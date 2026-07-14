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Украина. Вторая лига
14 июля 2026, 12:32 | Обновлено 14 июля 2026, 13:10
598
0

ОФИЦИАЛЬНО. Они получили аттестат. Вторая лига пополнилась киевским клубом

Ребел Киев будет выступать в чемпионате Украины сезона 2026/27

14 июля 2026, 12:32 | Обновлено 14 июля 2026, 13:10
598
0
ОФИЦИАЛЬНО. Они получили аттестат. Вторая лига пополнилась киевским клубом
ФК Ребел Киев
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Киевский клуб Ребел официально получил аттестат на участие во Второй лиге и будет выступать в сезоне 2026/27.

В прошлом сезоне Ребел занял 4-е место в группе B сезона 2025/26, но в июне потерял профессиональную лицензию.

Официальное заявление футбольного клуба Ребел Киев

Мы получили аттестат на участие во Второй лиге! Это новость, которую так долго ждали все, кто поддерживает наш клуб.

Клуб выполнил все необходимые требования, и сегодня мы можем уверенно сказать: Ребел сыграет во Второй лиге сезона 2026/27.

Спасибо каждому, кто был рядом, верил в команду и поддерживал нас в этот непростой период. Увидимся на трибунах.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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