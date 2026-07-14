ЛНЗ сыграет товарищеский матч с хорватским клубом Динамо Загреб

Черкасский ЛНЗ проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 21:00 встречаются Динамо Загреб и ЛНЗ Черкассы.

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Товарищеская игра пройдет на стадионе Максимир в хорватском Загреб.

Видеотрансляция не проводится по просьбе клуба Динамо Загреб, так как хорватскому клубу предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов.

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

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