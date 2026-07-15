14 июля сборные Франции и Испании провели матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

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Голами отличились Микель Оярсабаль и Педро Порро. Так называемый скрытый финал не оправдал надежд.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

Франция также проведет еще один поединок – в матче за третье место французы встретятся с проигравшим в паре Англия – Аргентина.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:2

Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Оярсабаль, 22 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Порро, 58 мин.