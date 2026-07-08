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Товарищеские матчи
Кривбасс
07.07.2026 19:00 – FT 2 : 4
Ломмел
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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 15:57 | Обновлено 08 июля 2026, 15:59
64
0

Кривбасс – Ломмел – 2:4. Результативная перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Нидерландах

08 июля 2026, 15:57 | Обновлено 08 июля 2026, 15:59
64
0
Кривбасс – Ломмел – 2:4. Результативная перестрелка. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс
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Криворізький Кривбас розпочав закордонний тренувальний збір із поразки у контрольному матчі.

7 липня команда Патріка ван Леувена зустрілася з бельгійським клубом Ломмел і поступилася з рахунком 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбас продовжує підготовку до нового сезону у Нідерландах.

Спаринг відбувся у Burgh-Hamstede на стадіоні Sportpark van Zuijen.

Голи забили: Володимир Мулік (34), гравець на перегляді (75) – Рейнерс (18), Салах (48, 69), Реумерс (52).

Криворізька команда посіла 7-ме місце в УПЛ 2025/26 та готується до нового сезону.

Товарищеский матч. 7 июля 2026

Бург-Хамстеде (Нидерланды). Стадион Sportpark van Zuijen

19:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Ломмел (Бельгия) – 2:4 (1:1)

Голы: Том Рейнерс, 18 (0:1). Владимир Мулик (Ассан Сек), 34 (1:1). Мо Салах, 48 (1:2). Александер Реумерс, 52 (1:3). Мо Салах, 69 (1:4). Новичок (Владимир Виливальд), 75 (2:4).

Кривбасс: Александр Кемкин (к) (Богдан Хома, 63), Ян Юрчец (Иван Кононихин, 77), Владимир Виливальд (Александр Чернушкин, 77), Джозеф Джонс (новичок, 46), Тьяго Боржес, Ярослав Шевченко, Матвей Боднар (новичок, 65), Анте Бекавац (Евгений Маяков, 67), Владимир Мулик (новичок, 73), Джовани Герберт (Тимур Бутенко, 73), Ассан Сек (Олег Миронюк, 73).

Запас: Данило Сычов

Главный тренер: Патрик ван Леувен

Ломмел (старт): Маттиас Пиклак, Дрис Воутерс, Генри Оваре, Сем Де Гранд, Джейсон ван Дуйвен, Николас Ромменс, Лукас Схофс, Том Рейнерс, Юхо Талвитие, Ральф Сейнтенс, Стредер Аппуа.

Запас: Рик Веркаутерен, Никола Ивезич, Мелвин Рамундо, Тимоти Эйома, Йеспер Толинссон, Джон Бангуера, Эмиль Вандекрен, Хосиас Лама, Джоуи Пелупесси, Тео Мунунга, Залан Ванча, Мо Салах, Александер Реумерс, Ник Кортхаутс, Алекс Брина, Нилс Ники, Матс Сейнтенс, Леон Лалич.

Главный тренер: Ли Джонсон

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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