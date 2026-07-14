Первый спарринг из двух за день. Полесье уступило японскому клубу

Украинский клуб Полесье проиграл первый контрольных матч из двух запланированных за день на сборах в межсезонье.

14 июля в 12:00 Полесье Житомир уступило команде Симидзу С-Палс из Японии (1:3)

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Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра прошла на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс.

Гол в ворота Симидзу С-Палс для бронзовых призеров УПЛ забил Борель Томандзото.

Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Фольдерс (Австрия), стадион Augasse 8

12:00. Полесье Житомир (Украина) – Симидзу С-Палс (Япония) – 1:3

Гол (у Полесья): Борель Томандзото

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