Полесье проведет два спарринга за день. Первый соперник – Симидзу С-Палс

Украинский клуб Полесье проведет два контрольных матча за один день на сборах в межсезонье.

14 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и команда Симидзу С-Палс из Японии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра пройдет на стадионе Augasse 8 в австрийском городе Фольдерс. Видеотрансляция матча не проводится.

Затем в 16:30 волки другим составом сыграют спарринг с чешским клубом Виктория Пльзень.

Житомирская команда в минувшем сезоне заняла 3-е место в УПЛ и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Читайте также: Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля

Инфографика