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Товарищеские матчи
Кривбасс
07.07.2026 19:00 - : -
Ломмел
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 15:07 | Обновлено 07 июля 2026, 15:10
62
0

Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

07 июля 2026, 15:07 | Обновлено 07 июля 2026, 15:10
62
0
Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

7 июля в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Ломмел.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра пройдет в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ломмел
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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