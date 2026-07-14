Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Житомирское Полесье проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 16:30 встречаются Полесье Житомир и команда Виктория Пльзень из Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день.
Утром Полесье другим составом уступило клубу Симидзу С-Палс из Японии (1:3), гол забил Борель Томандзото.
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ в прошлом сезоне
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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