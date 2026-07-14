Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27

​14 июля 2026 года в 11:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.

В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.

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Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.

Базовая дата первого тура – 1 августа 2026, второго тура – 8 августа 2026.

В первых двух кругах каждая команда проведет по одному домашнему и выездному матчу против всех соперников своей группы. В третьем круге клубы еще раз сыграют между собой по одному матчу, а хозяин поля будет определяться в зависимости от итоговых мест команд после первых двух кругов.

Победители двух групп напрямую выйдут в Первую лигу, а также в двухматчевом противостоянии определят чемпиона Второй лиги.

Команды, которые финишируют в группах вторыми, разыграют бронзовые медали турнира и получат право сыграть в плей-офф с клубами, которые займут 13-е и 14-е места в Первой лиге, за путевки в Первую лигу сезона 2027/28.

Вторая лига 2026/27 (16 команд)

🔹 Группа A (9 команд):

1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

Вильхивцы – Самбор-Нива-2 Тернополь

Брацлав – Подолье Хмельницкий

Нива Винница – Рух Львов

пропускает тур – Скала 1911 Стрый

Диназ Вышгород – Днестр Залещики

2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026

Вильхивцы – ​Брацлав

Подолье Хмельницкий – Нива Винница,

Рух Львов – пропускает тур

Скала 1911 Стрый – Диназ Вышгород

Самбор-Нива-2 Тернополь – Днестр Залещики

🔹 Группа Б (9 команд):

1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

Тростянец – Александрия-2

Авангард Лозовая – пропускает тур

Атлет Киев – Ребел Киев

Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог

Полтава-2 – Металлург Запорожье

2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026

Тростянец – Авангард Лозовая

пропускает тур – Атлет Киев

Ребел Киев – Карбон Черкассы

Пенуэл Кривой Рог – Полтава-2

Александрия-2 – Металлург Запорожье

Видео жеребьевки

ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе A

ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе B