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Уругвай
27.06.2026 03:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:03 | Обновлено 27 июня 2026, 05:47
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Результативная ошибка Муслеры. Уругвай минимально уступил Испании

Подопечные Марсело Бьелсы покинули чемпионат мира

27 июня 2026, 05:03 | Обновлено 27 июня 2026, 05:47
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Результативная ошибка Муслеры. Уругвай минимально уступил Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Перед последним туром в группе H турнирная ситуация оставалась максимально запутанной. У Испании было четыре очка, у Кабо-Верде и Уругвая — по два, а Саудовская Аравия имела в своем активе один балл. Таким образом, шансы на выход в плей-офф сохраняли все четыре команды, а решающими становились результаты заключительных матчей.

Старт встречи показал, что ни Испания, ни Уругвай не собирались форсировать события. Обе команды сделали ставку на индивидуальные действия на флангах, пытаясь проходить защитников и выполнять прострелы в центр штрафной площади. Однако крайние защитники действовали очень надежно, не позволяя вингерам регулярно создавать опасность. Со временем прострелы стали проходить чаще, но почти всегда оказывались слишком сильными, и нападающие попросту не успевали замыкать передачи.

Большие надежды Испания возлагала на Ламина Ямаля, однако в этот вечер молодой вингер не показал своего лучшего футбола. Он периодически легко обыгрывал соперников, но развить свои атаки не мог. Кроме того, в его действиях бросалось в глаза определенное пижонство: то финт в стиле Зидана, то удар пяткой. Впрочем, никакой практической пользы такие действия испанцам не приносили.

Getty Images/Global Images Ukraine

Когда уже казалось, что первый тайм завершится без забитых мячей, Испания неожиданно открыла счет. Решающим стал далеко не самый сложный удар Байны, после которого Фернандо Муслера допустил грубую ошибку, пропустив мяч между руками. Так счет стал 0:1. Для опытного голкипера этот ляп стал уже пятой результативной ошибкой на чемпионатах мира и четвертой – на нынешнем мундиале. Ни один другой вратарь в истории мировых первенств не допускал даже четырех результативных ошибок, поэтому этот антирекорд Муслеры наверняка затмит его в целом успешную карьеру на чемпионатах мира.

В перерыве Марсело Бьельса в очередной раз подтвердил, почему его называют «Безумным». Наставник сборной Уругвая оставил Муслеру в раздевалке, выпустив вместо него Рочета, а уже по ходу второго тайма заменил и капитана команды Феде Вальверде. Впрочем, это решение выглядело вполне логичным, поскольку игра у лидера мадридского «Реала» в этот вечер откровенно не складывалась.

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на все старания, Уругвай так и не сумел найти путь к воротам соперника. Команде не хватало вариативности в атаке, а кадровый потенциал не позволял существенно усилить игру со скамейки запасных. По мере того как время уходило, нервы начали брать верх, и южноамериканцы все чаще переходили грань дозволенного, жестко атакуя соперников. Луис де ла Фуэнте, чтобы избежать возможных травм своих лидеров, начал освежать состав. Двое вышедших на замену футболистов были близки ко второму голу: Дани Ольмо из центра штрафной пробил крайне неудачно, а Ферран Торрес, перебросив вратаря, угодил в перекладину практически пустых ворот.

В компенсированное ко второму тайму время эмоции окончательно взяли верх над уругвайцами. Каноббио сначала безуспешно попытался заработать пенальти, а спустя несколько минут грубо влетел в соперника в центре поля, за что получил прямую красную карточку. После удаления он попытался броситься к арбитру, однако ударить судью ему не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге Испания удержала минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому успеху команда Луиса де ла Фуэнте набрала семь очков и уверенно заняла первое место в группе H. Вторую путевку в плей-офф неожиданно завоевала Кабо-Верде, трижды сыгравшая вничью, тогда как Уругвай и Саудовская Аравия с двумя очками завершили свое выступление на чемпионате мира.

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 3 2 1 0 5 - 0 27.06.26 Уругвай 0:1 Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 7
2 Кабо-Верде 3 0 3 0 2 - 2 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 3
3 Уругвай 3 0 2 1 3 - 4 27.06.26 Уругвай 0:1 Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
4 Саудовская Аравия 3 0 2 1 1 - 5 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
Полная таблица

ЧМ-2026 по футболу. Группа H. 3-й тур

Уругвай – Испания – 0:1

Гол: Баэна, 42

Предупреждение: Санабрия, 54, де ла Круз, 90+5 – Баэна, 47

Удаление: Каноббио, 90+5 (грубая игра)

Уругвай: Муслера (Рочет, 46) – Варела, Касерес, Оливера, Санабрия (Б. Родригес, 70) – Угарте (де ла Круз, 45), Бентанкур – Каноббио, Вальверде (Виньяс, 56), Араухо – Нуньес

Испания: Симон – Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья – Мерино (Ольмо, 60), Родри, Педри (Руис, 60) – Ямаль (Нико Уильямс, 77), Оярсабаль (Торрес, 77), Баэна (Пино, 66)

Арбитр: Исмаил Эльфат(Марокко)

«Эстадио Акрон» (Сапопан, Мексика)

УРУГВАЙ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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