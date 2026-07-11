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ЛНЗ
11.07.2026 19:00 - : -
Олимпия Любляна
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 18:41 | Обновлено 11 июля 2026, 18:44
217
0

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с Олимпией Любляна

11 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

11 июля 2026, 18:41 | Обновлено 11 июля 2026, 18:44
217
0
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с Олимпией Любляна
ФК ЛНЗ
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Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Олимпия Любляна из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на Atletski Stadion в Словении.

Для команды Виталия Пономарева это вторая игра за день – утром другим составом ЛНЗ разгромил МТК Будапешт (4:0).

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с Олимпией Любляна

ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузык, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Микитишин, Ассинор.

Запас: Паламарчук, Доник, Дайко, Кравчук, Смотрицкий, Пастух.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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