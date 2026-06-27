Уругвай – Испания – 0:1. Мяч Баэны, замена голкипера и красная. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026
27 июня сборные Уругвая и Испании провели матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.
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Единственный гол на 42-й минуте забил Алехандро Баэна – голкипер уругвайцев Фернандо Муслера мог сделать сейв, но пропустил мяч между пальцами.
В перерыве наставник Уругвая Марсело Бьелса заменил Муслеру на Серхио Рочета. Уругвайцы доигрывали в меньшинстве после удаления Агустина Каноббио на 90+4-й минуте.
Испания благодаря этой победе заняда первое место в квартете H с 7 очкам и вышла в плей-офф. Уругвай стал третьим с 2 баллами и завершил выступления на мундиале.
ЧМ-2026. Группа H
Третий тур. 27 июня
Уругвай – Испания – 0:1
Гол: Баэна, 42
Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)
Видеообзор матча
События матча
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