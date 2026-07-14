Полесье проведет два спарринга за день. Первый соперник – Симидзу С-Палс
14 июля в 12:00 бронзовые призеры УПЛ сыграют с японским клубом
Украинский клуб Полесье проведет два контрольных матча за один день на сборах в межсезонье.
14 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и команда Симидзу С-Палс из Японии.
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Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Игра пройдет на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс. Видеотрансляция матча не проводится.
Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.
Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
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