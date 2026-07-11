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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 13:57 | Обновлено 11 июля 2026, 14:09
278
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Товарищеские матчи, 10 июля. Результативная игра Динамо, победа Полесья

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

11 июля 2026, 13:57 | Обновлено 11 июля 2026, 14:09
278
0
Товарищеские матчи, 10 июля. Результативная игра Динамо, победа Полесья
ФК Динамо
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Киевское Динамо в польском Люблине переиграло команду Радомяк из Польши (4:2). В спарринге сыграли футболисты Динамо, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж (0:0). Голы забили: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77.

Харьков сыграл вничью с командой Вольфсбергер из Австрии (3:3). Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит сборы в Австрии. Товарищеский матч прошел в австрийском Мария-Альме. Команды забили по три гола в результативном спарринге. Голы: Кауан Баптистелла, 5, Себастьян Кастильо, 20, Батон Забергджа, 67 – Зульцнер, 21, Вриони, 35 (пен), Карамоко, 81.

Житомирское Полесье обыграло команду Тироль Ваттенс из Австрии (2:1). Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит сборы в Австрии. Голы у волков забили Александр Назаренко (44 мин) и Александр Филиппов (85 мин), соперники отличились на 77-й минуте.

Команды Оболонь Киев и ЮКСА Тарасовка сыграли в нулевую ничью (0:0). Матч прошел в Буче на базе Оболони.

Ровенский Верес дома проиграл спарринг Колосу из Ковалевки (2:3). Товарищеский матч прошел на стадионе Авангард в Ровно. Команды провели на поле 120 минут. Голы забили: Владислав Шарай, 9, игрок на просмотре, 114 – Антон Салабай, 22 (пен), Денис Ндукве, 72, Артем Гусол, 85.

Одесский Черноморец переиграл команду Ингулец Петрово (1:0). Игра прошла в городе Одесса на базе СОК Люстдорф. Единственный гол забил Виталий Фарасеенко на 53-й минуте.

Кудровка нанесла поражение команде Ребел Киев (2:1). Голами в составе сине-белых на 43-й и 64-й минутах отметились игроки, находящиеся на просмотре.

Товарищеские матчи. 10 июля 2026

  • 10.07. 04:00. Колорадо Рэпидз (США) – Хуарес (Мексика) – 1:1
  • 10.07. 04:00. Сантос Лагуна (Мексика) – Америка де Кали (Колумбия) – 0:1
  • 10.07. 09:00. Хапоэль Хайфа (Израиль) – Кирьят-Шмона (Израиль) – 0:0
  • 10.07. 09:30. Бней-Иегуда (Израиль) – Хапоэль Иерусалим (Израиль) – 2:2
  • 10.07. 10:00. АКС Арджеш (Румыния) – Рымнику-Вылча (Румыния) – 1:1
  • 10.07. 10:00. МС Ашдод (Израиль) – Ирони Модиин (Израиль) – 1:3
  • 10.07. 10:30. Ботев Враца (Болгария) – Арда (Болгария) – 1:0
  • 10.07. 10:30. Лудогорец (Болгария) – Септември София (Болгария) – 1:0
  • 10.07. 11:00. Видеотон (Венгрия) – Халадаш (Венгрия) – 3:0
  • 10.07. 11:00. Металул Бузэу (Румыния) – Кэлэраши (Румыния) – 0:0
  • 10.07. 11:00. Оболонь (Украина) – ЮКСА (Украина) – 0:0
  • 10.07. 11:00. Петролул (Румыния) – АСА Тыргу-Муреш (Румыния) – 1:1
  • 10.07. 11:00. Спартак Трнава (Словакия) – Шаморин (Словакия) – 2:2
  • 10.07. 11:30. Вольфсберг (Австрия) – Харьков (Украина) – 3:3
  • 10.07. 12:00. АКС Арджеш (Румыния) – Рымнику-Вылча (Румыния) – 2:0
  • 10.07. 12:00. Вечиста Краков (Польша) – Рух (Польша) – 2:0
  • 10.07. 12:00. Злин (Чехия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 2:1
  • 10.07. 12:00. Родез (Франция) – Бастия (Франция) – 5:3
  • 10.07. 12:30. Белупо (Хорватия) – Дебрецен (Венгрия) – 0:1
  • 10.07. 12:30. Камбюр (Нидерланды) – Рода (Нидерланды) – 2:1
  • 10.07. 13:00. Бирмингем (Англия) – Хаддерсфилд (Англия) – 3:1
  • 10.07. 13:00. Гольштайн Киль (Германия) – Сеннерьюск (Дания) – 2:1
  • 10.07. 13:30. Радомяк Радом (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 2:4
  • 10.07. 14:00. Эстерс (Швеция) – Люнгбю (Дания) – 0:3
  • 10.07. 14:00. Норшелланн (Дания) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:3
  • 10.07. 15:00. Борнмут U21 (Англия) – Уортинг (Англия) – 2:2
  • 10.07. 15:00. Виль (Швейцария) – Люцерн (Швейцария) – 0:2
  • 10.07. 15:30. Верес (Украина) – Колос (Украина) – 2:3
  • 10.07. 16:00. Рид (Австрия) – Башакшехир (Турция) – 1:1
  • 10.07. 16:00. Черноморец (Украина) – Ингулец (Украина) – 1:0
  • 10.07. 16:30. Виктория Пльзень (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:5
  • 10.07. 16:30. Зандхаузен (Германия) – Кайзерслаутерн (Германия) – 3:5
  • 10.07. 17:00. Кудровка (Украина) – Ребел (Украина) – 2:1
  • 10.07. 17:00. Легия (Польша) – Тренчин (Словакия) – 1:0
  • 10.07. 17:00. Сток Сити (Англия) – Брага (Португалия) – 0:1
  • 10.07. 17:30. Карвина (Чехия) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:0
  • 10.07. 18:00. Амштеттен (Австрия) – Артис Брно (Чехия) – 2:2
  • 10.07. 18:00. Аустрия Лустенау (Австрия) – Арау (Швейцария) – 1:0
  • 10.07. 18:00. БКС Спарта Катовице (Польша) – Фридек-Мистек (Чехия) – 2:0
  • 10.07. 18:00. Лудогорец (Болгария) – Теута (Албания) – 1:0
  • 10.07. 18:00. Норшелланн (Дания) – Гурник Забже (Польша) – 0:2
  • 10.07. 18:00. Простеёв (Чехия) – Бланско (Чехия) – 4:0
  • 10.07. 18:00. Прушкув (Польша) – Хойничанка (Польша) – 1:2
  • 10.07. 18:00. Рид (Австрия) – Башакшехир (Турция) – 2:1
  • 10.07. 18:00. Спартак Трнава (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:3
  • 10.07. 18:00. Франк Борен (Бельгия) – Шербек-Эвер (Бельгия) – 5:2
  • 10.07. 18:00. Цюрих (Швейцария) – Сошо (Франция) – 1:2
  • 10.07. 18:00. Штурм Грац II (Австрия) – Белтинци (Словения) – 2:3
  • 10.07. 18:00. Янтра Габрово (Болгария) – Фратрия (Болгария) – 1:1
  • 10.07. 18:30. Раднички Ниш (Сербия) – Нефтчи Баку (Азербайджан) – 0:3
  • 10.07. 18:30. Челик Зеница (Босния и Герц.) – Градачац (Босния и Герц.) – 1:1
  • 10.07. 19:00. Альтах (Австрия) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:0
  • 10.07. 19:00. Аякс (Нидерланды) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:0
  • 10.07. 19:00. Бяла-Подляска (Польша) – Орлента Радзынь (Польша) – 5:1
  • 10.07. 19:00. Тироль (Австрия) – Полесье Житомир (Украина) – 1:2
  • 10.07. 19:00. Хайденхайм (Германия) – Лугано (Швейцария) – 0:1
  • 10.07. 19:00. Донауфельд Вена (Австрия) – Аустрия (Ам.) (Австрия) – 1:1
  • 10.07. 19:00. Эмден (Германия) – Пройссен Мюнстер (Германия) – 1:5
  • 10.07. 19:00. Эрфурт (Германия) – Нюрнберг II (Германия) – 0:0
  • 10.07. 19:00. Капошвар (Венгрия) – Чепель (Венгрия) – 0:0
  • 10.07. 19:00. Локомотива Загреб (Хорватия) – Партизан (Сербия) – 2:2
  • 10.07. 19:00. Лузино (Польша) – Гром Новый Став (Польша) – 0:2
  • 10.07. 19:00. Марибор (Словения) – Чарльтон (Англия) – 1:1
  • 10.07. 19:00. Пьештяны (Словакия) – Страни (Чехия) – 4:3
  • 10.07. 19:00. Радомле (Словения) – Вараждин (Хорватия) – 0:1
  • 10.07. 19:00. Унион Гарс (Австрия) – Адмира (Австрия) – 2:3
  • 10.07. 19:30. Брайниг (Германия) – Алеманния Ахен (Германия) – 0:5
  • 10.07. 19:30. Видзев Лодзь (Польша) – Бешикташ (Турция) – 2:0
  • 10.07. 19:30. Леобендорф (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 1:3
  • 10.07. 19:30. Мангейм (Германия) – Мангейм (Германия) – 0:2
  • 10.07. 19:30. Маннсдорф (Австрия) – СК Рапид II (Австрия) – 2:2
  • 10.07. 19:30. Ульм (Германия) – Айхштет (Германия) – 4:3
  • 10.07. 19:30. Уния Сважендз (Польша) – Нове Скальмежице (Польша) – 2:0
  • 10.07. 19:45. Аймбюттелер (Германия) – Зазель (Германия) – 6:4
  • 10.07. 20:00. Глайсдорф (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 2:5
  • 10.07. 20:00. Эббс (Австрия) – Китцбюэль (Австрия) – 3:5
  • 10.07. 20:00. Еддело (Германия) – Меппен (Германия) – 1:4
  • 10.07. 20:00. СК Вайц (Австрия) – Кефлах (Австрия) – 1:1
  • 10.07. 20:00. Трайбах (Австрия) – Графенштайн (Австрия) – 1:6
  • 10.07. 20:00. Хартберг (Ам.) (Австрия) – Глоггниц (Австрия) – 2:2
  • 10.07. 20:15. Винер Виктория (Австрия) – Форвертс Штайр (Австрия) – 1:1
  • 10.07. 20:30. Бохольт (Германия) – ТуС Гордель (Германия) – 4:0
  • 10.07. 20:30. Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Зюдерэльбе (Германия) – 5:0
  • 10.07. 20:30. Юрдинген (Германия) – Бергиш Гладбах (Германия) – 1:4
  • 10.07. 21:00. Гросупле (Словения) – Табор Сежана (Словения) – 1:2
  • 10.07. 21:00. Энфилд Таун (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 1:4
  • 10.07. 21:00. Паркгейт (Англия) – Ротерем (Англия) – 0:1
  • 10.07. 21:15. Шенуа (Швейцария) – Гран-Саконне (Швейцария) – 0:3
  • 10.07. 21:30. Эйвли (Англия) – Лейстон (Англия) – 2:4
  • 10.07. 21:30. Клеведон (Англия) – Вестон-сьюпер-Мер (Англия) – 1:1
  • 10.07. 21:30. Мейденхед (Англия) – Милтон Кинз Донс (Англия) – 1:4
  • 10.07. 21:30. Мертир Таун (Уэльс) – Кембриан Юнайтед (Уэльс) – 4:2
  • 10.07. 21:30. Мойола (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 1:3
  • 10.07. 21:30. Оксфорд Сити (Англия) – Бритон Ферри (Уэльс) – 4:0
  • 10.07. 21:30. Полтон Роверс (Англия) – Чиппенгем (Англия) – 1:2
  • 10.07. 21:45. Арма (Сев. Ирландия) – Клифтонвилл (Сев.Ирландия) – 0:1
  • 10.07. 21:45. Бакстон (Англия) – Эштон Юнайтед (Англия) – 1:0
  • 10.07. 21:45. Бесфорд (Англия) – Мансфилд (Англия) – 2:2
  • 10.07. 21:45. Бридлингтон (Англия) – Уитби (Англия) – 2:2
  • 10.07. 21:45. Вустер (Англия) – Малверн Таун (Англия) – 0:0
  • 10.07. 21:45. Эрит энд Белведер (Англия) – Уитстебл Таун (Англия) – 1:4
  • 10.07. 21:45. Ливингстон (Шотландия) – Хартс (Шотландия) – 2:1
  • 10.07. 21:45. Линкольн Юнайтед (Англия) – Линкольн U23 (Англия) – 2:1
  • 10.07. 21:45. Милденхолл (Англия) – Бери Таун (Англия) – 1:4
  • 10.07. 21:45. Рашден энд Даймондс (Англия) – Милтон-Кинс Айриш (Англия) – 2:2
  • 10.07. 21:45. Харлоу (Англия) – Бакхерст Хилл (Англия) – 0:2
  • 10.07. 21:45. Холивелл (Уэльс) – Молд Александра (Уэльс) – 1:1
  • 10.07. 21:45. Хоршем (Англия) – Истли (Англия) – 3:2
  • 10.07. 23:00. Атланте Табаско (Мексика) – Толука (Мексика) – 3:3
  • 10.07. 23:00. Атлас (Мексика) – Пуэбла (Мексика) – 3:4
  • 10.07. 23:00. Атлетико Сан-Луис (Мексика) – Минерос де Сакатекас (Мексика) – 4:0

Видео матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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