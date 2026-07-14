Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб
Товарищеские матчи
Динамо Загреб
14.07.2026 21:00 - : -
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 20:32 |
475
0

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб

14 июля в 21:00 в столице Хорватии пройдет товарищеский поединок

14 июля 2026, 20:32 |
475
0
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб
ФК ЛНЗ Черкассы
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 21:00 встретятся Динамо Загреб и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, товарищеская игра пройдет на стадионе Максимир в хорватском Загребе.

Видеотрансляция матча не проводится по просьбе клуба Динамо Загреб, так как хорватскому клубу предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Инфографика

По теме:
ЛНЗ сыграет товарищеский матч с хорватским клубом Динамо Загреб
Металлист и Буковина сыграли вничью в спарринге в Ужгороде
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Динамо Загреб товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам
Футбол | 14 июля 2026, 18:48 0
«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам
«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?». Отец Ямаля пригрозил журналистам

Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе

Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футбол | 14 июля 2026, 09:46 6
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь

Царенко перейдет в «Блау-Вайс»

Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Футбол | 14.07.2026, 12:41
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Футбол | 14.07.2026, 09:19
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Футбол | 14.07.2026, 08:19
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 28
Футбол
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 60
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
13.07.2026, 04:42 3
Бокс
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
13.07.2026, 13:14
Теннис
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 25
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем