ЛНЗ сыграет товарищеский матч с хорватским клубом Динамо Загреб
14 июля в 21:00 в Загребе пройдет спарринг команды УПЛ
Черкасский ЛНЗ проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 21:00 встречаются Динамо Загреб и ЛНЗ Черкассы.
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Товарищеская игра пройдет на стадионе Максимир в хорватском Загреб.
Видеотрансляция не проводится по просьбе клуба Динамо Загреб, так как хорватскому клубу предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов.
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону.
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
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