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Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:02
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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста

Испанцы переиграли французов со счетом 2:0 и ждут победителя пары Англия – Аргентина

14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:02
706
8 Comments
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира 2026.

В полуфинале испанцы переиграли Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля (пенальти) и Педро Порро.

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Испания в финале сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.

Франция еще не покидает мундиаль – подопечные Дидье Дешама проведут поединок за третье место ЧМ-2026 с проигравшим в паре Англия – Аргентина.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:2

Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Расписание полуфиналов ЧМ-2026:

  • 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2
  • 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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А я би подивитися на дуель Мессі проти Барселони!))
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+1
Красава Іспанія загнали цей курятник
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+1
Браво Іспанія, гростмейстерська гра ...маю надію на фінал проти Англії 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
сьогодні іспанці взяли Бастілію
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+1
Норм гра, красивий футбол, на диво, не нудний
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0
Усі вічно забувають іншого Ямаля -представнмка команди Ф1) 
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0
Нудотина ужасная. Ждал яркий футбол, а увидел , тупое перекатывание мяча
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-2
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