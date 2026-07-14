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Товарищеские матчи
Полесье
14.07.2026 16:30 – FT 0 : 2
Виктория Пльзень
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 18:29 | Обновлено 14 июля 2026, 18:33
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0

Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень

Команда УПЛ проиграла товарищеский матч со счетом 0:2

14 июля 2026, 18:29 | Обновлено 14 июля 2026, 18:33
749
0
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
ФК Полесье
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Житомирское Полесье проиграло второй контрольный матч за один день на сборах.

14 июля в 16:30 Полесье Житомир уступило команде Виктория Пльзень из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла на поле Innstraße 3 в австрийском городе Енбах. У команды из Чехии голы забили Шейк Суаре (28 мин) и Кристоф Кабонго (79 мин).

Это был второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день. Утром Полесье другим составом уступило клубу Симидзу С-Палс из Японии (1:3), гол забил Борель Томандзото.

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ в прошлом сезоне Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Енбах (Австрия). Innstraße 3

16:30. Полесье Житомир (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:2

Голы: Шейк Суаре, 28 мин, Кристоф Кабонго, 79

Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Эмерллаху, Федор, Велетень, Андраде, Краснопир.

Запас: Кудрик, Караман, Панчишин, Раско, Иванов, Виале.

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Руслан Ротань Виктория Пльзень учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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