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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
Англия
14 июля 2026, 20:38 |
971
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро

Юри Тилеманс покинул Астон Виллу

14 июля 2026, 20:38 |
971
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
ФК Манчестер Юнайтед. Юри Тилеманс
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«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником бирмингемской «Астон Виллы» Юри Тилемансом.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «красными дьяволами» заключён на 5 лет.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» активировал клаузулу в контракте игрока с «вилланами», которая составляла 41 миллион евро.

В сезоне 2025/26 Юри Тилеманс провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании Карла Дарлоу.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы Юри Тилеманс трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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