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27 июня 2026, 11:59 | Обновлено 27 июня 2026, 12:25
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Хет-трик Дембеле, победа волейболистов, Усик оставил вакантными все пояса

Главные новости за 26 июня на Sport.ua

27 июня 2026, 11:59 | Обновлено 27 июня 2026, 12:25
301
0
Хет-трик Дембеле, победа волейболистов, Усик оставил вакантными все пояса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 июня.

1A. Обыграли резервистов. Франция без проблем победила Норвегию
Хет-трик Дембеле решил судьбу матча ЧМ-2026

1B. Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
Сенегал имеет шансы выйти в плей-офф по рейтингу третьих мест

1C. Львы разгромили львов. Сенегал в большинстве разгромил Ирак
Африканской команде нужна была победа с большой разницей

2A. Три ничьи – и в плей-офф. Кабо-Верде добился мира против саудитов
Главная сенсация группового этапа ЧМ среди дебютантов

2B. Результативная ошибка Муслеры. Уругвай минимально уступил Испании
Подопечные Марсело Бьелсы покинули чемпионат мира

3A. Победа Красных дьяволов. Бельгия разгромила Новую Зеландию
Сборная Бельгии заняла первое место в группе ЧМ-2026

3B. Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью в матче ЧМ-2026
Египет вышел в плей-офф благодаря отмененному голу в конце встречи

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Сидорчук продлил контракт с Вестерло
Украинский полузащитник останется в Бельгии еще на сезон

5. ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола
Сборной и клубам из Непала запрещено участвовать в соревнованиях

6. ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Уэльс на Евро-2026 U-19
Команда Михайленко в группе сыграет с Хорватией, Сербией и Италией

7. Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м раунде Уимблдона
В основной сетке травяного мейджора сыграют 7 украинок

8. Третья победа подряд. Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Сине-желтые продолжили победную серию в Лиге наций по волейболу

9. ОФИЦИАЛЬНО. Усик сообщил, что оставил все свои пояса вакантными
Украинский боксер освободил все чемпионские титулы

10. Кабо-Верде на ЧМ-2026. Поучительная история со счастливым концом
О главном открытии группового этапа мундиаля

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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