Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб
14 июля в 21:00 в столице Хорватии пройдет товарищеский поединок
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
14 июля в 21:00 встретятся Динамо Загреб и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хотя ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, товарищеская игра пройдет на стадионе Максимир в хорватском Загребе.
Видеотрансляция матча не проводится по просьбе клуба Динамо Загреб, так как хорватскому клубу предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов.
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе
Царенко перейдет в «Блау-Вайс»