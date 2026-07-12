ЛНЗ – Олимпия Любляна – 1:0. Победный удар Твердохлеба. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
Черкасский клуб ЛНЗ, продолжая подготовку к новому сезону, провел еще один контрольный матч на сборах в Словении.
Вечером 11 июля команда Виталия Пономарева обыграла словенскую Олимпию Любляна со счетом 1:0.
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Спарринг состоялся на стадионе Atletski Stadion в Словении. Судьбу поединка решил единственный забитый мяч.
На 25-й минуте Егор Твердохлеб удачно завершил атаку черкасской команды и открыл счет.
После перерыва тренерский штаб ЛНЗ провел ряд замен, а команда сохранила минимальное преимущество до финального свистка.
Для ЛНЗ это был уже второй матч за день. Утром другой состав черкасского клуба разгромил венгерский МТК Будапешт со счетом 4:0.
В прошлом сезоне ЛНЗ стал вице-чемпионом Украины и завоевал путевку в Лигу конференций. Во втором квалификационном раунде еврокубка соперником черкасской команды станет бельгийский Гент.
Товарищеский матч. 11 июля 2026. Словения. Atletski Stadion
19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:0
Гол: Егор Твердохлеб, 25.
ЛНЗ: Ледвий (Паламарчук, 46), Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузык, Рябов, Яшари (Пастух, 23), Твердохлеб (Кравчук, 69), Микитишин, Ассинор (Доник, 69).
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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