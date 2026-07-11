Гол Егора Твердохлеба принес ЛНЗ победу над Олимпией из Любляны
Единственный мяч в спарринге был забит на 25-й минуте
Украинский клуб ЛНЗ провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
Вечером 11 июля ЛНЗ переиграл команду Олимпия Любляна из Словении (1:0).
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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Товарищеский матч прошелна Atletski Stadion в Словении.
Единственный гол в этом поединке на 25-й минуте забил Егор Твердохлеб.
Для вице-чемпионов Украины это была вторая игра за день – утром другим составом ЛНЗ разгромил МТК Будапешт (4:0).
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Товарищеский матч. 11 июля. Словения. Atletski Stadion
19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:0
Гол: Егор Твердохлеб, 24
ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузык, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Микитишин, Ассинор.
Запас: Паламарчук, Доник, Дайко, Кравчук, Смотрицкий, Пастух.
Видеозапись матча
Инфографика
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