ЛНЗ Черкассы – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинский клуб ЛНЗ проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
11 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Олимпия Любляна из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Товарищеский матч пройдет на Atletski Stadion в Словении.
Для вице-чемпионов Украины это вторая игра за день – утром другим составом ЛНЗ разгромил МТК Будапешт (4:0).
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
ЛНЗ Черкассы – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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