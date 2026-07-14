Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
Украина. Вторая лига
14 июля 2026, 13:23 | Обновлено 14 июля 2026, 13:34
622
0

Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27

В Второй лиге сыграют 18 команд, базовая дата первого тура – 1 августа

14 июля 2026, 13:23 | Обновлено 14 июля 2026, 13:34
622
0
Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
ПФЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​14 июля 2026 года в 11:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.

В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.

Базовая дата первого тура – 1 августа 2026, второго тура – 8 августа 2026.

В первых двух кругах каждая команда проведет по одному домашнему и выездному матчу против всех соперников своей группы. В третьем круге клубы еще раз сыграют между собой по одному матчу, а хозяин поля будет определяться в зависимости от итоговых мест команд после первых двух кругов.

Победители двух групп напрямую выйдут в Первую лигу, а также в двухматчевом противостоянии определят чемпиона Второй лиги.

Команды, которые финишируют в группах вторыми, разыграют бронзовые медали турнира и получат право сыграть в плей-офф с клубами, которые займут 13-е и 14-е места в Первой лиге, за путевки в Первую лигу сезона 2027/28.

Вторая лига 2026/27 (16 команд)

🔹 Группа A (9 команд):

1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

  • Вильхивцы – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • Брацлав – Подолье Хмельницкий
  • Нива Винница – Рух Львов
  • пропускает тур – Скала 1911 Стрый
  • Диназ Вышгород – Днестр Залещики

2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026

  • Вильхивцы – ​Брацлав
  • Подолье Хмельницкий – Нива Винница,
  • Рух Львов – пропускает тур
  • Скала 1911 Стрый – Диназ Вышгород
  • Самбор-Нива-2 Тернополь – Днестр Залещики

🔹 Группа Б (9 команд):

1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

  • Тростянец – Александрия-2
  • Авангард Лозовая – пропускает тур
  • Атлет Киев – Ребел Киев
  • Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог
  • Полтава-2 – Металлург Запорожье

2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026

  • Тростянец – Авангард Лозовая
  • пропускает тур – Атлет Киев
  • Ребел Киев – Карбон Черкассы
  • Пенуэл Кривой Рог – Полтава-2
  • Александрия-2 – Металлург Запорожье

Видео жеребьевки

ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе A

ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе B

По теме:
Бывший защитник сборной Украины планирует реанимировать свою карьеру
Президент клуба УПЛ решил назначить главным тренером военного ВСУ
Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»
Металлург Запорожье жеребьевка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница ПФЛ Украины Полтава-2 Подолье Хмельницкий Тростянец Диназ Вышгород Рух Львов Карбон Черкассы статистические расклады Атлет Киев Вильхивцы Пенуэл Кривой Рог Авангард Лозовая Днестр Залещики Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Ребел Киев Брацлав даты и время матчей выбор редакции жеребьевка чемпионата Украины
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14 июля 2026, 08:32 22
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение

Украинец может зарабатывать в Турции два миллиона евро

Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 14 июля 2026, 10:17 11
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры

Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»

Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Футбол | 14.07.2026, 12:53
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Футбол | 14.07.2026, 06:51
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
13.07.2026, 07:02
Бокс
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 7
Бокс
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
12.07.2026, 08:47 4
MMA
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 58
Футбол
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем