Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
14 июля в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка
14 июля в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.
В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.
Во Второй лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 1 августа.
🏆 Вторая лига 2026/27 (18 команд)
🔹 Группа А (9 команд): Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Нива Винница, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2 Тернополь, Скала 1911 Стрый
🔹 Группа Б (9 команд): Авангард Лозовая, Атлет Киев, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Ребел Киев, Тростянец
Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
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