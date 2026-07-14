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Чемпионат мира
Франция
14.07.2026 22:00 – 39 0 : 1
Испания
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Чемпионат мира
14 июля 2026, 21:57 | Обновлено 14 июля 2026, 22:39
13041
35

Франция – Испания. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка полуфинала чемпионата мира

14 июля 2026, 21:57 | Обновлено 14 июля 2026, 22:39
13041
35 Comments
Франция – Испания. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. Полуфинал.

Франция – Испания – 0:1

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.)

Франция: Менжан – Дин, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Чуамени – Баркола, Олисе, Дембеле – Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро – Руис, Родри – Баэна, Ольмо, Ямал – Оярсабаль.

Запасные: Рая, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, В. Муньос, Иглесиас.

Арбитр: Иван Арсидес Бартон Сиснерос (Санта-Ана, Сальвадор).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

Во вторник, 14-го июля, состоится поединок полуфинала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Франция и Испания. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 22:00.

За глаза говорят, что в этой паре определится будущий чемпион мира. Посмотрим, ведь у нас у полуфиналах играют четыре лучшие сборные планеты, так что все возможно. Однако фаворита между Францией и Испанией точно выделить сложно – уж слишком хорошо они преодолели турнирную дистанцию до этого момента. Впрочем, заминок у команды Луиса де ла Фуэнте было все же немного больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.98 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Франция
14 июля 2026 -
22:00
Испания
Тотал меньше 2.5 1.98 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 36
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Це в нас тут всі дружно не любили цього кудлатого Кукарелью, бо не пасував на Мудрика  
Давно це було) 
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+5
Один француз и тот накосячил
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Комбінації іспанців це просто футбольний шедевр.
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0
Арбитр: Иван 
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0
Кукурека волохата аже на жовтій
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0
Коли пенальті пробиваєш по людськи, а не два притопа три прихлопа - пофіг навіть якщо воротар кут вгадує
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0
За підсрачника пенальті 
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0
Так це не навмисно, хоча ефектно! Але це пенальті?!  І хороша реалізаці. Хай вгадав але не дотянувся досить сильно.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Даєш Іспанія-Англія фінал ☝️
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Под Ямаля поставить это старое недоразумение? Дешам,что ты куришь?
Ответить
0
Вот так надо бить - в                                             6
Ответить
0
Це означає, що тепер побачимо Французьку атаку у всій красі, бо вони вмотивовані відігратись🔥🔥🇫🇷🇫🇷👊👊
Ответить
0
Дембеле - ДМБ?
Ответить
0
Жваво. Почали.
Ответить
0
En avant la France, vers la victoire!
🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫
🇷🇫🇷🇫🇷
Ответить
0
Чемпионами будут британские братушки.С испанцами они справятся,с французами было бы тяжело.
Ответить
-1
Щас ещё и Кукурелья порешает.Фамилия просто красивая...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Туда тих чорних жабоїдів ☝️
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-1
Залёт
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-1
Динь-динь
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-1
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