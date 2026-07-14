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Товарищеские матчи
Полесье
14.07.2026 12:00 – 70 1 : 2
Симидзу С-Палс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 12:00 | Обновлено 14 июля 2026, 12:04
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Полесье проведет два спарринга за день. Первый соперник – Симидзу С-Палс

14 июля в 12:00 бронзовые призеры УПЛ сыграют с японским клубом

14 июля 2026, 12:00 | Обновлено 14 июля 2026, 12:04
808
0
Полесье проведет два спарринга за день. Первый соперник – Симидзу С-Палс
ФК Полесье
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Украинский клуб Полесье проведет два контрольных матча за один день на сборах в межсезонье.

14 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и команда Симидзу С-Палс из Японии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра пройдет на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс. Видеотрансляция матча не проводится.

Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Инфографика

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товарищеские матчи Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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