Таблица ЧМ. Испания выбила Уругвай. Кабо-Верде сенсационно вышел в плей-офф

27 июня на чемпионате мира состоялись матчи последнего, третьего тура группы H.

Сборная Испании переиграла Уругвай со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Баэны, набрала 7 очков и вышла в плей-офф.

Сборная Кабо-Верде сумела не проиграть Саудовской Аравии (0:0), заняла второе место и также сыграет в 1/16 финала.

Итоговая таблица группы H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (1)

Уругвай, который стал третьим с двумя набранными баллами, остался без плей-офф, поскольку гарантировано не попадет в топ-8 рейтинга третьих мест.

Саудовская Аравия заняла последнее, четвертое место с 1 очков. Саудовцы также покинули мундиаль.

Испания на старте плей-офф встретится с командой, которая займет второе место в группе J – с Алжиром, или Австрией. Кабо-Верде, для которого это дебютный ЧМ, в 1/16 финала встретится с действующими чемпионами мира – Аргентиной.

Чемпионат мира 2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Уругвай – Испания – 0:1

Гол: Баэна, 42

Удаление: Каноббио, 90+5 (Уругвай)

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Таблица группы H