Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
В Второй лиге сыграют 18 команд, базовая дата первого тура – 1 августа
14 июля 2026 года в 11:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.
В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.
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Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.
Базовая дата первого тура – 1 августа 2026, второго тура – 8 августа 2026.
В первых двух кругах каждая команда проведет по одному домашнему и выездному матчу против всех соперников своей группы. В третьем круге клубы еще раз сыграют между собой по одному матчу, а хозяин поля будет определяться в зависимости от итоговых мест команд после первых двух кругов.
Победители двух групп напрямую выйдут в Первую лигу, а также в двухматчевом противостоянии определят чемпиона Второй лиги.
Команды, которые финишируют в группах вторыми, разыграют бронзовые медали турнира и получат право сыграть в плей-офф с клубами, которые займут 13-е и 14-е места в Первой лиге, за путевки в Первую лигу сезона 2027/28.
Вторая лига 2026/27 (16 команд)
🔹 Группа A (9 команд):
1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026
- Вильхивцы – Самбор-Нива-2 Тернополь
- Брацлав – Подолье Хмельницкий
- Нива Винница – Рух Львов
- пропускает тур – Скала 1911 Стрый
- Диназ Вышгород – Днестр Залещики
2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026
- Вильхивцы – Брацлав
- Подолье Хмельницкий – Нива Винница,
- Рух Львов – пропускает тур
- Скала 1911 Стрый – Диназ Вышгород
- Самбор-Нива-2 Тернополь – Днестр Залещики
🔹 Группа Б (9 команд):
1-й тур, базовая дата – 1 августа 2026
- Тростянец – Александрия-2
- Авангард Лозовая – пропускает тур
- Атлет Киев – Ребел Киев
- Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог
- Полтава-2 – Металлург Запорожье
2-й тур, базовая дата – 8 августа 2026
- Тростянец – Авангард Лозовая
- пропускает тур – Атлет Киев
- Ребел Киев – Карбон Черкассы
- Пенуэл Кривой Рог – Полтава-2
- Александрия-2 – Металлург Запорожье
Видео жеребьевки
ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе A
ФОТО. 1-й и 2-й тур в группе B
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