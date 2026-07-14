Первый спарринг из двух за день. Полесье уступило японскому клубу
Гол в ворота Симидзу С-Палс для бронзовых призеров УПЛ забил Борель Томандзото
Украинский клуб Полесье проиграл первый контрольных матч из двух запланированных за день на сборах в межсезонье.
14 июля в 12:00 Полесье Житомир уступило команде Симидзу С-Палс из Японии (1:3)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Игра прошла на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс.
Гол в ворота Симидзу С-Палс для бронзовых призеров УПЛ забил Борель Томандзото.
Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.
Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Товарищеский матч. 14 июля 2026
Фольдерс (Австрия), стадион Augasse 8
12:00. Полесье Житомир (Украина) – Симидзу С-Палс (Япония) – 1:3
Гол (у Полесья): Борель Томандзото
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард официально продлит контракт с киевским клубом и останется в чемпионате Украины
Месси вылетит, а его палачом станет Кейн