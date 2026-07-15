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  4. Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Франция
14.07.2026 22:00 – FT 0 : 2
Испания
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Чемпионат мира
15 июля 2026, 00:45 | Обновлено 15 июля 2026, 01:10
20188
4

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

15 июля 2026, 00:45 | Обновлено 15 июля 2026, 01:10
20188
4 Comments
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июля сборные Франции и Испании провели матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Микель Оярсабаль и Педро Порро. Так называемый скрытый финал не оправдал надежд.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

Франция также проведет еще один поединок – в матче за третье место французы встретятся с проигравшим в паре Англия – Аргентина.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:2

Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Оярсабаль, 22 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Порро, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Испания), асcист Дани Ольмо.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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У таких матчах багато що вирішує випадок. Сталося б це біля іспанських воріт, мабуть, було б "з точністю до навпаки". Але для "фіналу" - аж занадто прісно.
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+1
Як же вони легко розкатали французів.Для мене це сюрпрайз.Вважам буде як мінімум боротьба рівна
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0
ех хранцузи...вірили за вас,ну не склалось,може наступного разу...
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0
Коли я читав на  сайті прогнозі наших "спеців" футболу, які одноголосно хоронили іспанців і обговорювали фінал між Францією і Англією, то навіть мої коти, разом з котами Леоненка падали на підлогу від сміху.... Таке враження, що всі наші оракули живуть на другій планеті.... Я писав кілька днів тому, що у Франції не буде шансів проти цієї Іспанії, від слова  - ЗОВСІМ.... І радив своїм знайомим не ставити в тоталізаторі на перемогу Франції. З мені гучно сміялись.... 
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