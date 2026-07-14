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Полесье
14.07.2026 16:30 - : -
Виктория Пльзень
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 16:30 |
239
0

Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

14 июля 2026, 16:30 |
239
0
Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье
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Житомирское Полесье проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 16:30 встречаются Полесье Житомир и команда Виктория Пльзень из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день.

Утром Полесье другим составом уступило клубу Симидзу С-Палс из Японии (1:3), гол забил Борель Томандзото.

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ в прошлом сезоне

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Виктория Пльзень
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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