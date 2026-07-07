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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

7 июля в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Ломмел.

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Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра пройдет в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция