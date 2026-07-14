Житомирское Полесье проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 16:30 встречаются Полесье Житомир и команда Виктория Пльзень из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день.

Утром Полесье другим составом уступило клубу Симидзу С-Палс из Японии (1:3), гол забил Борель Томандзото.

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ в прошлом сезоне

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Читайте также: Назван стартовый состав Полесья на матч против клуба Виктория Пльзень

Полесье – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика