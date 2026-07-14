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Товарищеские матчи
Полесье
14.07.2026 12:00 – FT 1 : 3
Симидзу С-Палс
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 15:09 | Обновлено 14 июля 2026, 15:11
637
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Первый спарринг из двух за день. Полесье уступило японскому клубу

Гол в ворота Симидзу С-Палс для бронзовых призеров УПЛ забил Борель Томандзото

14 июля 2026, 15:09 | Обновлено 14 июля 2026, 15:11
637
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Первый спарринг из двух за день. Полесье уступило японскому клубу
ФК Полесье
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Украинский клуб Полесье проиграл первый контрольных матч из двух запланированных за день на сборах в межсезонье.

14 июля в 12:00 Полесье Житомир уступило команде Симидзу С-Палс из Японии (1:3)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра прошла на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс.

Гол в ворота Симидзу С-Палс для бронзовых призеров УПЛ забил Борель Томандзото.

Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Фольдерс (Австрия), стадион Augasse 8

12:00. Полесье Житомир (Украина) – Симидзу С-Палс (Япония) – 1:3

Гол (у Полесья): Борель Томандзото

Инфографика

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товарищеские матчи Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Борель Томандзото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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