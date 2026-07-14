Франция – Испания. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка полуфинала чемпионата мира
Чемпионат мира. Полуфинал.
Франция – Испания – 0:1
Голы: Оярсабаль, 22 (пен.)
Франция: Менжан – Дин, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Чуамени – Баркола, Олисе, Дембеле – Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.
Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро – Руис, Родри – Баэна, Ольмо, Ямал – Оярсабаль.
Запасные: Рая, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, В. Муньос, Иглесиас.
Арбитр: Иван Арсидес Бартон Сиснерос (Санта-Ана, Сальвадор).
Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).
Во вторник, 14-го июля, состоится поединок полуфинала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Франция и Испания. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 22:00.
За глаза говорят, что в этой паре определится будущий чемпион мира. Посмотрим, ведь у нас у полуфиналах играют четыре лучшие сборные планеты, так что все возможно. Однако фаворита между Францией и Испанией точно выделить сложно – уж слишком хорошо они преодолели турнирную дистанцию до этого момента. Впрочем, заминок у команды Луиса де ла Фуэнте было все же немного больше.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.98 по линии БК betking.
22:00
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