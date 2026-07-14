Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста
Испанцы переиграли французов со счетом 2:0 и ждут победителя пары Англия – Аргентина
Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира 2026.
В полуфинале испанцы переиграли Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля (пенальти) и Педро Порро.
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Испания в финале сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.
Франция еще не покидает мундиаль – подопечные Дидье Дешама проведут поединок за третье место ЧМ-2026 с проигравшим в паре Англия – Аргентина.
Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля
Франция – Испания – 0:2
Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58
Расписание полуфиналов ЧМ-2026:
- 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2
- 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
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