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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:05 | Обновлено 27 июня 2026, 05:31
1574
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Таблица ЧМ. Испания выбила Уругвай. Кабо-Верде сенсационно вышел в плей-офф

Испанцы переиграли уругвайцев 1:0, кабовердийцы сыграли вничью с Саудовской Аравией 0:0

27 июня 2026, 05:05 | Обновлено 27 июня 2026, 05:31
1574
2 Comments
Таблица ЧМ. Испания выбила Уругвай. Кабо-Верде сенсационно вышел в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня на чемпионате мира состоялись матчи последнего, третьего тура группы H.

Сборная Испании переиграла Уругвай со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Баэны, набрала 7 очков и вышла в плей-офф.

Сборная Кабо-Верде сумела не проиграть Саудовской Аравии (0:0), заняла второе место и также сыграет в 1/16 финала.

  • Итоговая таблица группы H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (1)

Уругвай, который стал третьим с двумя набранными баллами, остался без плей-офф, поскольку гарантировано не попадет в топ-8 рейтинга третьих мест.

Саудовская Аравия заняла последнее, четвертое место с 1 очков. Саудовцы также покинули мундиаль.

Испания на старте плей-офф встретится с командой, которая займет второе место в группе J – с Алжиром, или Австрией. Кабо-Верде, для которого это дебютный ЧМ, в 1/16 финала встретится с действующими чемпионами мира – Аргентиной.

Чемпионат мира 2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

  • Уругвай – Испания – 0:1

Гол: Баэна, 42

Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)

  • Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Таблица группы H

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 3 2 1 0 5 - 0 21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 7
2 Кабо-Верде 3 0 3 0 2 - 2 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 3
3 Уругвай 3 0 2 1 3 - 4 22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
4 Саудовская Аравия 3 0 2 1 1 - 5 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Зелений Мис! Зелений презелений, як моя... Як наша монобільшість!
Месій начувайся!
Кабо-Верде вже стала командою, яка вийшла у плей-офф, не вигравши жодного матчу. Шлях Італії—1982, один в один: 3 нічії, різниця 2:2. Між іншим, італійці потім мудіяль взяли, ага. І не просто так, а перегравши походу... Аргентину ;)
Але навіть якщо й програють Аргентині по пенальті, то, мабуть, ще надовго залишаться єдиною африканською збірною без жодної поразки на чемпіонатах світу.
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Кабо-Верде - флагман острівного футболу Атлантичного океану!!!
Маленька країна - 4033 квадратних км, менше 600 тис. жителів,
знаходиться в океані за 620 км на захід від Африки,
але вийшли в 1/16 фіналу ЧС-2026.
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