Товарищеские матчи, 11 июля. Победы ЛНЗ и Карпат, поражение Кривбасса
Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский клуб ЛНЗ провел два контрольных матча за день на сборах в Словении. Утром команда Виталия Пономарева разгромила МТК Будапешт (4:0). Голы забили: Коди Дэвид, 59, игрок на просмотре, 72, Теди Цара, 85, Таллес Бренер, 90. Вечером ЛНЗ переиграл словенскую Олимпию Любляна (1:0), единственный гол на 25-й минуте забил Егор Твердохлеб.
Кривбасс из Кривого Рога проиграл спарринг бельгийскому клубу Зюлте-Варегем (1:2). Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочный сбор в Нидерландах. Товарищеская игра прошла в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen. Голы забили: Ян Юрчец, 47 (пен.) – Лоран Лемуан, 31, Тристан Пандуро, 89.
Левый Берег провел первый спарринг летом, в котором на собственной базе разгромил команду Кудровка (4:0). Голы забили: Дмитрий Шастал, 9 (пен.), Назар Волошин, 18, Венделл, 54, игрок на просмотре, 63.
Черновицкая Буковина провела контрольный матч. В словацком Михаловце соперником команды Сергея Шищенко стал местный клуб Земплин. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл Илья Путря. Хозяева отыгрались на 34-й минуте, когда пенальти реализовал украинец Лука Лемишко.
Львовские Карпаты провели очередной контрольный матч на сборах в Словении. Команда Франа Фернандеса переиграла словенский клуб Браво Любляна (1:0). Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле. Единственный в матче гол забил Ярослав Карабин на 68-й минуте.
Товарищеские матчи. 11 июля 2026
- 11.07. 02:30. Цинциннати (США) – Бернли (Англия) – 3:1
- 11.07. 10:00. Арарат Ереван (Армения) – Ван (Армения) – 2:2
- 11.07. 10:30. Волунтари (Румыния) – Фарул Констанца (Румыния) – 3:0
- 11.07. 10:30. Униря Слобозия (Румыния) – Металул Бузэу (Румыния) – 0:3
- 11.07. 11:00. Ависпа Фукуока (Япония) – Гираванц Китакюсю (Япония) – 1:2
- 11.07. 11:00. Афумац (Румыния) – Стяуа Бухарест (Румыния) – 5:4
- 11.07. 11:00. Бичке (Венгрия) – Эрд (Венгрия) – 1:3
- 11.07. 11:00. Висла II (Польша) – Подхале Новы-Тарг (Польша) – 2:0
- 11.07. 11:00. Вислока Дембица (Польша) – Сярка Тарнобжег (Польша) – 0:0
- 11.07. 11:00. Конкордия Эльблонг (Польша) – Викелец (Польша) – 5:2
- 11.07. 11:00. ЛПС ХД Кличень (Румыния) – Конкордия (Румыния) – 0:6
- 11.07. 11:00. Млава (Польша) – Блонянка Блоне (Польша) – 5:2
- 11.07. 11:00. Нове-Замки (Словакия) – Злате-Моравце-Врабле (Словакия) – 1:1
- 11.07. 11:00. Олимпик Зэрнешть (Рум.) – Металоглобус Бухарест (Рум.) – 2:3
- 11.07. 11:00. Оцелул (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 3:1
- 11.07. 11:00. Ресовия Жешув (Польша) – Корона Кельце II (Польша) – 5:0
- 11.07. 11:00. Раднички 1923 (Сербия) – Нови-Београд (Сербия) – 1:0
- 11.07. 11:00. Свит (Польша) – Гутник Варшава (Польша) – 3:1
- 11.07. 11:00. Тыхы (Польша) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 2:1
- 11.07. 11:00. Усти-над-Лабем B (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 1:5
- 11.07. 11:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Виртон (Бельгия) – 4:0
- 11.07. 11:30. Аустрия Клагенфурт (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 0:3
- 11.07. 11:30. Бронь Радом (Польша) – Пилица Бялобжеги (Польша) – 4:0
- 11.07. 11:30. Влашим (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 4:0
- 11.07. 11:30. Гуменне (Словакия) – Кошице (Словакия) – 0:1
- 11.07. 11:30. Дьирмот (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 2:0
- 11.07. 11:30. Жилина B (Словакия) – Карвина B (Чехия) – 3:0
- 11.07. 11:30. Интер Братислава (Словакия) – Баник Приевидза (Словакия) – 4:0
- 11.07. 11:30. Лион (Франция) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 6:3
- 11.07. 11:30. Пардубице B (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 3:4
- 11.07. 11:30. Плоцк (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:2
- 11.07. 11:30. Подбрезова (Словакия) – Петржалка (Словакия) – 0:3
- 11.07. 11:30. Спишска-Нова-Вес (Словакия) – Бардеёв (Словакия) – 0:2
- 11.07. 11:30. Тршинец (Чехия) – Глубина (Чехия) – 2:3
- 11.07. 11:30. Целе (Словения) – Истра 1961 (Хорватия) – 1:1
- 11.07. 11:30. Ческа-Липа (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:2
- 11.07. 11:45. Андерлехт (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – 3:2
- 11.07. 12:00. БВСК-Зугло (Венгрия) – Чаквар (Венгрия) – 0:0
- 11.07. 12:00. Бюль (Швейцария) – Стад Ньонне (Швейцария) – 4:4
- 11.07. 12:00. Варта Гожув (Польша) – Царина Губин (Польша) – 1:1
- 11.07. 12:00. Варта Серадз (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 3:4
- 11.07. 12:00. Виктория 1918 Явожно (Польша) – Шомбьерки Бытом (Польша) – 1:4
- 11.07. 12:00. Виллем II (Нидерланды) – Эйндховен (Нидерланды) – 2:2
- 11.07. 12:00. ГКС Погонь (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 2:2
- 11.07. 12:00. Хёрсхольм-Уссерёд (Дания) – Исхёй Болдклуб (Дания) – 2:1
- 11.07. 12:00. Гочалковице-Здруй (Польша) – Уния Турза-Шлёнска (Польша) – 0:1
- 11.07. 12:00. Градец-Кралове B (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 3:2
- 11.07. 12:00. Дукла Прага (Чехия) – Спарта Прага B (Чехия) – 4:2
- 11.07. 12:00. Эксельсиор Масслёйс (Нидерланды) – ТОГБ (Нидерланды) – 3:0
- 11.07. 12:00. Эльблонг (Польша) – Гедания Гданьск (Польша) – 4:0
- 11.07. 12:00. Жижков (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 1:0
- 11.07. 12:00. Заглембе II (Польша) – Еленя-Гура (Польша) – 0:4
- 11.07. 12:00. Злоторыя (Польша) – Полония Сьрода-Шлёнска (Польша) – 0:6
- 11.07. 12:00. Йиглава (Чехия) – Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – 8:0
- 11.07. 12:00. Катвейк (Нидерланды) – Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – 1:1
- 11.07. 12:00. Кёге (Дания) – Роскилле (Дания) – 1:0
- 11.07. 12:00. Кишварда (Венгрия) – Казинцбарцика (Венгрия) – 1:0
- 11.07. 12:00. Козаккен Бойз (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 0:0
- 11.07. 12:00. Конкарно (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:2
- 11.07. 12:00. Кринс (Швейцария) – Шёц (Швейцария) – 3:1
- 11.07. 12:00. Кринс (Швейцария) – ЯФ Ювентус (Швейцария) – 1:1
- 11.07. 12:00. Ландсберг (Германия) – Иллертиссен (Германия) – 3:2
- 11.07. 12:00. Легота-под-Втачником (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:3
- 11.07. 12:00. Ленчна (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 4:1
- 11.07. 12:00. Лех Познань (Польша) – Богемианс (Чехия) – 4:0
- 11.07. 12:00. Липно Стешев (Польша) – Котвица Курник (Польша) – 3:0
- 11.07. 12:00. ЛКС Лодзь (Польша) – Скерневице (Польша) – 2:2
- 11.07. 12:00. Лозанна (Швейцария) – Брайтенрайн (Швейцария) – 2:1
- 11.07. 12:00. Локомотив Кошице (Словакия) – Кишварда II (Венгрия) – 0:0
- 11.07. 12:00. Лузино (Польша) – Ирони Тверия (Израиль) – 1:0
- 11.07. 12:00. Млада-Болеслав (Чехия) – Таборско (Чехия) – 3:0
- 11.07. 12:00. Моравия Моравица (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 1:1
- 11.07. 12:00. МТК Будапешт (Венгрия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:4
- 11.07. 12:00. Нанси (Франция) – Труа (Франция) – 1:3
- 11.07. 12:00. Опава (Чехия) – Полония Бытом (Польша) – 3:2
- 11.07. 12:00. Островец-Свентокшиский (Польша) – Чарни Поланец (Польша) – 1:1
- 11.07. 12:00. Пакш (Венгрия) – Козармишлень (Венгрия) – 0:3
- 11.07. 12:00. Пеликан (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 0:1
- 11.07. 12:00. ПСВ (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 3:2
- 11.07. 12:00. РОВ Рыбник (Польша) – Декор Белк (Польша) – 3:0
- 11.07. 12:00. Сандецья Новы-Сонч (Польша) – Термалика (Польша) – 1:2
- 11.07. 12:00. Свит Щецин (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 3:2
- 11.07. 12:00. Серветт (Швейцария) – Этуаль Каруж (Швейцария) – 1:2
- 11.07. 12:00. Словацко (Чехия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 3:3
- 11.07. 12:00. Сталь Мелец (Польша) – Пуща (Польша) – 1:4
- 11.07. 12:00. Сталева-Воля (Польша) – Авиа Свидник (Польша) – 2:2
- 11.07. 12:00. Томашув-Мазовецки (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:3
- 11.07. 12:00. Ширак Гюмри (Армения) – Андраник (Армения) – 5:0
- 11.07. 12:00. Ярослав (Польша) – Колбушова-Дольна (Польша) – 1:1
- 11.07. 12:30. АФС (Португалия) – Шавиш (Португалия) – 0:1
- 11.07. 12:30. Бенфика B (Португалия) – Синтренсе (Португалия) – 0:0
- 11.07. 12:30. Бельско-Бяла (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 1:1
- 11.07. 12:30. Визела (Португалия) – АД Фафе (Португалия) – 0:3
- 11.07. 12:30. Насьонал (Португалия) – Машику (Португалия) – 1:2
- 11.07. 12:30. Реал Сосьедад (Испания) – По (Франция) – 0:1
- 11.07. 13:00. Арка Гдыня (Польша) – Олимпия Грудзёндз (Польша) – 2:4
- 11.07. 13:00. Бытом-Оджаньски (Польша) – Костшин (Польша) – 7:0
- 11.07. 13:00. Варегем (Бельгия) – Кривбасс (Украина) – 2:1
- 11.07. 13:00. Вешло (Польша) – Ягеллония II (Польша) – 2:2
- 11.07. 13:00. Герта Берлин II (Германия) – Ратенов (Германия) – 3:0
- 11.07. 13:00. Де Трефферс (Нидерланды) – Венло (Нидерланды) – 2:2
- 11.07. 13:00. Йонг АЗ Алкмар (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 3:1
- 11.07. 13:00. Куинз Юниверсити (Сев. Ирландия) – Бангор (Сев. Ирландия) – 5:2
- 11.07. 13:00. Ключборк (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 5:1
- 11.07. 13:00. Лехия Дзержонюв (Польша) – Нова-Руда (Польша) – 4:0
- 11.07. 13:00. Маритиму (Португалия) – Академика (Португалия) – 0:1
- 11.07. 13:00. Мотор Люблин (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 2:1
- 11.07. 13:00. Полония Слубице (Польша) – Мешко (Польша) – 3:1
- 11.07. 13:00. Польковице (Польша) – Нотец Чарнкув (Польша) – 2:0
- 11.07. 13:00. Силькеборг (Дания) – Тистед (Дания) – 6:0
- 11.07. 13:00. Ситтард (Нидерланды) – Генк (Бельгия) – 2:1
- 11.07. 13:00. Сулув (Польша) – Зелёна-Гура (Польша) – 1:2
- 11.07. 13:00. Уцвиль (Швейцария) – Дитикон (Швейцария) – 3:4
- 11.07. 13:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Брюгге (Бельгия) – 3:1
- 11.07. 13:00. Хельсингёр (Дания) – ФА 2000 (Дания) – 3:0
- 11.07. 13:00. Хробры Глогув (Польша) – Варта Познань (Польша) – 3:1
- 11.07. 13:00. Шеффилд Уэнсдей (Англия) – Вест Бромвич (Англия) – 0:3
- 11.07. 13:30. Баден (Швейцария) – Роткройц (Швейцария) – 2:2
- 11.07. 13:30. Уиком (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 4:0
- 11.07. 13:30. Медзь Легница (Польша) – Острава (Чехия) – 2:1
- 11.07. 13:30. Тун (Швейцария) – Эльверсберг (Германия) – 1:1
- 11.07. 14:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Алмере Сити (Нидерланды) – 2:1
- 11.07. 14:00. Айнхайт Рудольштадт (Германия) – Коберг (Германия) – 2:2
- 11.07. 14:00. Алвечерч (Англия) – Солихалл (Англия) – 1:1
- 11.07. 14:00. Базель (Швейцария) – Винтертур (Швейцария) – 2:2
- 11.07. 14:00. Баллимакеш (Сев. Ирландия) – Данмарри Рек (Сев. Ирландия) – 0:1
- 11.07. 14:00. Бамбер Бридж (Англия) – Флитвуд (Англия) – 0:5
- 11.07. 14:00. Бренсхёй (Дания) – Фремад Амагер (Дания) – 2:2
- 11.07. 14:00. Вайле (Дания) – Хиллерёд (Дания) – 1:1
- 11.07. 14:00. Варберг (Швеция) – Норрбю (Швеция) – 4:2
- 11.07. 14:00. Виборг (Дания) – Ноттс Каунти (Англия) – 2:0
- 11.07. 14:00. ГКС Белхатув (Польша) – Ныса (Польша) – 1:2
- 11.07. 14:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Аполлон (Кипр) – 0:3
- 11.07. 14:00. Грайфсвальд (Германия) – Нойштрелиц (Германия) – 5:3
- 11.07. 14:00. Гутник Краков (Польша) – Любачув (Польша) – 3:1
- 11.07. 14:00. Эсбьерг (Дания) – Мафра (Португалия) – 0:2
- 11.07. 14:00. Завиша (Польша) – ЛКС Лодзь II (Польша) – 2:1
- 11.07. 14:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Калиш (Польша) – 3:0
- 11.07. 14:00. Кёльн II (Германия) – Гиссен (Германия) – 6:1
- 11.07. 14:00. Клостерфельде (Германия) – Луккенвальде (Германия) – 3:2
- 11.07. 14:00. Ключевия Старгард (Польша) – Медзь Легница II (Польша) – 1:2
- 11.07. 14:00. Колрейн (Сев. Ирландия) – Портстюарт (Сев. Ирландия) – 3:0
- 11.07. 14:00. Лестер (Англия) – Нортгемптон (Англия) – 3:0
- 11.07. 14:00. Лиферинг (Австрия) – Яблонец (Чехия) – 3:1
- 11.07. 14:00. Магдебург II (Германия) – Ганновер СК (Германия) – 1:1
- 11.07. 14:00. РСФ Айнтрахт (Германия) – ТБ Берлин (Германия) – 3:1
- 11.07. 14:00. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ломмел (Бельгия) – 1:1
- 11.07. 14:00. Твенте (Нидерланды) – Лотте (Германия) – 3:1
- 11.07. 14:30. Богнор Реджис (Англия) – Хембл (Англия) – 4:1
- 11.07. 14:30. Бусько-Здруй (Польша) – Глиник/Карпатия Горлице (Польша) – 3:3
- 11.07. 14:30. Галифакс (Англия) – Брэдфорд (Англия) – 1:6
- 11.07. 14:30. Кардифф (Уэльс) – Мидтьюлланн (Дания) – 0:6
- 11.07. 14:30. Олимпиакос (Греция) – Лёвен (Бельгия) – 1:1
- 11.07. 15:00. Айхеде (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 0:5
- 11.07. 15:00. Альтглинике (Германия) – Феникс Любек (Германия) – 3:2
- 11.07. 15:00. Аммерталь (Германия) – Байройт (Германия) – 1:9
- 11.07. 15:00. Аубштадт (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:0
- 11.07. 15:00. Аубштадт II (Германия) – Эльтерсдорф (Германия) – 3:0
- 11.07. 15:00. Аугсбург II (Германия) – Регенсбург II (Германия) – 2:2
- 11.07. 15:00. Бименхорст (Германия) – Бохольт (Германия) – 0:6
- 11.07. 15:00. Бохум (Германия) – Антверпен (Бельгия) – 1:0
- 11.07. 15:00. Бремер (Германия) – Альтона (Германия) – 1:1
- 11.07. 15:00. Вашаш (Венгрия) – Кечкемет (Венгрия) – 5:1
- 11.07. 15:00. Витесс (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд II (Германия) – 1:0
- 11.07. 15:00. Вюрцбургер Киккерс (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 4:1
- 11.07. 15:00. Ганза Росток (Германия) – Видовре (Дания) – 2:2
- 11.07. 15:00. Ганновер II (Германия) – Ферль II (Германия) – 8:0
- 11.07. 15:00. Гент (Бельгия) – СК Беверен (Бельгия) – 4:0
- 11.07. 15:00. Гимарайнш (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 3:1
- 11.07. 15:00. Гронинген (Нидерланды) – Эммен (Нидерланды) – 3:2
- 11.07. 15:00. Гютерсло (Германия) – Шальке (Германия) – 2:1
- 11.07. 15:00. Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Виктория Гамбург (Германия) – 4:0
- 11.07. 15:00. Эрфурт (Германия) – Майнц II (Германия) – 0:3
- 11.07. 15:00. Эшторил (Португалия) – Атлетико (Португалия) – 3:0
- 11.07. 15:00. Кембридж Сити (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 1:3
- 11.07. 15:00. Киккерс Оффенбах (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 2:1
- 11.07. 15:00. Копенгаген (Дания) – Хорсенс (Дания) – 3:2
- 11.07. 15:00. Лейрия (Португалия) – Алверка (Португалия) – 0:1
- 11.07. 15:00. Мойзельвиц (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 1:0
- 11.07. 15:00. Ольденбург (Германия) – Виденбрюк (Германия) – 1:0
- 11.07. 15:00. Плоцк II (Польша) – Хемик Быдгощ (Польша) – 0:1
- 11.07. 15:00. Равенсбург (Германия) – Фрайбург II (Германия) – 0:2
- 11.07. 15:00. Редбридж (Англия) – Хорнчерч (Англия) – 0:3
- 11.07. 15:00. Риу Аве (Португалия) – Арока (Португалия) – 2:1
- 11.07. 15:00. Рояль Унион СЖ (Бельгия) – Орхус (Дания) – 2:1
- 11.07. 15:00. Своге (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 0:2
- 11.07. 15:00. Славия Прага B (Чехия) – Шлёнск Вроцлав II (Польша) – 2:1
- 11.07. 15:00. Спарта Роттердам (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 1:0
- 11.07. 15:00. Сцинава (Польша) – Проховице (Польша) – 1:3
- 11.07. 15:00. Фамаликан (Португалия) – Фамаликан U23 (Португалия) – 5:0
- 11.07. 15:00. Фильцинг (Германия) – Гебенбах (Германия) – 1:2
- 11.07. 15:00. Мамер (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 1:6
- 11.07. 15:00. Хемницер (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 4:0
- 11.07. 15:00. Флит Таун (Англия) – Олдершот (Англия) – 0:2
- 11.07. 15:00. Фрайберг (Германия) – Хоффенхайм II (Германия) – 1:6
- 11.07. 15:00. Хасселт (Бельгия) – Мехелен (Бельгия) – 1:2
- 11.07. 15:00. Хитчин (Англия) – Лутон (Англия) – 0:5
- 11.07. 15:00. Хобро (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 4:0
- 11.07. 15:00. Цвиккау (Германия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 6:3
- 11.07. 15:00. Целендорф (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 0:5
- 11.07. 15:00. Цюрих (Швейцария) – Лозанна Уши (Швейцария) – 1:2
- 11.07. 15:00. Шарлеруа (Бельгия) – Реймс (Франция) – 2:2
- 11.07. 15:00. Штайнбах Хайгер (Германия) – Фортуна Кёльн (Германия) – 3:2
- 11.07. 15:30. Ауе (Германия) – Кладно (Чехия) – 2:0
- 11.07. 15:30. Балликлэр (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 0:2
- 11.07. 15:30. Видзев Лодзь II (Польша) – Острава B (Чехия) – 1:4
- 11.07. 15:30. Ден Босх (Нидерланды) – Квик Бойз (Нидерланды) – 3:1
- 11.07. 15:30. Дордрехт (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:2
- 11.07. 15:30. Лангенау (Германия) – Хайденхайм (Германия) – 0:12
- 11.07. 15:30. Норманния Гмюнд (Германия) – Аален (Германия) – 1:2
- 11.07. 16:00. Айнтрахт Трир (Германия) – Боннер (Германия) – 0:4
- 11.07. 16:00. Брагантино (Бразилия) – Атлетико ПР (Бразилия) – 2:1
- 11.07. 16:00. Брондбю (Дания) – Оденсе (Дания) – 4:0
- 11.07. 16:00. Ванлёсе (Дания) – Нюкёбинг (Дания) – 1:2
- 11.07. 16:00. Вердер Бремен II (Германия) – Херенвен U21 (Нидерланды) – 3:5
- 11.07. 16:00. Висла (Польша) – Рексем (Уэльс) – 0:0
- 11.07. 16:00. Германия Ратинген (Германия) – Бергиш Гладбах (Германия) – 2:2
- 11.07. 16:00. Дельменхорст (Германия) – ТСФ Гавельзе (Германия) – 2:3
- 11.07. 16:00. Эстерсунд (Швеция) – Эребру (Швеция) – 2:4
- 11.07. 16:00. Зиген (Германия) – Кобленц (Германия) – 0:1
- 11.07. 16:00. Кардифф U21 (Уэльс) – Пул (Англия) – 1:1
- 11.07. 16:00. Клиторпс (Англия) – Гримсби (Англия) – 0:0
- 11.07. 16:00. Коув Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 2:4
- 11.07. 16:00. Лимевади (Сев. Ирландия) – Баллинамаллард (Сев. Ирландия) – 0:0
- 11.07. 16:00. Линфилд (Сев. Ирландия) – Абердин (Шотландия) – 0:2
- 11.07. 16:00. Лозанна (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 1:2
- 11.07. 16:00. Локомотив Лейпциг (Германия) – Герта Берлин (Германия) – 1:3
- 11.07. 16:00. Нидеркорн (Люксембург) – Тьонвиль (Франция) – 0:5
- 11.07. 16:00. Норвич (Англия) – Колчестер (Англия) – 0:0
- 11.07. 16:00. Оберхаузен (Германия) – Гамбург II (Германия) – 5:2
- 11.07. 16:00. Олфретон (Англия) – Бертон (Англия) – 0:0
- 11.07. 16:00. Пулхели (Уэльс) – Лландидно (Уэльс) – 0:2
- 11.07. 16:00. Солсбери (Англия) – Бристоль Роверс (Англия) – 2:3
- 11.07. 16:00. Спарта Прага (Чехия) – Гамба Осака (Япония) – 3:0
- 11.07. 16:00. Спортинг Локерен (Бельгия) – РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – 2:3
- 11.07. 16:00. Тун (Швейцария) – Мангейм (Германия) – 1:2
- 11.07. 16:00. Фалькенберг (Швеция) – Ландскруна (Швеция) – 1:2
- 11.07. 16:00. Ферль (Германия) – Шлосс-Хольте (Германия) – 9:0
- 11.07. 16:00. Шёнинген (Германия) – Вольфсбург (Германия) – 2:8
- 11.07. 16:30. Аустрия Зальцбург (Австрия) – Бургхаузен (Германия) – 2:0
- 11.07. 16:30. Бабельсберг (Германия) – Санкт-Паули (Германия) – 1:4
- 11.07. 16:30. Грайфсвальд (Германия) – Любек (Германия) – 0:0
- 11.07. 16:30. Дрезден (Германия) – Кассель (Германия) – 3:0
- 11.07. 16:30. Сардарапат (Армения) – Сюник (Армения) – 1:1
- 11.07. 17:00. Айсбахталь (Германия) – Майнц (Германия) – 0:10
- 11.07. 17:00. Аккрингтон (Англия) – Блэкберн (Англия) – 0:0
- 11.07. 17:00. АФК Тоттон (Англия) – Саттон (Англия) – 2:2
- 11.07. 17:00. Баллимакэш (Сев. Ирландия) – Ньюингтон (Сев. Ирландия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Барроу (Англия) – Уоркингтон (Англия) – 2:0
- 11.07. 17:00. Бедфорд (Англия) – Беркхамстед (Англия) – 2:0
- 11.07. 17:00. Бишопс Стортфорд (Англия) – Челмсфорд (Англия) – 1:3
- 11.07. 17:00. БКМА (Армения) – Гандзасар (Армения) – 2:0
- 11.07. 17:00. Блекитни Старгард (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 4:0
- 11.07. 17:00. Борем Вуд (Англия) – Уотфорд (Англия) – 2:1
- 11.07. 17:00. Бостон (Англия) – Линкольн (Англия) – 0:1
- 11.07. 17:00. Брайтлингси (Англия) – Брейнтри (Англия) – 2:2
- 11.07. 17:00. Брентвуд (Англия) – Халлбридж (Англия) – 2:3
- 11.07. 17:00. Броксберн Атлетик (Шотландия) – Клайдбанк (Шотландия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Виттон (Англия) – Кру (Англия) – 2:3
- 11.07. 17:00. Воксхолл (Англия) – Честер (Англия) – 0:2
- 11.07. 17:00. Уорксоп (Англия) – Илкстон (Англия) – 3:1
- 11.07. 17:00. Гагра (Грузия) – Урарту (Армения) – 2:2
- 11.07. 17:00. Гайзли (Англия) – Харрогейт (Англия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Херефорд Пегасус (Англия) – Херефорд (Англия) – 1:1
- 11.07. 17:00. ГКС Катовице (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 3:1
- 11.07. 17:00. Глостер (Англия) – Ньюпорт (Уэльс) – 2:1
- 11.07. 17:00. Дайзенхофен (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 0:2
- 11.07. 17:00. Данганнон (Сев. Ирландия) – Институт (Сев. Ирландия) – 3:1
- 11.07. 17:00. Йейт Таун (Англия) – Берри (Уэльс) – 0:1
- 11.07. 17:00. Зволле (Нидерланды) – Аль-Джазира (ОАЭ) – 0:1
- 11.07. 17:00. Ившем (Англия) – Карау Эли (Уэльс) – 2:0
- 11.07. 17:00. Инверури Локо Уоркс (Шотландия) – Абердин B (Шотландия) – 3:1
- 11.07. 17:00. Йорк (Англия) – Барнсли (Англия) – 2:1
- 11.07. 17:00. Кабаутерс Опглаббек (Бельгия) – Генк U23 (Бельгия) – 0:7
- 11.07. 17:00. Каршалтон (Англия) – Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – 0:1
- 11.07. 17:00. Колвин-Бей (Уэльс) – Олтринчем (Англия) – 2:2
- 11.07. 17:00. Крусейдерс (Сев. Ирландия) – Уорренпойнт (Сев. Ирландия) – 2:0
- 11.07. 17:00. Лезерхед (Англия) – Доркинг (Англия) – 3:2
- 11.07. 17:00. Левый Берег (Украина) – Кудровка (Украина) – 4:0
- 11.07. 17:00. Лимингтон (Англия) – Уолсолл (Англия) – 0:0
- 11.07. 17:00. Лонг Итон (Англия) – Реддич (Англия) – 2:2
- 11.07. 17:00. Лонгбридж Таун (Англия) – Болтон U21 (Англия) – 0:4
- 11.07. 17:00. Мейдстон (Англия) – Уэллинг (Англия) – 4:1
- 11.07. 17:00. Мелкшем (Англия) – Йовил (Англия) – 1:4
- 11.07. 17:00. Мец (Франция) – Версаль (Франция) – 1:1
- 11.07. 17:00. Моссли (Англия) – Редклифф (Англия) – 1:0
- 11.07. 17:00. Ньюбилдингс (Сев. Ирландия) – Колрейн (Сев. Ирландия) – 2:5
- 11.07. 17:00. ПАОК (Греция) – Твенте (Нидерланды) – 2:3
- 11.07. 17:00. Плимут Парквей (Англия) – Плимут (Англия) – 1:4
- 11.07. 17:00. Ранкорн Линнетс (Англия) – Юнайтед (Англия) – 0:4
- 11.07. 17:00. РВ Эссен (Германия) – Шварц-Вайс Эссен (Германия) – 5:1
- 11.07. 17:00. Реал Бедфорд (Англия) – Харборо (Англия) – 4:4
- 11.07. 17:00. Редкар Атлетик (Англия) – Дарлингтон (Англия) – 0:4
- 11.07. 17:00. Стандард (Бельгия) – Франк Борен (Бельгия) – 1:0
- 11.07. 17:00. Тамворт (Англия) – Уолтон энд Хершем (Англия) – 2:1
- 11.07. 17:00. Тонбридж (Англия) – Бигглсвейд (Англия) – 1:0
- 11.07. 17:00. Транент (Шотландия) – Окинлек Толбот (Шотландия) – 0:3
- 11.07. 17:00. Файлд (Англия) – Блэкпул (Англия) – 2:3
- 11.07. 17:00. Фарнборо (Англия) – Рединг (Англия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Гала Фейридин (Шотландия) – Поллок (Шотландия) – 3:1
- 11.07. 17:00. Шеффилд (Англия) – Халлам (Англия) – 2:0
- 11.07. 17:00. Фолкстон (Англия) – Дартфорд (Англия) – 0:0
- 11.07. 17:00. Ханворт (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 2:1
- 11.07. 17:00. Хемел Хемпстед (Англия) – Барнет (Англия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Хитон Стеннингтон (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 1:1
- 11.07. 17:00. Честерфилд (Англия) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 0:0
- 11.07. 17:00. Чорли (Англия) – Бери (Англия) – 1:2
- 11.07. 17:00. Шолинг (Англия) – Уокинг (Англия) – 1:2
- 11.07. 17:30. Напредак (Сербия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – 0:1
- 11.07. 17:30. Михаловце (Словакия) – Буковина (Украина) – 1:1
- 11.07. 17:30. Витковице (Чехия) – Чадца (Словакия) – 1:1
- 11.07. 18:00. Бавуа (Швейцария) – Портаблан (Швейцария) – 3:2
- 11.07. 18:00. Бамберг (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 1:3
- 11.07. 18:00. Банска-Бистрица (Словакия) – Липтовски-Микулаш (Словакия) – 0:4
- 11.07. 18:00. Биссинген (Германия) – Гроссашпах (Германия) – 0:7
- 11.07. 18:00. Будерих (Германия) – Хильден (Германия) – 7:2
- 11.07. 18:00. Вильгельмсхафен (Германия) – Йеддело (Германия) – 1:5
- 11.07. 18:00. Гочалковице-Здруй (Польша) – Кузня Устронь (Польша) – 0:1
- 11.07. 18:00. Грацер АК (Австрия) – Капфенберг (Австрия) – 1:0
- 11.07. 18:00. Гренобль (Франция) – Бурк-ан-Бресс (Франция) – 0:0
- 11.07. 18:00. Клермон (Франция) – Орлеан (Франция) – 1:0
- 11.07. 18:00. Коттерн-Санкт-Манг (Германия) – Мемминген (Германия) – 0:1
- 11.07. 18:00. Ле-Пюи-ан-Веле (Франция) – Дижон (Франция) – 1:1
- 11.07. 18:00. Локомотив Горна (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:1
- 11.07. 18:00. Мезекевешд-Жори (Венгрия) – Ньиредьхаза (Венгрия) – 0:2
- 11.07. 18:00. Монори (Венгрия) – Гонвед (Венгрия) – 0:6
- 11.07. 18:00. Пушкаш Академия (Венгрия) – БВ Линц (Австрия) – 1:1
- 11.07. 18:00. Рилски Спортист (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:2
- 11.07. 18:00. Славия Прага (Чехия) – Слован Братислава (Словакия) – 0:1
- 11.07. 18:00. Хартберг (Австрия) – Пршибрам (Чехия) – 3:0
- 11.07. 18:00. Швайг (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 2:0
- 11.07. 18:00. Шлёнск Вроцлав (Польша) – Одра Ополе (Польша) – 0:0
- 11.07. 18:00. Штурм Грац (Австрия) – Хиросима (Япония) – 4:1
- 11.07. 18:30. Лачи (Албания) – Вора (Албания) – 4:1
- 11.07. 18:30. Локомотив София (Болгария) – Теута (Албания) – 0:0
- 11.07. 18:30. МТК Будапешт (Венгрия) – Копер (Словения) – 1:3
- 11.07. 18:30. Нафта (Словения) – Партизан (Сербия) – 1:4
- 11.07. 18:30. Пирин Благоевград (Болгария) – Марек (Болгария) – 0:2
- 11.07. 18:30. Славия София (Болгария) – Монтана (Болгария) – 7:2
- 11.07. 18:30. Черноморец 1919 (Болгария) – Этыр (Болгария) – 1:3
- 11.07. 19:00. Амьен (Франция) – Пари 13 Атлетико (Франция) – 2:4
- 11.07. 19:00. Ансбах 09 (Германия) – Нюрнберг (Германия) – 1:5
- 11.07. 19:00. Атус Фельден (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 3:1
- 11.07. 19:00. Биссен (Люксембург) – Хостерт (Люксембург) – 2:1
- 11.07. 19:00. Брегенц (Австрия) – Хоэнемс (Австрия) – 1:0
- 11.07. 19:00. Вегберг-Бек (Германия) – Эйпен (Бельгия) – 0:1
- 11.07. 19:00. ДВТК (Венгрия) – Уйпешт (Венгрия) – 2:2
- 11.07. 19:00. Дунайска-Стреда (Словакия) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – 0:1
- 11.07. 19:00. Комарно (Словакия) – Погронье (Словакия) – 5:0
- 11.07. 19:00. Лозница (Сербия) – Мачва Шабац (Сербия) – 0:0
- 11.07. 19:00. Монпелье (Франция) – Обань (Франция) – 3:2
- 11.07. 19:00. Олимпия Любляна (Словения) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:1
- 11.07. 19:00. Сент-Этьен (Франция) – Биль (Швейцария) – 2:2
- 11.07. 19:00. Спартак (Болгария) – Добруджа (Болгария) – 7:3
- 11.07. 19:00. Черно Море (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 1:1
- 11.07. 19:00. Швац (Австрия) – Вергль (Австрия) – 7:1
- 11.07. 19:15. Бальцан (Мальта) – Валлетта (Мальта) – 1:2
- 11.07. 19:30. Динамо Бухарест (Румыния) – Фарул Констанца (Румыния) – 1:3
- 11.07. 19:30. Мец (Франция) – Расинг Люксембург (Люксембург) – 2:1
- 11.07. 19:30. Браво Любляна (Словения) – Карпаты Львов (Украина) – 0:1
- 11.07. 19:30. Петролул (Румыния) – Киндия Тырговиште (Румыния) – 2:2
- 11.07. 19:30. Фёрст Вена (Австрия) – КПР (Англия) – 0:0
- 11.07. 20:00. Широки-Бриег (Босния и Герц.) – Зриньски (Босния и Герц.) – 0:2
- 11.07. 20:30. Леванте (Испания) – Леганес (Испания) – 2:1
- 11.07. 20:30. Фенербахче (Турция) – Погонь Щецин (Польша) – 4:0
- 11.07. 21:00. Панатинаикос (Греция) – Грассхопперс (Швейцария) – 3:0
- 11.07. 21:00. Флери-Мерожи (Франция) – Нант (Франция) – 0:5
- 11.07. 21:30. Бенфика (Португалия) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
- 11.07. 22:00. Севилья (Испания) – Хувентуд Торремолинос (Испания) – 1:0
- 11.07. 23:30. Университарио (Перу) – Мильонариос (Колумбия) – 2:0
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист не намерен возвращаться в Украину
Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь