Таблица ЧМ. Испания выбила Уругвай. Кабо-Верде сенсационно вышел в плей-офф
Испанцы переиграли уругвайцев 1:0, кабовердийцы сыграли вничью с Саудовской Аравией 0:0
27 июня на чемпионате мира состоялись матчи последнего, третьего тура группы H.
Сборная Испании переиграла Уругвай со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Баэны, набрала 7 очков и вышла в плей-офф.
Сборная Кабо-Верде сумела не проиграть Саудовской Аравии (0:0), заняла второе место и также сыграет в 1/16 финала.
- Итоговая таблица группы H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (1)
Уругвай, который стал третьим с двумя набранными баллами, остался без плей-офф, поскольку гарантировано не попадет в топ-8 рейтинга третьих мест.
Саудовская Аравия заняла последнее, четвертое место с 1 очков. Саудовцы также покинули мундиаль.
Испания на старте плей-офф встретится с командой, которая займет второе место в группе J – с Алжиром, или Австрией. Кабо-Верде, для которого это дебютный ЧМ, в 1/16 финала встретится с действующими чемпионами мира – Аргентиной.
Чемпионат мира 2026. Группа H
Третий тур. 27 июня
- Уругвай – Испания – 0:1
Гол: Баэна, 42
Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)
- Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0
Таблица группы H
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|7
|2
|Кабо-Верде
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|3
|3
|Уругвай
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
|4
|Саудовская Аравия
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
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Але навіть якщо й програють Аргентині по пенальті, то, мабуть, ще надовго залишаться єдиною африканською збірною без жодної поразки на чемпіонатах світу.
Маленька країна - 4033 квадратних км, менше 600 тис. жителів,
знаходиться в океані за 620 км на захід від Африки,
але вийшли в 1/16 фіналу ЧС-2026.