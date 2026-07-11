11.07.2026 13:00 - : -
Украина. Премьер лига11 июля 2026, 13:00 |
163
0
Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
11 июля 2026, 13:00 |
163
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
11 июля в 13:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Зюлте-Варегем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.
Товарищеская игра пройдет в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.
Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2026, 07:24 5
Ламин заявил, что он очень счастлив
Футбол | 11 июля 2026, 12:54 0
Монга перебрался из Лестера
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Футбол | 11.07.2026, 08:42
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Комментарии 0
Популярные новости
10.07.2026, 10:18 26
10.07.2026, 23:59 21
09.07.2026, 20:10 133
10.07.2026, 06:32 2
09.07.2026, 14:32
11.07.2026, 07:49 7
09.07.2026, 15:18 32
10.07.2026, 08:55 10