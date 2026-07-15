Пономарев объяснил, почему матч ЛНЗ с хорватами проходил в закрытом режиме

Итог контрольного матча ЛНЗ следует признать справедливым.

Главный тренер ЛНС Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал об очередном спарринге на заграничном сборе – с завершившимся вничью хорватским «Динамо» (Загреб) – 0:0.

«По просьбе загребцев поединок проходил за закрытыми дверьми, ведь это была генеральная репетиция перед их стартом в квалификации Лиги чемпионов, поэтому они хотели ограничить в информации своего будущего соперника – швейцарский «Тун».

У каждого свой подход к подготовительному процессу, однако и для нас это была одна из последних проверок, ведь уже на следующей неделе дебютируем в Лиге конференций. Впереди еще один спарринг – 16 июля с турецким «Гезтепе», поэтому вчера в Загребе у нас была короткая скамья запасных.

Также важно, что поединок в Загребе начинался в 21:00 по Киеву. Это хорошо для адаптации, ведь с бельгийским «Гентом» придется играть поздним вечером.

Соперничество с хорватами проходило на встречных курсах. Сначала мы использовали тактическую схему 5-3-2, а затем перешли на более привычную в этом сезоне – 4-3-3. Статусность соперника сказалась: с настройкой у подопечных проблем не было. По количеству созданных голевых моментов было равновесие, и, на мой взгляд, итоговый счет справедлив.

Также не может не радовать, что по сравнению с предыдущим спаррингом – с «Олимпией» – наши игроки меньше ошибались и качественнее действовали в переходной фазе».