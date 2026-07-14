14 июля в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.

В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.

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Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.

Во Второй лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 1 августа.

🏆 Вторая лига 2026/27 (18 команд)

🔹 Группа А (9 команд): Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Нива Винница, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2 Тернополь, Скала 1911 Стрый

🔹 Группа Б (9 команд): Авангард Лозовая, Атлет Киев, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Ребел Киев, Тростянец

Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE