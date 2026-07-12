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Товарищеские матчи
ЛНЗ
11.07.2026 19:00 – FT 1 : 0
Олимпия Любляна
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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:51 | Обновлено 12 июля 2026, 21:55
137
0

ЛНЗ – Олимпия Любляна – 1:0. Победный удар Твердохлеба. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

12 июля 2026, 21:51 | Обновлено 12 июля 2026, 21:55
137
0
ЛНЗ – Олимпия Любляна – 1:0. Победный удар Твердохлеба. Видео гола, обзор
ФК ЛНЗ
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Черкасский клуб ЛНЗ, продолжая подготовку к новому сезону, провел еще один контрольный матч на сборах в Словении.

Вечером 11 июля команда Виталия Пономарева обыграла словенскую Олимпию Любляна со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг состоялся на стадионе Atletski Stadion в Словении. Судьбу поединка решил единственный забитый мяч.

На 25-й минуте Егор Твердохлеб удачно завершил атаку черкасской команды и открыл счет.

После перерыва тренерский штаб ЛНЗ провел ряд замен, а команда сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Для ЛНЗ это был уже второй матч за день. Утром другой состав черкасского клуба разгромил венгерский МТК Будапешт со счетом 4:0.

В прошлом сезоне ЛНЗ стал вице-чемпионом Украины и завоевал путевку в Лигу конференций. Во втором квалификационном раунде еврокубка соперником черкасской команды станет бельгийский Гент.

Товарищеский матч. 11 июля 2026. Словения. Atletski Stadion

19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:0

Гол: Егор Твердохлеб, 25.

ЛНЗ: Ледвий (Паламарчук, 46), Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузык, Рябов, Яшари (Пастух, 23), Твердохлеб (Кравчук, 69), Микитишин, Ассинор (Доник, 69).

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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