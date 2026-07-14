ОФИЦИАЛЬНО. Как выглядит обновленный список групп и команд Второй лиги

Официально утвержден состав участников Второй лиги чемпионата Украины сезона 2026/27.

Это событие произошло 14 июля на заседании центрального совета ПФЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования будут проведены в двух группах, каждая из которых насчитывает по 9 команд.

Львовский Рух добровольно перешел из УПЛ во Вторую лигу. Понизились в классе из Первой лиги во Вторую две команды: Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.

Из Второй лиги в Первую вышли: Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир.

Из состава участников выбыли: Ворскла Полтава, Реал Фарма Одесса, Чайка Петропавловская Борщаговка. По сравнению с прошлым сезоном также не заявлены Буковина-2 Черновцы, Левый Берег-2 Киев, Черноморец-2 Одесса.

В летнее межсезонье отказались от участия Ужгород и Горняк-Спорт Горишние Плавни, которые ранее были включены в состав участников.

В последние дни получил лицензию клуб Ребел Киев, а винницкая Нива переведена из группы Б в группу A для баланса.

🔹 Вторая лига 2026/27 (18 команд)

🔻 Группа А (9 команд): Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Нива Винница, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2 Тернополь, Скала 1911 Стрый

🔻 Группа Б (9 команд): Авангард Лозовая, Атлет Киев, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Ребел Киев, Тростянец