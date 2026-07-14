Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста

Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира 2026.

В полуфинале испанцы переиграли Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля (пенальти) и Педро Порро.

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Испания в финале сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.

Франция еще не покидает мундиаль – подопечные Дидье Дешама проведут поединок за третье место ЧМ-2026 с проигравшим в паре Англия – Аргентина.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:2

Гол: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Расписание полуфиналов ЧМ-2026: