ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
Юри Тилеманс покинул Астон Виллу
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником бирмингемской «Астон Виллы» Юри Тилемансом.
Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «красными дьяволами» заключён на 5 лет.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» активировал клаузулу в контракте игрока с «вилланами», которая составляла 41 миллион евро.
В сезоне 2025/26 Юри Тилеманс провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании Карла Дарлоу.
He's here.— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
Welcome to the United family, Youri 🔏❤️
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