Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Франция
14.07.2026 22:00 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 июля 2026, 08:05 |
795
1

Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026

Мбаппе vs Ямаль: игра начнется 14 июля в 22:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне

14 июля 2026, 08:05 |
795
1 Comments
Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

14 июля на AT&T Стэдиум пройдет матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Испании.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Франция

Команда прекрасно проявляет себя именно в формате мундиаля. Она доходила до финалов двух предыдущих таких турниров - в 2018-м получилось выиграть титул, в Катаре в одном из лучших матчей в истории уступили только в серии пенальти Аргентине. Сейчас тоже на мундиаль получилось выйти без малейших проблем, в том числе дважды легко обыграв Украину.

На самом турнире Мбаппе и компания показывают стопроцентную статистику, ну, а сам Килиан оспаривает звание лучшего бомбардира. Его голы помогли обыграть Сенегал, Ирак и Норвегию в группе, а в плей-офф, не пропуская, фаворит разгромил Швецию и справился с Парагваем и Марокко. С африканцами капитан не реализовал пенальти, но в итоге стал героем: гол и передача с интервалом в шесть минут конвертировались в итоговые гроссмейстерские 2:0.

Испания

Сборная с де ла Фуэнте сразу показала, что вышла из кризиса, выиграв Лигу Наций. Ну, а в позапрошлом году был триумфальный Евро-2024. Да и в отборе, как и нынешний соперник, гранд потерял очки только однажды - в последнем туре, ограничившись только ничьей с Турцией, но к тому моменту де-факто гарантировав себе итоговое первое место в группе.

А вот чемпионат начался с осечки: не забили сенсационному дебютанту – Кабо-Верде, в итоге ограничившись только нулевой ничьей. Но потом были только победы - в группе с Саудовской Аравией и Уругваем, а в плей-офф - с Австрией, Португалией и Бельгией. Только в четвертьфинале фаворит впервые пропустил, но опять как джокер проявил себя Мерино: снова вышел на замену и в концовке провел победный гол!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних поединках выигрывала Испания при одном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят во французов. Но с учетом того, как мало пропускают стороны, и как важен поединок, стоит брать тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.98 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Франция
14 июля 2026 -
22:00
Испания
Тотал меньше 2.5 1.98 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада
Месси пропустил тренировку Аргентины перед Англией. Все ли в порядке?
Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция - Испания сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол Ламин Ямаль Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13 июля 2026, 10:26 7
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко

Немецкий боксер не готов предоставить украинцу шанс на титул

Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Бокс | 13 июля 2026, 08:59 2
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя

Деонтей хочет получить выгодные условия, сообщил Финкель

Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Футбол | 14.07.2026, 02:32
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Футбол | 13.07.2026, 08:02
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной
Футбол | 14.07.2026, 07:12
ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной
ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нарешті найцікавіші стадії стартують. За Францію🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Ответить
0
Популярные новости
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 21
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 7
Бокс
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 10
Теннис
Костюк отказался от украинского нападающего Динамо
Костюк отказался от украинского нападающего Динамо
12.07.2026, 09:12 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем