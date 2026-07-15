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Чемпионат мира
Франция
14.07.2026 22:00 – FT 0 : 2
Испания
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Чемпионат мира
15 июля 2026, 00:00 | Обновлено 15 июля 2026, 00:55
5504
80

Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции

Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026

15 июля 2026, 00:00 | Обновлено 15 июля 2026, 00:55
5504
80 Comments
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
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Финальная неделя чемпионата мира-2026 началась с, пожалуй, самого громкого противостояния из всех возможных на полуфинальной стадии. Сборная Франции в Арлингтоне встретилась с Испанией, и многие считали, что именно по итогам этого матча мы сможем с высокой вероятностью предсказать будущего обладателя Кубка мира. Ведь команды Дидье Дешама и Луиса де ла Фуэнте до этого слишком хорошо выступали на турнире, однако по итогам вечера по европейскому времени одна из них должна была уступить.

Осторожная разведка с обеих сторон в начале матча не дала более чёткой картины относительно определения фаворита в этой игре. Но уже тогда начали возникать сомнения, что «Les Bleus» на самом деле понимают, как нужно преодолевать чужую линию обороны. Собственно, Франция к чужим воротам так и не приблизилась за это время. Однако когда зашел разговор о необходимости пойти на первый водопой, произошло определяющее событие для всего противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дин на 20-й минуте пытался выбить мяч с левого фланга собственной штрафной, до этого неуклюже обработав его головой, но ногой пробил вместо этого прямо в Ямала. Очевидный пенальти арбитр не мог не заметить, а ударом в правый угол Оярсабаль спокойно реализовал это наказание для соперников. Тогда, правда, казалось, что вынужденный перерыв в игре всё-таки должен дать возможность команде Дешама перезагрузить свой футбол.

Однако сразу же после возобновления матча из-за мышечной травмы с поля ушёл Салиба, так что череда неудач для французов получила очередное продолжение. Кроме того, они вообще не создавали угрозы воротам Симона в первом тайме, да и сказать, что долго удерживали мяч на чужой половине поля, тоже было невозможно. Всё это напоминало полностью проваленный стартовый план на матч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, впереди был ещё и второй тайм, и такой опытный тренер, как Дешам, должен был оставить какой-то вариант для спасения этой ситуации. По крайней мере, нам так казалось. Но ничего не изменилось в первые минуты второго тайма, а на 58-й минуте Порро, сыграв в стенку на правом фланге с Ольмо, просто разделался с чужой обороной и спокойно переиграл Меньяна в завершении. Фиаско.

Французы и до этого не были похожи на самих себя на этом турнире, но когда пропустили во второй раз, то это вообще был развалившийся коллектив. Мбаппе пытался что-то сделать за счет собственного эго и желания тянуть команду, но у него ничего не получалось, да и защита Испании выглядела очень плотной и не оставляла звездном бомбардиру почти никаких шансов на успех. А раз уж не получается даже у Мбаппе, то остальным французам тоже не приходилось ждать удачи. Неожиданно значительное преимущество одной из команд в, казалось бы, очень равной паре.

Чемпионат мира. Полуфинал.

Франция – Испания – 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Попередження: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 – Кукурелья, 31

Франция: Меньян – Динь (Т. Эрнандес, 72), Салиба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде – Рабьо (Коне, 46), Чуамени – Баркола (Дуэ, 57), Олисе (Шерки, 72), Дембеле – Мбаппе.

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 84) – Руис (Педри, 78), Родри – Баэна (Уильямс, 84), Ольмо (Мерино, 78), Ямал – Оярсабаль (Торрес, 74).

Арбитр: Иван Арсидес Бартон Сиснерос (Санта-Ана, Сальвадор).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

Удары (в створ) – 8 (2) : 10 (2)
Угловые – 7 : 1
Оффсайды – 3 : 5

ФРАНЦИЯ - ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 80
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Мбапе - обісрався...
І це той що лідирує у списку на найкращого гравця Світу!!???
Де він? Де той лідер, як й має вести за собою команду в першу чергу проти сильних суперників, а не в іграх з Іраком, Алжиром, Марокко...?
Це просто сьогодні якийсь піжон-істеричка...
Йому ще зарано віддавати звання найкращого у Світі..
Так, не сперечаюся з часом - можливо (бо талант він має феноменальний), однак на даний момент - ні!!!
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+12
Браво Іспанія,  гростмейстерська гра...маю надію на фінал проти Англії. 
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+11
Іспанці КРУТІ !!!!!
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+11
Ну от і чудово. Розпіарені програли справжнім профі.
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+8
Мав сумніви що до Іспанії. Франція сьогодні ніяка взагалі. Привіт всім вболівальникам. 
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+7
За великим рахунком, не маю нічого проти збірної Франції як такої, навіть її етнічний склад мене мало обходить. Якщо це проблема, то проблема самих французів, а не чиясь іще. Але якби французи виграли цей ЧС і Мбаппе після цього автоматично, причепом отримав би ЗМ, це була би величезна несправедливість. Відносно Кейна передусім, та навіть відносно його ж партнерів по лавах триколірних Олісе та Дембеле. Після того, що він зробив з Реалом, Мбаппе мав би отримати цьогоріч не звання найкращого, а звання найшкідливішого для своїх команд футболіста світу.   
Тож браво, фурія роха. І за саму гру, з тотальною перевагою над передматчевим фаворитом всіх спеціалістів та медіа, і за те, що не дозволили подібному футбольному нонсенсу стати історичним фактом.
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+7
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На класі
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+6
Megogo, позвільняйте свої коментаторські дуети, бридко слухати як вони міряються самі знаєте чим. Іспанію з перемогою!
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+5
іспи показали що на фоні їх у франців нема, просто нема взагалі командної гри...просто в одні ворота півфінал..безнадьога Франції, Дешам більше менеджер ніж тренер напевно..або ж то де ла Фуенте на двіголови сильніший спеціаліст..ну і ментальна частина у негрюків слабка..всі удари в молоко..
чекаєм завтра))
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+5
Фурія просто ідеально зіграла. Майже без помилок. У французів і моментів по суті реальних не було
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+5
Найслабкіша ланка оборони французів — дурачок Дінь. Проти найсильнішої ланки Іспанії — Ямаля. Такий невдалий пазл для французів склався на всі 100%.
Вітаємо Зізу на чолі збірної Франції.
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+5
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Мбапісти ніц не показали
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+4
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Ну что, кто там опять на меня бэкал, когда я писал, что Испания выиграет. Скрины сделали? Тупоголовая обезьяна все думает, что он царь... нельзя таким биомусоркам давать трофеи... 
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+4
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Давно такою безпорадною Франція була, іспанці повністю її розібрали. Ну і нехай тепер грають з аргами за 3-є місце. Іспанію із заслуженим виходом до фіналу .
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+4
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Які ж вони круті, ну просто топ
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+4
Тренер Іспанії - великий молодець! За рахунок тактики, за рахунок розстановки своїх гравців, а також дисципліни і, звичайно, майстерності гравців, він зробив із Франції посміховисько! До матчу я на футбольних форумах писав, що переможе Іспанія! До речі... Це чемпіонат територіально аж у трьох країнах, відстань між містами велика. Так от, на сьогодні, Англія та Іспанія подолали найбільші відстані, щоб дістатися на матчі. А Франція подорожувала найменше...
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+3
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Полузащита Испанцев полностью переиграла Французкую, тактически, не дав ничего им зделать, лишив их пространства и погасив ихнюю скорость, игры так что успех, полностью закономерен 
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+3
Легко жити в Іспанії і вболівати за Іспанію. Все виграють. Так як таки Іспанія для мене тепер друга країна після України. То дуже приємно. Може ще колись дочекаємся фінал Україна-Іспанія...Років через 40))
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+3
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перекатали франців, навіть сильно не напрягаючись. Олісе та Мбапе взагалі не видно було на полі. хоча Ямаль теж нічим, крім заробленого пенальті і купи падінь з випрошуванням фолів не запам'ятався
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+3
Кажись всі задоволені за винятком французів.
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+3
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