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Украина. Вторая лига
14 июля 2026, 12:23 | Обновлено 14 июля 2026, 13:07
194
0

Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

14 июля в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка

14 июля 2026, 12:23 | Обновлено 14 июля 2026, 13:07
194
0
Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ
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14 июля в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Второй лиги 2026/27.

В этом сезоне во Второй лиге сыграют 18 клубов, поделенные на две группы по 9 команд.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будут проведены соревнования в три круга, каждая команда сыграет 24 матча.

Во Второй лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 1 августа.

🏆 Вторая лига 2026/27 (18 команд)

🔹 Группа А (9 команд): Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Нива Винница, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2 Тернополь, Скала 1911 Стрый

🔹 Группа Б (9 команд): Авангард Лозовая, Атлет Киев, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Ребел Киев, Тростянец

Вторая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

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Вторая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница ПФЛ Украины Полтава-2 Подолье Хмельницкий Тростянец Диназ Вышгород Рух Львов Карбон Черкассы статистические расклады Атлет Киев Вильхивцы Пенуэл Кривой Рог Авангард Лозовая Днестр Залещики Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Ребел Киев Брацлав жеребьевка смотреть онлайн жеребьевка чемпионата Украины
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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