Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026
14 июля сборные Франции и Испании провели матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.
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Голами отличились Микель Оярсабаль и Педро Порро. Так называемый скрытый финал не оправдал надежд.
В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.
Франция также проведет еще один поединок – в матче за третье место французы встретятся с проигравшим в паре Англия – Аргентина.
Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля
Франция – Испания – 0:2
Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Оярсабаль, 22 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Порро, 58 мин.
События матча
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