Черкасский ЛНЗ разошелся миром в игре с одним из сильнейших клубов Хорватии

Черкасский ЛНЗ провел очередной контрольный поединок на летних учебно-тренировочных сборах.

14 июля команда УПЛ сыграла вничью с хорватским Динамо Загреб (0:0).

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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, однако поединок состоялся на стадионе Максимир в Загребе.

По просьбе хорватского клуба игра проходила при закрытых дверях без видеотрансляции, поскольку для Динамо это был последний спарринг перед стартом в квалификации Лиги чемпионов.

На протяжении встречи команды не сумели открыть счет. ЛНЗ сыграл в нулевую ничью с одним из сильнейших клубов Хорватии.

Черкасский ЛНЗ занял второе место в УПЛ 2025/26 и завоевал серебряные медали. ЛНЗ выступит в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

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Товарищеский матч. 14 июля 2026

Загреб (Хорватия). Стадион Максимир

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0

ЛНЗ: Паламарчук, Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузик, Рябов, Пастух, Дидик, Коди Дэвид, Ассинор.

Запас: Ледвий, Дайко, Пасич, Твердохлеб, Микитишин, Теди Цара.

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