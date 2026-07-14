ОФИЦИАЛЬНО. Как выглядит обновленный список групп и команд Второй лиги
Ребел пополнил состав группы Б, винницкая Нива переведена в группу A
Официально утвержден состав участников Второй лиги чемпионата Украины сезона 2026/27.
Это событие произошло 14 июля на заседании центрального совета ПФЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соревнования будут проведены в двух группах, каждая из которых насчитывает по 9 команд.
Львовский Рух добровольно перешел из УПЛ во Вторую лигу. Понизились в классе из Первой лиги во Вторую две команды: Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.
Из Второй лиги в Первую вышли: Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир.
Из состава участников выбыли: Ворскла Полтава, Реал Фарма Одесса, Чайка Петропавловская Борщаговка. По сравнению с прошлым сезоном также не заявлены Буковина-2 Черновцы, Левый Берег-2 Киев, Черноморец-2 Одесса.
В летнее межсезонье отказались от участия Ужгород и Горняк-Спорт Горишние Плавни, которые ранее были включены в состав участников.
В последние дни получил лицензию клуб Ребел Киев, а винницкая Нива переведена из группы Б в группу A для баланса.
🔹 Вторая лига 2026/27 (18 команд)
🔻 Группа А (9 команд): Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Нива Винница, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2 Тернополь, Скала 1911 Стрый
🔻 Группа Б (9 команд): Авангард Лозовая, Атлет Киев, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Ребел Киев, Тростянец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий может перейти в «Ювентус»
Трубин может перейти в «королевский клуб»