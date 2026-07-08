Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мне понравилось, как работала команда»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от бельгийского «Ломмела» (2:4) в товарищеском матче.

– Мистер, какие основные выводы вы можете сделать после первого спарринга на этих сборах?

– Мне понравилось, как работала команда. В то же время мы понимаем, что впереди еще много работы. Нам также необходимо усилить состав несколькими новыми игроками, чтобы полностью укомплектовать команду. Во втором тайме мы, к сожалению, сами подарили сопернику два легких гола. После 65–70-й минуты я произвел запланированные еще до матча замены: выпустил свежих футболистов и дал отдых тем, кто провел на поле больше всего времени.

– Насколько ребята выполнили то, что вы требовали перед матчем?

– Мы хорошо поработали над физической подготовкой. Старались играть в своём стиле, активно прессинговать соперника. Во многих эпизодах это срабатывало и позволяло создавать опасные моменты. Считаю, что в первом тайме мы должны были реализовать больше своих моментов и забивать раньше, чем пропускать. Именно тогда должны были добиться лучшего результата.

– Насколько важно в таких матчах смотреть не на счёт, а на выполнение игровых принципов?

– Физическая готовность сейчас остаётся нашим главным приоритетом. Мы должны быть способны все 90 минут играть в своём стиле: интенсивно прессинговать, действовать компактно и держать правильные расстояния между линиями. В этом компоненте нам ещё есть над чем работать. Но в течение первого часа игры команда выполняла эти требования очень качественно.

– Сегодня игровую практику получили почти все футболисты. Довольны ли вы тем, как они использовали свой шанс?

– В первом тайме мы создали немало моментов благодаря прессингу. Нам нужно лишь добавить в реализации. В то же время у этой команды ещё есть большой потенциал для развития. Если мы продолжим работать в том же направлении, и в ближайшее время к нам присоединятся ещё несколько новых игроков, я буду полностью доволен тем, что увидел сегодня.

– Впереди ещё два контрольных матча. На чём команда сосредоточится до следующего спарринга?

– До следующего матча осталось три дня. Мы продолжим работать. Сегодня одни футболисты получили больше игрового времени, другие наверстают упущенное уже в среду. Мы и в дальнейшем будем развивать команду, помогать новичкам быстрее адаптироваться к нашим требованиям и максимально подробно объяснять им принципы игры, которых придерживается наш клуб.