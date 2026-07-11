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Кривбасс
11.07.2026 13:00 - : -
Зюлте-Варегем
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 13:00 |
163
0

Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2026, 13:00 |
163
0
Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Зюлте-Варегем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра пройдет в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Зюлте-Варегем Патрик ван Леувен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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