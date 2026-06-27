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Чемпионат мира
Кабо-Верде
27.06.2026 03:00 – FT 0 : 0
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:50 | Обновлено 27 июня 2026, 06:52
625
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Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0. Историческая ничья! Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 06:50 | Обновлено 27 июня 2026, 06:52
625
2 Comments
Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0. Историческая ничья! Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня прошел матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Команды сыграли на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Кабо-Верде завершил все три поединка в квартете вничью, набрав 3 очка, стал вторым и на своем дебютном мундиале вышел в плей-офф.

Саудовская Аравия набрала два балла и покинула ЧМ, заняв итоговую четвертую позицию.

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Автобусна тактика спрацювала
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Все по ділу. Головне вийти з групи.
У 1982 р. Італія вийшла з групи з 3 очками і ріницею м'ячів 3:3. Мало того ще й стала чемпіонами світу. Правда чемпіонат проводився в Італії.
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