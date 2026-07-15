Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции

Финальная неделя чемпионата мира-2026 началась с, пожалуй, самого громкого противостояния из всех возможных на полуфинальной стадии. Сборная Франции в Арлингтоне встретилась с Испанией, и многие считали, что именно по итогам этого матча мы сможем с высокой вероятностью предсказать будущего обладателя Кубка мира. Ведь команды Дидье Дешама и Луиса де ла Фуэнте до этого слишком хорошо выступали на турнире, однако по итогам вечера по европейскому времени одна из них должна была уступить.

Осторожная разведка с обеих сторон в начале матча не дала более чёткой картины относительно определения фаворита в этой игре. Но уже тогда начали возникать сомнения, что «Les Bleus» на самом деле понимают, как нужно преодолевать чужую линию обороны. Собственно, Франция к чужим воротам так и не приблизилась за это время. Однако когда зашел разговор о необходимости пойти на первый водопой, произошло определяющее событие для всего противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дин на 20-й минуте пытался выбить мяч с левого фланга собственной штрафной, до этого неуклюже обработав его головой, но ногой пробил вместо этого прямо в Ямала. Очевидный пенальти арбитр не мог не заметить, а ударом в правый угол Оярсабаль спокойно реализовал это наказание для соперников. Тогда, правда, казалось, что вынужденный перерыв в игре всё-таки должен дать возможность команде Дешама перезагрузить свой футбол.

Однако сразу же после возобновления матча из-за мышечной травмы с поля ушёл Салиба, так что череда неудач для французов получила очередное продолжение. Кроме того, они вообще не создавали угрозы воротам Симона в первом тайме, да и сказать, что долго удерживали мяч на чужой половине поля, тоже было невозможно. Всё это напоминало полностью проваленный стартовый план на матч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, впереди был ещё и второй тайм, и такой опытный тренер, как Дешам, должен был оставить какой-то вариант для спасения этой ситуации. По крайней мере, нам так казалось. Но ничего не изменилось в первые минуты второго тайма, а на 58-й минуте Порро, сыграв в стенку на правом фланге с Ольмо, просто разделался с чужой обороной и спокойно переиграл Меньяна в завершении. Фиаско.

Французы и до этого не были похожи на самих себя на этом турнире, но когда пропустили во второй раз, то это вообще был развалившийся коллектив. Мбаппе пытался что-то сделать за счет собственного эго и желания тянуть команду, но у него ничего не получалось, да и защита Испании выглядела очень плотной и не оставляла звездном бомбардиру почти никаких шансов на успех. А раз уж не получается даже у Мбаппе, то остальным французам тоже не приходилось ждать удачи. Неожиданно значительное преимущество одной из команд в, казалось бы, очень равной паре.

Чемпионат мира. Полуфинал.

Франция – Испания – 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Попередження: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 – Кукурелья, 31

Франция: Меньян – Динь (Т. Эрнандес, 72), Салиба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде – Рабьо (Коне, 46), Чуамени – Баркола (Дуэ, 57), Олисе (Шерки, 72), Дембеле – Мбаппе.

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 84) – Руис (Педри, 78), Родри – Баэна (Уильямс, 84), Ольмо (Мерино, 78), Ямал – Оярсабаль (Торрес, 74).

Арбитр: Иван Арсидес Бартон Сиснерос (Санта-Ана, Сальвадор).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

Удары (в створ) – 8 (2) : 10 (2)

Угловые – 7 : 1

Оффсайды – 3 : 5

ФРАНЦИЯ - ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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