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Чемпионат мира
Уругвай
27.06.2026 03:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:40 | Обновлено 27 июня 2026, 06:43
631
0

Уругвай – Испания – 0:1. Мяч Баэны, замена голкипера и красная. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 06:40 | Обновлено 27 июня 2026, 06:43
631
0
Уругвай – Испания – 0:1. Мяч Баэны, замена голкипера и красная. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборные Уругвая и Испании провели матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

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Единственный гол на 42-й минуте забил Алехандро Баэна – голкипер уругвайцев Фернандо Муслера мог сделать сейв, но пропустил мяч между пальцами.

В перерыве наставник Уругвая Марсело Бьелса заменил Муслеру на Серхио Рочета. Уругвайцы доигрывали в меньшинстве после удаления Агустина Каноббио на 90+4-й минуте.

Испания благодаря этой победе заняда первое место в квартете H с 7 очкам и вышла в плей-офф. Уругвай стал третьим с 2 баллами и завершил выступления на мундиале.

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Уругвай – Испания – 0:1

Гол: Баэна, 42

Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Агустин Каноббио (Уругвай) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Испания), асcист Маркос Льоренте.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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