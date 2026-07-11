Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с Олимпией Любляна
11 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.
11 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Олимпия Любляна из Словении.
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Товарищеский матч пройдет на Atletski Stadion в Словении.
Для команды Виталия Пономарева это вторая игра за день – утром другим составом ЛНЗ разгромил МТК Будапешт (4:0).
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с Олимпией Любляна
ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузык, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Микитишин, Ассинор.
Запас: Паламарчук, Доник, Дайко, Кравчук, Смотрицкий, Пастух.
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