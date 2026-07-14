Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень

Житомирское Полесье проиграло второй контрольный матч за один день на сборах.

14 июля в 16:30 Полесье Житомир уступило команде Виктория Пльзень из Чехии.

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Игра прошла на поле Innstraße 3 в австрийском городе Енбах. У команды из Чехии голы забили Шейк Суаре (28 мин) и Кристоф Кабонго (79 мин).

Это был второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день. Утром Полесье другим составом уступило клубу Симидзу С-Палс из Японии (1:3), гол забил Борель Томандзото.

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ в прошлом сезоне Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Енбах (Австрия). Innstraße 3

16:30. Полесье Житомир (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:2

Голы: Шейк Суаре, 28 мин, Кристоф Кабонго, 79

Полесье: Бущан, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Эмерллаху, Федор, Велетень, Андраде, Краснопир.

Запас: Кудрик, Караман, Панчишин, Раско, Иванов, Виале.

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Видеозапись матча

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