19:00. Атус Фельден (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 3:1
  • 11.07. 19:00. Биссен (Люксембург) – Хостерт (Люксембург) – 2:1
  • 11.07. 19:00. Брегенц (Австрия) – Хоэнемс (Австрия) – 1:0
  • 11.07. 19:00. Вегберг-Бек (Германия) – Эйпен (Бельгия) – 0:1
  • 11.07. 19:00. ДВТК (Венгрия) – Уйпешт (Венгрия) – 2:2
  • 11.07. 19:00. Дунайска-Стреда (Словакия) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – 0:1
  • 11.07. 19:00. Комарно (Словакия) – Погронье (Словакия) – 5:0
  • 11.07. 19:00. Лозница (Сербия) – Мачва Шабац (Сербия) – 0:0
  • 11.07. 19:00. Монпелье (Франция) – Обань (Франция) – 3:2
  • 11.07. 19:00. Олимпия Любляна (Словения) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:1
  • 11.07. 19:00. Сент-Этьен (Франция) – Биль (Швейцария) – 2:2
  • 11.07. 19:00. Спартак (Болгария) – Добруджа (Болгария) – 7:3
  • 11.07. 19:00. Черно Море (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 1:1
  • 11.07. 19:00. Швац (Австрия) – Вергль (Австрия) – 7:1
  • 11.07. 19:15. Бальцан (Мальта) – Валлетта (Мальта) – 1:2
  • 11.07. 19:30. Динамо Бухарест (Румыния) – Фарул Констанца (Румыния) – 1:3
  • 11.07. 19:30. Мец (Франция) – Расинг Люксембург (Люксембург) – 2:1
  • 11.07. 19:30. Браво Любляна (Словения) – Карпаты Львов (Украина) – 0:1
  • 11.07. 19:30. Петролул (Румыния) – Киндия Тырговиште (Румыния) – 2:2
  • 11.07. 19:30. Фёрст Вена (Австрия) – КПР (Англия) – 0:0
  • 11.07. 20:00. Широки-Бриег (Босния и Герц.) – Зриньски (Босния и Герц.) – 0:2
  • 11.07. 20:30. Леванте (Испания) – Леганес (Испания) – 2:1
  • 11.07. 20:30. Фенербахче (Турция) – Погонь Щецин (Польша) – 4:0
  • 11.07. 21:00. Панатинаикос (Греция) – Грассхопперс (Швейцария) – 3:0
  • 11.07. 21:00. Флери-Мерожи (Франция) – Нант (Франция) – 0:5
  • 11.07. 21:30. Бенфика (Португалия) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
  • 11.07. 22:00. Севилья (Испания) – Хувентуд Торремолинос (Испания) – 1:0
  • 11.07. 23:30. Университарио (Перу) – Мильонариос (Колумбия) – 2:0

Видео матчей

По теме:
Швеция с камбеком завоевала второе в истории золото Евролиги
Финляндия разгромила соперника на его площадке и защитила золото Евролиги
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с голкипером
товарищеские матчи видео голов и обзор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ МТК Будапешт ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Кривбасс Кривой Рог Зюлте-Варегем Патрик ван Леувен Левый Берег Киев Кудровка Сергей Шищенко пенальти Буковина Черновцы Земплин Михаловце Илья Путря Лука Лемишко Олимпия Любляна Егор Твердохлеб Карпаты Львов Ярослав Карабин Браво Любляна Фран Фернандес Теди Цара Таллес Бренер Ян Юрчец Назар Волошин (Левый Берег) Дмитрий Шастал Венделл Флоренсио Брито
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футбол | 12 июля 2026, 08:44 12
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем

Футболист не намерен возвращаться в Украину

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12 июля 2026, 07:44 46
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе Аргентины: «Осталось 2 шага»
Футбол | 12.07.2026, 15:34
Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе Аргентины: «Осталось 2 шага»
Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе Аргентины: «Осталось 2 шага»
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»
Футбол | 12.07.2026, 10:53
Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»
Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 29
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 84
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 8
Бокс
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем