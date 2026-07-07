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Товарищеские матчи
Кривбасс
07.07.2026 19:00 – FT 2 : 4
Ломмел
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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 21:47 | Обновлено 07 июля 2026, 21:50
271
0

Шесть мячей за игру. Кривбасс проиграл на сборах бельгийскому клубу

Криворожская команда потерпела поражение от клуба Ломмел со счетом 2:4

07 июля 2026, 21:47 | Обновлено 07 июля 2026, 21:50
271
0
Шесть мячей за игру. Кривбасс проиграл на сборах бельгийскому клубу
ФК Кривбасс
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Криворожский Кривбасс проиграл первый контрольный матч на зарубежных сборах.

7 июля в 19:00 встречались Кривбасс Кривой Рог и бельгийский клуб Ломмел (2:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Товарищеская игра прошла в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen.

Голы забили: Владимир Мулик (34), игрок на просмотре (75) – Рейнерс (18), Салах (48, 69), Реумерс (52).

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 7 июля 2026

Бург-Хамстеде (Нидерланды). Стадион Sportpark van Zuijen

19:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Ломмел (Бельгия) – 2:4 (1:1)

Голы: Том Рейнерс, 18 (0:1). Владимир Мулик (Ассан Сек), 34 (1:1). Мо Салах, 48 (1:2). Александер Реумерс, 52 (1:3). Мо Салах, 69 (1:4). Новичок (Владимир Виливальд), 75 (2:4).

Кривбасс: Александр Кемкин (к) (Богдан Хома, 63), Ян Юрчец (Иван Кононихин, 77), Владимир Виливальд (Александр Чернушкин, 77), Джозеф Джонс (новичок, 46), Тьяго Боржес, Ярослав Шевченко, Матвей Боднар (новичок, 65), Анте Бекавац (Евгений Маяков, 67), Владимир Мулик (новичок, 73), Джовани Герберт (Тимур Бутенко, 73), Ассан Сек (Олег Миронюк, 73).

Запас: Данило Сычов

Главный тренер: Патрик ван Леувен

Ломмел (старт): Маттиас Пиклак, Дрис Воутерс, Генри Оваре, Сем Де Гранд, Джейсон ван Дуйвен, Николас Ромменс, Лукас Схофс, Том Рейнерс, Юхо Талвитие, Ральф Сейнтенс, Стредер Аппуа.

Запас: Рик Веркаутерен, Никола Ивезич, Мелвин Рамундо, Тимоти Эйома, Йеспер Толинссон, Джон Бангуера, Эмиль Вандекрен, Хосиас Лама, Джоуи Пелупесси, Тео Мунунга, Залан Ванча, Мо Салах, Александер Реумерс, Ник Кортхаутс, Алекс Брина, Нилс Ники, Матс Сейнтенс, Леон Лалич.

Главный тренер: Ли Джонсон

Видеозапись матча

Інфографика

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ломмел Владимир Мулик Патрик ван Леувен видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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