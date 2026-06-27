27 июня сборные Уругвая и Испании провели матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 42-й минуте забил Алехандро Баэна – голкипер уругвайцев Фернандо Муслера мог сделать сейв, но пропустил мяч между пальцами.

В перерыве наставник Уругвая Марсело Бьелса заменил Муслеру на Серхио Рочета. Уругвайцы доигрывали в меньшинстве после удаления Агустина Каноббио на 90+4-й минуте.

Испания благодаря этой победе заняда первое место в квартете H с 7 очкам и вышла в плей-офф. Уругвай стал третьим с 2 баллами и завершил выступления на мундиале.

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Уругвай – Испания – 0:1

Гол: Баэна, 42

Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)

Видеообзор матча