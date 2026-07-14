ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником бирмингемской «Астон Виллы» Юри Тилемансом.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «красными дьяволами» заключён на 5 лет.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» активировал клаузулу в контракте игрока с «вилланами», которая составляла 41 миллион евро.

В сезоне 2025/26 Юри Тилеманс провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании Карла Дарлоу.