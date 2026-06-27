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Чемпионат мира
Кабо-Верде
27.06.2026 03:00 – FT 0 : 0
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:06 | Обновлено 27 июня 2026, 05:36
966
0

Три ничьих – и в плей-офф. Кабо-Верде добилась своего против саудитов

Главная сенсация группового этапа среди дебютантов?

27 июня 2026, 05:06 | Обновлено 27 июня 2026, 05:36
966
0
Три ничьих – и в плей-офф. Кабо-Верде добилась своего против саудитов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира невозможно представить без сенсаций. И поскольку организаторы пошли на шаг по расширению турнирной сетки в контексте мундиаля-2026, то мы получили еще больше потенциальных претендентов на то, чтобы привлечь к себе немало внимания зрителей, не имея при этом убедительных шансов на общий успех в гонке за трофеем. Конечно, когда речь заходит о таких командах, все сразу вспоминают национальную сборную Кабо-Верде.

Ведь начать выступления на крупном международном форуме с ничьей против Испании (0:0) – это уже событие мирового масштаба. А потом ещё и сыграть вничью с Уругваем со счётом 2:2. К тому же в итоге оказалось, что для выхода в плей-офф из группы H в последнем туре может хватить и трех очков, если команда Марсело Бьелсы уступит подопечным Луиса де ла Фуэнте, что, как мы понимаем, было весьма вероятным вариантом развития событий. Поэтому команде Педру Бриту оставалось лишь не проиграть и Саудовской Аравии, которая оказалась в безвыходном положении и нуждалась исключительно в трёх очках от матча в Хьюстоне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но то, что мы в итоге увидели в исполнении команды Георгиоса Дониса на этот раз, вряд ли можно было назвать отчаянной борьбой за победу. Первый тайм оказался откровенно скучным, поскольку не содержал никаких попыток угрожать воротам вплоть до последних секунд перед перерывом, когда Канно замкнул подачу с правого фланга ударом головой на дальнюю штангу, но уже культовый вратарь Возинья забрал мяч под перекладиной.

Зато во втором тайме у ворот Кабо-Верде было вообще тихо, тогда как на противоположной стороне поля можно было вспомнить как удар Монтейру из центра штрафной низом в руки вратарю, так и промах Кевина дальним ударом мимо левой девятки, и супермомент Лароса Дуарте перед началом заключительной четверти, когда с острого угла на правом фланге не удалось переиграть вратаря с близкого расстояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

И поскольку саудовцы после перерыва ничего не смогли предъявить, оставалось только дождаться новостей из Уругвая. Команда Бьелсы подвела разве что саму себя, поэтому пропустила Кабо-Верде в плей-офф, а сама с двумя очками поедет домой.

Чемпионат мира. Группа H. 3-й тур.

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Предупреждения: Абдулхамид, 4, Аль-Бурайкан, 90+3

Кабо-Верде: Возинья – Паулу, Боржеш, Лопеш, В. Пина (Морейра, 90+4) – К. Пина – В. Семеду (Варела, 61), Монтейру, Д. Дуарте, Мендеш (Родригеш, 72) – Ливраменто (Да Кошта, 61).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Бушаль (Аль-Харби, 82), Ат-Тамбакти (Ладжами, 33), Аль-Амри, Абдулхамид – С. Ад-Давсари (Аш-Шамат, 65), Аль-Хайбари (Аль-Джувайр, 46), Н. Ад-Давсари, Мандаш (Аль-Хамдан, 66) – Аль-Бурайкан, Канно.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция)

Стадион: «NRG-Стэдиум» (Хьюстон, США).

Удары (в створ) – 15 (2) : 7 (3)
Угловые – 4 : 2
Оффсайды – 2 : 0

КАБО-ВЕРДЕ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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