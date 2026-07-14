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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
14.07.2026 21:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 23:07 | Обновлено 14 июля 2026, 23:08
488
0

Черкасский ЛНЗ разошелся миром в игре с одним из сильнейших клубов Хорватии

В товарищеской игре против Динамо Загреб зафиксирована нулевая ничья

14 июля 2026, 23:07 | Обновлено 14 июля 2026, 23:08
488
0
Черкасский ЛНЗ разошелся миром в игре с одним из сильнейших клубов Хорватии
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ провел очередной контрольный поединок на летних учебно-тренировочных сборах.

14 июля команда УПЛ сыграла вничью с хорватским Динамо Загреб (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, однако поединок состоялся на стадионе Максимир в Загребе.

По просьбе хорватского клуба игра проходила при закрытых дверях без видеотрансляции, поскольку для Динамо это был последний спарринг перед стартом в квалификации Лиги чемпионов.

На протяжении встречи команды не сумели открыть счет. ЛНЗ сыграл в нулевую ничью с одним из сильнейших клубов Хорватии.

Черкасский ЛНЗ занял второе место в УПЛ 2025/26 и завоевал серебряные медали. ЛНЗ выступит в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Товарищеский матч. 14 июля 2026

Загреб (Хорватия). Стадион Максимир

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0

ЛНЗ: Паламарчук, Муравский, Горин, Драмбаев, Китела, Кузик, Рябов, Пастух, Дидик, Коди Дэвид, Ассинор.

Запас: Ледвий, Дайко, Пасич, Твердохлеб, Микитишин, Теди Цара.

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Динамо Загреб товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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