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ЛНЗ
11.07.2026 19:00 - : -
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 19:00 |
367
0

ЛНЗ Черкассы – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2026, 19:00 |
367
0
ЛНЗ Черкассы – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ
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Украинский клуб ЛНЗ проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Олимпия Любляна из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский матч пройдет на Atletski Stadion в Словении.

Для вице-чемпионов Украины это вторая игра за день – утром другим составом ЛНЗ разгромил МТК Будапешт (4:0).

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

ЛНЗ Черкассы – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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