Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
7 июля в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Ломмел.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.
Товарищеская игра пройдет в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.
Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Кривбасс – Ломмел. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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