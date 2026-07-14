14 июля на AT&T Стэдиум пройдет матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Испании.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Франция

Команда прекрасно проявляет себя именно в формате мундиаля. Она доходила до финалов двух предыдущих таких турниров - в 2018-м получилось выиграть титул, в Катаре в одном из лучших матчей в истории уступили только в серии пенальти Аргентине. Сейчас тоже на мундиаль получилось выйти без малейших проблем, в том числе дважды легко обыграв Украину.

На самом турнире Мбаппе и компания показывают стопроцентную статистику, ну, а сам Килиан оспаривает звание лучшего бомбардира. Его голы помогли обыграть Сенегал, Ирак и Норвегию в группе, а в плей-офф, не пропуская, фаворит разгромил Швецию и справился с Парагваем и Марокко. С африканцами капитан не реализовал пенальти, но в итоге стал героем: гол и передача с интервалом в шесть минут конвертировались в итоговые гроссмейстерские 2:0.

Испания

Сборная с де ла Фуэнте сразу показала, что вышла из кризиса, выиграв Лигу Наций. Ну, а в позапрошлом году был триумфальный Евро-2024. Да и в отборе, как и нынешний соперник, гранд потерял очки только однажды - в последнем туре, ограничившись только ничьей с Турцией, но к тому моменту де-факто гарантировав себе итоговое первое место в группе.

А вот чемпионат начался с осечки: не забили сенсационному дебютанту – Кабо-Верде, в итоге ограничившись только нулевой ничьей. Но потом были только победы - в группе с Саудовской Аравией и Уругваем, а в плей-офф - с Австрией, Португалией и Бельгией. Только в четвертьфинале фаворит впервые пропустил, но опять как джокер проявил себя Мерино: снова вышел на замену и в концовке провел победный гол!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних поединках выигрывала Испания при одном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят во французов. Но с учетом того, как мало пропускают стороны, и как важен поединок, стоит брать тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.98 по линии БК betking.