Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 21:00 встретятся Динамо Загреб и ЛНЗ Черкассы.

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Хотя ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, товарищеская игра пройдет на стадионе Максимир в хорватском Загребе.

Видеотрансляция матча не проводится по просьбе клуба Динамо Загреб, так как хорватскому клубу предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

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