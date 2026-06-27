27 июня прошел матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Команды сыграли на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Кабо-Верде завершил все три поединка в квартете вничью, набрав 3 очка, стал вторым и на своем дебютном мундиале вышел в плей-офф.

Саудовская Аравия набрала два балла и покинула ЧМ, заняв итоговую четвертую позицию.

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Видеообзор матча